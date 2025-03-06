Quel est le coût de création d’une SASU ?
Créer une SASU est une étape clé dans la vie d’un entrepreneur, mais elle comporte des coûts qu’il est important de maîtriser. Frais d’immatriculation, annonce légale, rédaction des statuts ou encore dépôt du capital : chaque étape de la création de votre entreprise a son prix. Dans cet article, PayFit décrypte les coûts associés à la création d’une SASU et vous livre des astuces pour éviter les pièges courants.
Zoom sur la SASU
La SASU ou société par actions simplifiée unipersonnelle, est une forme de société qui permet à un entrepreneur de créer une entreprise seul. À la différence des sociétés émettant des parts sociales comme la SARL, la SASU émet des actions, offrant ainsi plus de souplesse dans leur transmission.
Ce statut, dérivé de la SAS, offre une grande flexibilité dans l’organisation et la gestion de l'entreprise, ce qui en fait une option très prisée des créateurs d'entreprise.
La SASU est un excellent choix pour ceux qui souhaitent s’établir seuls tout en bénéficiant d’une structure souple et adaptable.
Pour aller plus loin : PayFit vous présente la SASU en détail ainsi que les avantages et ses inconvénients de la SASU.
Les frais de création d’une SASU
La constitution du capital social
Création d’une SASU, le prix : pour créer sa société, l'associé unique doit déposer le capital social. Le capital minimum est de 1 €.
En fonction du projet, il est souvent plus judicieux d'apporter un montant plus élevé. Un capital social plus important peut rassurer les banques et les investisseurs.
La rédaction des statuts
SASU, le coût de création : la rédaction des statuts est une étape obligatoire pour créer une SASU. Trois options s'offrent à vous :
rédiger vous-même les statuts permet de réduire le coût d’une SASU, mais comporte des risques juridiques en raison des complexités des clauses à rédiger ;
faire appel à un professionnel (avocat, expert-comptable, notaire…) garantit des statuts adaptés, avec un coût variant généralement entre 0 € et 1 500 € ;
les plateformes en ligne offrent une solution plus abordable, générant rapidement les documents nécessaires à la création de la SASU.
La publication d’une annonce légale
Créer une SASU, quel prix ? La publication d’une annonce légale permet d'informer les tiers de la création de votre entreprise.
Le coût de l’annonce légale varie en fonction du département dans lequel elle est publiée. Pour une SASU, le tarif se situe entre 141 € et 165 €.
Les frais d’immatriculation et la déclaration des bénéficiaires effectifs
Combien coûte la création d'une SASU ? La dernière étape pour créer une SASU consiste à déposer en ligne un dossier comprenant plusieurs documents, tels que les statuts de l’entreprise et l’attestation de dépôt des fonds. Une fois le dossier validé, l’entreprise est immatriculée et reçoit un extrait K-bis.
Cette démarche engendre des frais administratifs, fixés à 37,45 € pour une activité commerciale. Pour une activité artisanale, un supplément de 15 € est appliqué.
La déclaration des bénéficiaires effectifs entraîne un coût supplémentaire de 21,41 €.
|Description
|Création d’une SASU, le coût
|Montant estimé
|Constitution du capital social
|Le capital social peut être fixé à 1 €, mais il est conseillé d’adopter un montant plus élevé.
|À partir de 1 € (recommandé : plus)
|Rédaction des statuts
|Vous pouvez rédiger les statuts vous-même, faire appel à un professionnel ou utiliser une plateforme en ligne.
|Entre 0 € et 1 500 €
|Publication d’une annonce légale
|Obligation d’informer les tiers via un journal d’annonces légales. Le coût varie selon le département.
|Entre 141 € et 165 €
|Frais d’immatriculation
|L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
|pour une activité commerciale : 37,45 € + 15 € pour une activité artisanale
|Déclaration des bénéficiaires effectifs
|La déclaration des bénéficiaires effectifs est obligatoire.
|21,41 €
Les frais de fonctionnement d’une SASU
Combien coûte une SASU par mois ? Le fonctionnement d’une SASU engendre divers coûts qu’il est important d’anticiper.
L’ouverture d’un compte bancaire professionnel, obligatoire pour déposer le capital social, génère des frais variables selon la banque choisie. En moyenne, ils sont compris entre 100 et 300 € par an.
Selon le secteur d’activité, souscrire à une assurance professionnelle peut être indispensable pour couvrir les risques liés à l’entreprise. Le coût de ces assurances débute généralement autour de 200 € par an, mais il peut varier en fonction du niveau de couverture choisi. Demander plusieurs devis permet de comparer les offres.
Les honoraires d’un expert-comptable sont un autre poste de dépense à prévoir.
Le fonctionnement de l'Urssaf en SASU, le traitement des dividendes en SASU ou même les démarches pour fermer une SASU : tous ces services peuvent nécessiter l'accompagnement par ce professionnel, moyennant un coût compris entre 1 000 et 4 000 € par an en fonction de l'étendue de l'accompagnement.
👉 À noter : au cours de la vie de votre société, vous pourrez également avoir besoin de procéder à une augmentation de capital pour financer votre croissance ou à une réduction de capital pour adapter votre structure financière.
Nos astuces pour réduire le coût d’une SASU
Voici quelques conseils pour réduire le prix de création d’une SASU et de son fonctionnement.
rédiger vos statuts vous-même (avec prudence) : si vous avez une bonne maîtrise des obligations juridiques, rédiger vos propres statuts est une option économique. Pour plus de sécurité, les plateformes en ligne proposent des modèles à prix réduit, souvent entre 50 € et 300 € ;
comparer les services bancaires : les banques en ligne offrent souvent des comptes professionnels avec des frais compétitifs. Prenez le temps de comparer les offres pour choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins ;
optimiser la gestion comptable : optez pour un logiciel de comptabilité ou un expert-comptable en ligne proposant des forfaits adaptés aux petites structures. Cela peut réduire de façon significative les frais annuels de gestion ;
bénéficier des aides disponibles : de nombreux dispositifs existent pour accompagner les créateurs d’entreprise comme le prêt d’honneur et le prêt à la création d’entreprise. Renseignez-vous auprès des organismes compétents pour bénéficier de ces avantages.
maîtriser les frais déductibles en SASU : une fois la société créée, optimisez votre fiscalité en identifiant et en déduisant correctement vos frais professionnels (déplacements, matériel, formation). Ces déductions réduisent le bénéfice imposable et allègent ainsi votre charge fiscale annuelle.
Avec ces astuces, vous pouvez alléger votre budget tout en construisant des bases solides pour votre SASU.
Lors du lancement d’une activité, il est important de prendre en compte les frais de création et de fonctionnement qui varient selon la forme juridique choisie. Le coût création SCI, le coût création SARL ou le coût création EURL : chaque statut présente des frais spécifiques.
Par ailleurs, pour assurer la pérennité de votre projet, il est important d’établir un plan de financement et d’évaluer votre capacité d'autofinancement afin de garantir une bonne gestion des fonds.
Foire Aux Questions (FAQ)
La création d'une SASU présente plusieurs contraintes financières qu'il est important d'identifier avant de se lancer. Le premier frein concerne les charges sociales élevées, qui peuvent représenter jusqu'à 75-80 % de la rémunération nette du président de la société.
L'investissement initial constitue également un obstacle significatif, avec plusieurs postes de dépenses obligatoires mis à jour pour 2025 :
la rédaction des statuts : jusqu'à 1 500 € avec un professionnel ;
l'annonce légale : 141 € (France métropolitaine) ou 165 € (La Réunion et Mayotte) ;
les frais d'immatriculation : 37,45 € + 15 € pour une activité artisanale ;
la déclaration des bénéficiaires effectifs : 21,41 €.
À cela s'ajoute la complexité administrative qui nécessite souvent l'accompagnement d'experts (juriste, expert-comptable), générant des coûts supplémentaires non négligeables.
Plusieurs dispositifs d'aide peuvent significativement alléger le budget de création et de fonctionnement de votre SASU :
Aides directes à la création :
L'ACRE constitue le dispositif phare en 2025, permettant une exonération partielle de charges sociales pendant la première année d'activité. Pour les demandeurs d'emploi, l'ARCE offre la possibilité de recevoir 60 % de vos droits au chômage restants en capital initial.
Financements préférentiels :
le prêt d'honneur à taux zéro sans garantie personnelle ;
les prêts bancaires à taux avantageux via Bpifrance ;
les subventions régionales selon votre localisation.
Dispositifs spécifiques :
Pour les projets innovants, deux dispositifs majeurs en 2025 :
le statut JEI : exonérations fiscales et sociales pour les entreprises innovantes ;
le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) : réductions d'impôts pour les activités de R&D.
