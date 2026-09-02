À retenir L'immatriculation d'une SCI coûte 66,88 € : 58,85 € d'émoluments du greffe et 8,03 € de dépôt d'actes. À ce coût d'immatriculation s'ajoutent la constitution du capital social, la rédaction des statuts et la publication d'une annonce légale.

Créer une société civile immobilière (SCI) est une démarche stratégique pour gérer et transmettre un patrimoine immobilier. Si cette structure offre de nombreux avantages, elle implique également des frais, de la constitution au fonctionnement.

Alors, combien faut-il prévoir pour concrétiser ce projet ? Dans cet article, PayFit vous présente les étapes clés, les coûts associés et les astuces pour optimiser vos dépenses.

Zoom sur la SCI

Zoom sur la SCI

Une société civile immobilière (SCI) est une structure juridique permettant à au moins deux personnes de s’associer pour gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Le patrimoine immobilier appartient à la SCI, et chaque associé détient des parts sociales en fonction de son apport.

Le statut de SCI familiale est une SCI entre des associés liés par des relations de parenté ou d'alliance. Pour un projet familial, vous avez la possibilité d'opter pour une SARL de famille ou une SCI en fonction de vos objectifs.

Il n’y a pas de capital social minimum requis pour la création d’une SCI ; elle peut être constituée avec 1 €.

Elle présente plusieurs avantages, tant pour la gestion que pour la transmission d’un patrimoine immobilier.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter nos articles sur Comment créer une SCI ? , les avantages et les inconvénients d’une SCI , l’imposition de la SCI ou encore sur la création d’entreprise de manière générale. Pour un coup de pouce financier, vous pouvez faire une demande de prêt d’honneur ou de prêt à la création d’entreprise .

Les frais de création d’une SCI

La constitution du capital social

Combien coûte une SCI ? Pour créer une SCI , les associés doivent réaliser des apports, qui peuvent être en numéraire ou en nature. Le capital social minimum est de 1 €. Bien qu'un capital faible soit suffisant, un capital plus élevé est recommandé pour renforcer la crédibilité de la SCI.

Contrairement aux sociétés commerciales telles que les SARL ou SAS, où le dépôt des fonds sur un compte bloqué est une obligation, ce n'est pas le cas pour la création d'une SCI.

SCI et frais de notaire : le gérant de la SCI doit faire appel à un notaire dans les situations suivantes :

lors de la réalisation d’apports en nature par les associés ;

lors de l’acquisition d’un bien immobilier auprès d’un tiers lors de la création de la société.

Prix création d’une SCI et notaire : des frais supplémentaires sont alors à prévoir, ce qui peut augmenter le coût global de la création de la SCI.

La rédaction des statuts

Prix de la création d’une SCI : le coût de cette étape dépend de la méthode choisie. Si vous disposez des compétences nécessaires, rédiger les statuts vous-même peut être la solution. Cependant, il est important de connaître les mentions obligatoires et de comprendre l'impact des clauses insérées. Faire appel à un professionnel est plus coûteux, mais aussi plus sécurisant.

Vous pouvez également solliciter les plateformes juridiques en ligne qui offrent des solutions plus abordables, avec des coûts variant entre 100 € et 300 €.

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La publication d’une annonce légale

Lors de la création d’une SCI, il est obligatoire de publier un avis de constitution dans un journal d’annonces légales afin d’informer les tiers de l’existence de la société.

Le prix de cette annonce dépend du département dans lequel elle est publiée. En 2025, le prix varie entre 189 € (en France métropolitaine) et 221 € (pour Mayotte et La Réunion).

Les frais d’immatriculation et la déclaration des bénéficiaires effectifs

Les frais de constitution d’une SCI : pour officialiser la création d’une SCI, vous devez l'immatriculer. Cette démarche doit être réalisée en ligne avec un coût d'immatriculation de 66,88 € (58,85 € (émoluments du greffe) + 8,03 € (dépôt d’actes)).

En parallèle, il est nécessaire de déclarer les bénéficiaires effectifs de la SCI. Cette formalité entraîne des frais supplémentaires de 21,41 €.

Une fois le dossier validé, l’entreprise est officiellement immatriculée et un extrait K-bis lui est délivré.

Description Précisions Le coût d’une SCI Constitution du capital social Le montant du capital social peut être de 1 €. À partir de 1 € (recommandé : plus) Frais de notaire pour une SCI Le gérant de la SCI doit faire appel à un notaire : lors de la réalisation d’apports en nature par les associés ; lors de l’acquisition d’un bien immobilier auprès d’un tiers lors de la création de la société. En fonction du montant des apports et de la valeur du bien immobilier. Rédaction des statuts La rédaction des statuts peut être effectuée par l’associé lui-même, par un professionnel ou via une plateforme en ligne. Les prix varient en fonction de l’option choisie. Entre 0 € et 1 500 € Publication d’une annonce légale La publication d’une annonce légale est obligatoire. Le prix varie selon le département où l’annonce est publiée. Entre 189 € et 221 € Frais d’immatriculation d’une SCI Après la publication de l’annonce légale, l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est effectuée. 58,85 € TTC (émoluments du greffe) + 8,03 € (dépôt d’actes) = 66,88 € Déclaration des bénéficiaires effectifs Il est obligatoire de déclarer les bénéficiaires effectifs de la SCI. 21,41 €

Les frais de fonctionnement d’une SCI

Les frais de fonctionnement d’ une SCI varient selon son activité et sa structure.

Parmi les dépenses courantes, on trouve les frais de gestion administrative, tels que la tenue de la comptabilité, souvent confiée à un expert-comptable dont les honoraires oscillent entre 500 € et 4 000 € par an.

À cela, s’ajoutent les frais bancaires liés à l’ouverture et à la gestion d’un compte professionnel dédié à la SCI, généralement compris entre 100 € et 300 € par an.

Si la SCI possède un bien immobilier, des coûts supplémentaires s’ajoutent : assurance, entretien, charges de copropriété, éventuelles taxes foncières…

Ces frais, bien que variables, doivent être anticipés pour assurer la pérennité de la société.

Nos conseils pour faire baisser les frais

Pour réduire le coût de création d’une SCI, une gestion d'entreprise réfléchie est essentielle.

Une première astuce consiste à rédiger soi-même les statuts, à condition d’être bien informé des obligations légales et des clauses nécessaires.

Comparer les offres bancaires permet également de choisir un compte professionnel avec des frais compétitifs, les banques en ligne étant souvent une option avantageuse.

Côté comptabilité, utiliser un logiciel adapté ou faire appel à un expert-comptable proposant des forfaits sur mesure peut réduire significativement le coût annuel d’une SCI familiale.

Il est aussi judicieux de négocier avec les prestataires réguliers, tels que les assurances ou les services de maintenance, pour obtenir des tarifs préférentiels.

Le coût d’une SCI familiale : adopter une gestion rigoureuse et anticiper les dépenses contribuent à maintenir les frais de la SCI sous contrôle tout en assurant un fonctionnement efficace.

Pour en savoir plus sur le coût de création d'une SASU, le coût de création d'une SARL ou le coût de création d'une EURL , vous pouvez consulter nos articles dédiés.

Élaborer un plan de financement adapté permettra d’anticiper ces coûts et de garantir la viabilité du projet. De plus, analyser la capacité d’autofinancement de la société est essentiel pour couvrir les besoins financiers initiaux sans recourir excessivement à l’emprunt.