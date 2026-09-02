À retenir La levée de fonds consiste à faire entrer des investisseurs au capital de votre entreprise, en échange de liquidités et sans obligation de remboursement.

Elle convient surtout aux projets à forte croissance, aux modèles économiques scalables et aux besoins de financement importants.

6 étapes structurent le processus : l'estimation du montant, la valorisation, la préparation des documents, la recherche d'investisseurs, la lettre d'intention et la due diligence, puis la négociation et le closing.

Comptez généralement entre 6 et 9 mois entre le lancement de la démarche et la signature finale.

Au premier semestre 2026, les start-up françaises ont levé 4,6 milliards d'euros, en hausse de 65 % sur un an, mais avec moins d'opérations et des tickets plus élevés.

Le financement non dilutif, le revenue based financing, le bootstrapping et le crowdfunding restent des alternatives crédibles pour développer votre entreprise sans diluer votre capital.

Vous vous êtes lancé dans la création d'entreprise et vous vous demandez comment financer sa croissance ? La levée de fonds pourrait être la solution. Que vous soyez une startup innovante ou une entreprise en pleine expansion, comprendre les défis et les bonnes pratiques pour faire une levée de fonds est essentiel.

Dans cet article, nous vous guidons à travers les étapes clés de ce processus, avec un point d'actualité sur l'état du marché en 2026.

Qu’est-ce qu’une levée de fonds ?

Qu’est-ce qu’une levée de fonds ?

Une levée de fonds est un processus par lequel des investisseurs apportent des ressources financières à une entreprise en échange de parts dans son capital. Ce mode de financement concerne surtout les entreprises innovantes et les start-up à fort potentiel de développement.

Cette démarche s'adresse principalement aux entreprises à forte croissance et aux projets innovants. Les investisseurs y voient une opportunité de réaliser des gains à travers la valeur que l'entreprise prendra au fil du temps, avec pour objectif de revendre leurs actions avec profit.

Bien que la croissance organique soit souvent privilégiée dans les premières phases de développement, une entreprise peut avoir besoin d'accélérer sa stratégie de croissance via une levée de fonds, notamment pour financer son expansion internationale ou le développement de nouveaux produits.

👉 À noter : pour une levée de fonds de startup ou de société, les séries A, B, C et D désignent les phases de financement d'une entreprise, chacune correspondant à un stade de son développement. Chaque série implique des montants et des objectifs distincts, allant du développement initial à l'expansion à grande échelle.

Où en est le marché de la levée de fonds en France en 2026 ?

Après un ralentissement marqué en 2025, le marché du capital-risque français retrouve des couleurs. Les start-up françaises ont levé 4,6 milliards d'euros au premier semestre 2026, soit une hausse de 65 % par rapport à la même période en 2025 : il s'agit du troisième meilleur premier semestre enregistré depuis la période Covid.

Ce rebond s'accompagne toutefois d'une sélectivité accrue. Le nombre d'opérations recule, passant de 311 à 280 sur un an, tandis que le ticket moyen dépasse désormais 16 millions d'euros, contre moins de 9 millions d'euros au premier semestre 2025. Les capitaux se concentrent sur un nombre restreint d'entreprises jugées capables de devenir des leaders mondiaux, notamment dans l'intelligence artificielle, les logiciels, la santé, le quantique et la deeptech.

Sur l'ensemble de l'année 2025, l'écosystème avait connu un tassement, avec 7,4 milliards d'euros levés (-5 %) pour 618 opérations (-15 %). Le capital-risque progressait alors de 6 %, tandis que le growth equity s'effondrait de 24 %.

👉 À noter : l'Île-de-France concentre plus de 80 % des montants levés en France au premier semestre 2026, contre 74 % sur l'ensemble de l'année 2025.

Pour les entrepreneurs, ce contexte plus sélectif implique de soigner davantage chaque étape de la préparation : un dossier solide et une valorisation réaliste font désormais la différence face à des investisseurs plus exigeants.

L’estimation du montant à lever

Comment lever des fonds pour un projet ? Le démarrage d'une levée de fonds est motivé par le besoin de financement pour soutenir la croissance de l’entreprise. La première question à se poser est donc : quel montant doit être levé ?

Cela implique d'établir un plan de financement détaillé, de budgétiser l'ensemble des dépenses nécessaires et d'élaborer un prévisionnel financier pour déterminer le montant optimal à lever.

La valorisation du projet

La deuxième étape concerne la valorisation du projet. Le montant à lever et la valorisation détermineront la part de capital que les investisseurs obtiendront.

La valorisation repose sur divers facteurs : stade de développement, produit ou service proposé, degré d'innovation, positionnement face aux concurrents, taille du marché visé, perspectives de revenus…

La préparation (business plan, pitch, executive summary)

La préparation est indispensable pour convaincre les investisseurs de soutenir votre projet. Commencez par rédiger un business plan concis, qui présente votre vision, les produits ou services que vous proposez, votre étude de marché, vos prévisions financières, votre stratégie commerciale et votre modèle économique.

Ensuite, créez un pitch qui résume les points clés de votre projet. Ce document doit captiver l’intérêt des investisseurs en présentant clairement le besoin, la solution que vous proposez, votre modèle économique et vos prévisions financières.

Au-delà de ces documents, votre identité de marque joue un rôle majeur dans la perception de votre projet par les investisseurs. Le nom de votre entreprise, en particulier, doit être mémorable, cohérent avec votre positionnement et juridiquement protégeable. Un nom bien choisi renforce la crédibilité de votre projet et facilite son mémorisation par les investisseurs, tout en assurant sa disponibilité pour une protection de marque future. Quelles sont les bonnes pratiques en matière de création du nom d'entreprise ?

Enfin, rédigez un résumé exécutif qui résume votre business plan et votre pitch de manière claire et percutante, offrant ainsi un aperçu rapide de votre projet.

Besoin d’aide ? Vous pouvez consulter nos articles sur la création d’entreprise, le business plan, l’exemple ou sur comment faire un prévisionnel.

La recherche d’investisseurs

Trouver des investisseurs privés ou publics implique l'identification ciblée de ceux-ci. Commencez par définir le profil de l’investisseur idéal, en cherchant ceux qui partagent votre vision et qui ont une expérience dans votre secteur d'activité.

Comment trouver des investisseurs ? Utilisez votre réseau pour obtenir des recommandations et des présentations à des investisseurs. Participer à des événements de networking peut également être un moyen efficace de rencontrer des investisseurs.

Une fois que vous avez ciblé vos recherches, engagez des discussions pour présenter votre projet. Cela vous permettra de recueillir des retours et d'ajuster votre approche si nécessaire.

La lettre d’intention et la due diligence

La lettre d'intention détaille les aspects financiers et les aspects juridiques. Elle pose les bases des futures règles de l’opération. L’investisseur confirme son intérêt pour le financement de l’entreprise.

Pour évaluer si les conditions sont réunies, une autre étape débute : la due diligence. Durant cette phase, l'investisseur mène un audit approfondi de l'entreprise portant sur plusieurs aspects : juridiques, technologiques, financiers, entre autres. Si les résultats de l’audit sont satisfaisants, les parties pourront alors entamer les négociations.

Les négociations et le closing

La négociation est une étape clé pour définir les conditions de l'opération. Les parties doivent s'accorder sur les modalités.

Une fois l'accord scellé, il est formalisé sur le plan juridique, par exemple par la modification des statuts ou la signature d'un pacte d'actionnaires, puis intervient leur signature (le closing).

Avec la signature des documents, l'investissement est finalisé, les fonds sont versés, et une nouvelle phase commence pour l'entreprise, avec l'entrée de nouveaux partenaires au capital.

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Les avantages et les inconvénients d’une levée de fonds

La levée de fonds présente plusieurs avantages. Elle permet d’obtenir un apport en capital qui renforce les ressources de l’entreprise.

De plus, cette démarche ouvre l'accès au réseau des investisseurs, favorisant l'émergence de nouvelles compétences et opportunités d'affaires qui peuvent être très utiles pour la croissance et l'innovation.

Toutefois, elle n'est pas exempte d'inconvénients. L'entrée des investisseurs peut entraîner une dilution des parts des associés, réduisant leur influence et leur contrôle au sein de l’entreprise. Par ailleurs, il existe un risque de divergence de vision entre les fondateurs et les investisseurs, pouvant engendrer des tensions et des désaccords.

Pour atténuer ces risques et assurer une collaboration harmonieuse, il est fortement conseillé de formaliser un pacte d’associés, qui définit clairement les droits et les obligations de chaque partie.

💡 Bon à savoir : réussir une levée de fonds nécessite une préparation minutieuse et un timing optimal. En moyenne, comptez 6 à 9 mois entre le début de la préparation et la signature finale.

Quelques ressources et outils pour réussir une levée de fonds

Pour optimiser chaque étape de la levée de fonds et pour une bonne stratégie de croissance, vous pouvez vous appuyer sur des outils.

Des solutions comme Canva ou Pitch.com proposent des modèles personnalisables de pitch qui vous aideront à construire une présentation professionnelle et engageante. Ces plateformes permettent de structurer les informations essentielles (modèle économique, marché cible, prévisions financières) de manière claire.

Pour identifier les investisseurs, des plateformes comme BPI France, AngelList, ou Crowdcube sont d'excellentes ressources.

Elles mettent en relation entrepreneurs et investisseurs, en fournissant des informations sur les profils d'investissement, les secteurs d'intérêt et les fonds disponibles. Ces outils vous permettent également de présenter votre projet à un large réseau d'investisseurs qualifiés.

Enfin, une gestion rigoureuse des finances est indispensable pour convaincre les investisseurs. Des outils de planification financière tels que QuickBooks, Xero, ou LivePlan aident à établir des prévisions financières solides, à gérer les flux de trésorerie, et à suivre les performances de votre entreprise en temps réel.

Ces solutions offrent une visibilité claire sur vos besoins en financement et permettent de démontrer la viabilité économique de votre projet, ce qui rassure les investisseurs tout au long du processus de levée de fonds.

Quelles sont les alternatives à la levée de fonds ?

La levée de fonds n'est pas l'unique voie pour développer son entreprise. De plus en plus d'entrepreneurs choisissent des alternatives permettant de garder le contrôle de leur société tout en assurant son développement.

Voici les principales options qui s'offrent à vous en 2026.

Le financement non dilutif : garder 100% de son capital

Contrairement à la levée de fonds classique, le financement non dilutif permet de préserver l'intégralité de votre capital. Plusieurs dispositifs sont particulièrement pertinents :

les aides publiques et subventions (BPI France, collectivités territoriales) ;

le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) pour les projets innovants ;

les prêts d'honneur, particulièrement adaptés aux jeunes entreprises ;

les avances remboursables, conditionnées à la réussite du projet.

💡 Bon à savoir : ces financements peuvent souvent être cumulés et constituent un excellent effet de levier pour négocier d'autres financements.

Le Revenue Based Financing : grandir à son rythme

Cette solution innovante permet de financer sa croissance en fonction de ses revenus récurrents. Le principe est simple :

vous obtenez un financement immédiat ;

le remboursement s'adapte à votre chiffre d'affaires mensuel ;

pas de dilution de capital ni de perte de contrôle ;

une flexibilité idéale pour les business models SaaS ou e-commerce.

Le bootstrapping : l'art de l'autofinancement

Le bootstrapping consiste à financer sa croissance uniquement grâce à ses revenus. Cette approche présente plusieurs avantages :

une totale indépendance décisionnelle ;

une croissance maîtrisée et durable ;

un focus sur la rentabilité dès le départ ;

une valorisation potentiellement plus élevée à terme.

⚠️ Attention : cette approche nécessite un modèle économique rapidement rentable et une excellente gestion de la trésorerie.

Le financement participatif : impliquer sa communauté

Le crowdfunding se décline sous plusieurs formes :

l'equity crowdfunding : ouverture du capital à des petits porteurs ;

le crowdfunding en royalties : partage d'un pourcentage du chiffre d'affaires ;

le crowdfunding en don contre don : précommandes et récompenses.

Cette solution permet non seulement de lever des fonds, mais aussi de valider l'intérêt du marché pour votre projet.

Le choix de votre mode de financement dépendra de plusieurs facteurs :

la maturité de votre projet ;

votre secteur d'activité ;

vos objectifs de croissance ;

votre modèle économique.

En 2026, le mouvement "slow startup" gagne en popularité, démontrant qu'une croissance maîtrisée peut être plus pertinente qu'une course effrénée aux levées de fonds. De nombreuses success stories, comme Mailchimp ou GitHub dans leurs premières années, prouvent qu'il est possible de construire une entreprise prospère sans lever de fonds.



Par ailleurs, avant de vous lancer dans une levée de fonds, pensez à explorer toutes les aides à la création d’entreprise en France .