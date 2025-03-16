Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Quel est le coût de création d’une SARL ?
Vous envisagez de créer une SARL ? Avant de vous lancer, une question se pose : combien cela coûte-t-il vraiment ? Entre les formalités administratives et les frais de fonctionnement, chaque étape implique des dépenses. PayFit décrypte pour vous les coûts à prévoir et vous livre quelques astuces pour optimiser vos dépenses, sans compromettre la solidité de votre projet.
Zoom sur les SARL
La société à responsabilité limitée (SARL) est une forme juridique appréciée pour sa flexibilité et sa protection des associés. Elle permet de réunir entre 2 et 100 associés, qui reçoivent des parts sociales en contrepartie de leurs apports, leur donnant ainsi des droits proportionnels dans la société. Elle est ouverte à de nombreuses activités, sauf certains secteurs réglementés. La SARL ne requiert aucun capital social minimum.
C’est une structure qui offre une sécurité juridique renforcée. Elle présente un régime fiscal avantageux et s'adapte à des projets de moindre envergure, mais également à des projets d'entreprise familiaux grâce à la SARL de famille.
👉 À noter : pour un projet familial, deux options s'offrent à vous, la SARL de famille ou SCI Il est important de les comparer pour choisir la structure la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.
Vous hésitez entre la SAS et la SARL ? Découvrez notre article sur la différence entre une SAS et une SARL.
Les frais de création d’une entreprise SARL
La constitution du capital social
Création d’une SARL, le prix : pour une SARL, il n’existe pas de capital social minimum. Les associés peuvent choisir de constituer leur société avec un euro symbolique.
Cependant, opter pour un capital social plus élevé présente de nombreux avantages en SARL. Cela renforce la crédibilité de votre entreprise et peut lui offrir une meilleure protection financière.
Ainsi, même si le capital social minimum peut être fixé à un euro symbolique, il est souvent judicieux de réfléchir à un montant adapté à vos ambitions.
👉 À noter : vous pourrez toujours procéder ultérieurement à une augmentation de capital pour renforcer vos fonds propres ou à une réduction de capital si nécessaire.
La rédaction des statuts
La rédaction des statuts est une étape clé dans la création d’une SARL. Bien qu’il soit possible de rédiger soi-même les statuts en utilisant des modèles, cette option comporte des risques : certains modèles ne sont pas à jour et peuvent entraîner des erreurs ou des oublis importants.
Pour éviter des complications, il est recommandé de faire appel à un professionnel, comme un avocat ou un expert-comptable. Une rédaction bien réalisée garantit des statuts adaptés aux besoins de la société et évite des modifications ultérieures, souvent coûteuses. Les coûts varient selon le professionnel sollicité, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
Une autre solution, plus abordable, consiste à passer par une legaltech qui propose des services en ligne pour accompagner les créateurs d’entreprise.
La publication d’une annonce légale
Cette formalité vise à informer les tiers de la création de l’entreprise. Le coût de l’annonce légale dépend du département dans lequel elle est publiée. Pour une SARL, les tarifs varient entre 147 € et 171 €.
Les frais d’immatriculation et la déclaration des bénéficiaires effectifs
Le coût d'immatriculation d’une SARL s'élève à 37,45 € pour une activité commerciale. Si l’activité relève du secteur artisanal, il sera nécessaire de régler un supplément de 15 €.
La loi impose de déclarer les bénéficiaires effectifs de la société pour identifier les personnes exerçant un contrôle effectif sur l’entreprise. Le coût de cette déclaration est fixé à 21,41 €. Cette étape vise à renforcer la transparence des entreprises.
|Ouvrir une SARL : le prix
|Description
|Le coût d’une SARL
|Constitution du capital social
|Aucun capital social minimum n’est exigé (fortement conseillé cependant pour renforcer la crédibilité et la solidité financière de l’entreprise).
|À partir de 1 € (recommandé : plus)
|Rédaction des statuts
|Vous pouvez rédiger les statuts vous-même, solliciter l’aide d’un professionnel ou opter pour une plateforme en ligne.
|De quelques centaines à plusieurs milliers d’euros
|Publication d’une annonce légale
|Cette formalité obligatoire vise à informer les tiers de la création de la SARL.
|Entre 147 € et 171 €
|Frais d’immatriculation
|L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
|37,45 € (+15 € pour artisans)
|Déclaration des bénéficiaires effectifs
|La déclaration obligatoire vise à identifier les personnes exerçant un contrôle effectif sur la société.
|21,41 €
Les frais de fonctionnement d’une SARL
Combien coûte une SARL par mois ? Créer et gérer une SARL implique de prévoir plusieurs types de frais pour assurer son bon fonctionnement.
Tout d’abord, l’ouverture d’un compte bancaire dédié à l’entreprise est une étape obligatoire pour réaliser le dépôt du capital social. Ce service bancaire est généralement associé à des frais annuels, dont le montant oscille entre 100 et 300 €, selon la banque et les options choisies.
Ensuite, une assurance professionnelle peut s’avérer indispensable en fonction de l’activité exercée. Elle permet de protéger l’entreprise contre divers risques et son coût débute aux alentours de 200 € par an. Ce montant peut varier en fonction des garanties souscrites. Comparer les offres des assureurs est donc vivement recommandé.
En plus des frais de fonctionnement courants, il est important d'anticiper la fiscalité liée aux bénéfices de l'entreprise. Si votre entreprise dégage des profits et que vous souhaitez les distribuer, vous devrez prendre en compte l'imposition des dividendes en SARL, qui peut impacter significativement la rentabilité finale de votre investissement.
Par ailleurs, les coûts peuvent varier selon votre statut dans l'entreprise. Par exemple, un gérant minoritaire d'une SARL n'aura pas les mêmes charges sociales qu'un gérant majoritaire. Pour anticiper et maîtriser l'ensemble de ces dépenses, il est essentiel d'établir un prévisionnel financier détaillé qui vous permettra d'avoir une vision claire des besoins en trésorerie de votre SARL.
Enfin, le recours à un expert-comptable constitue une dépense essentielle pour gérer les obligations comptables et fiscales de la SARL. Bien qu’il soit envisageable de gérer une partie de l’administratif en interne, le soutien d’un professionnel garantit une gestion conforme et optimisée. Les tarifs annuels pour ces services varient généralement entre 1 000 et 4 000 €, selon l’étendue des prestations demandées.
Nos conseils pour faire baisser les frais
Création d’une SARL, le prix : voici quelques pistes pour diminuer vos dépenses tout en optimisant votre gestion d'entreprise :
rédiger les statuts vous-même : si vous maîtrisez les bases du droit des sociétés, rédiger vous-même les statuts peut être une bonne solution pour économiser sur le prix de création d’une SARL. Si nécessaire, vous pouvez vous tourner vers des modèles en ligne adaptés à votre type d’activité ;
choisir une banque avec des frais réduits : les banques en ligne proposent souvent des offres attractives avec des frais moins élevés que ceux des banques traditionnelles. Prenez le temps de comparer plusieurs options pour trouver celle qui correspond à vos besoins ;
utiliser des logiciels de comptabilité adaptés : si votre SARL est de petite taille, il peut être plus rentable d’utiliser un logiciel de comptabilité plutôt que de faire appel à un expert-comptable ;
profiter des aides financières disponibles : il existe de nombreuses aides et subventions destinées aux créateurs d’entreprise, telles que les prêts d’honneur ou les prêts à la création d'entreprise. Se renseigner sur ces dispositifs peut vous permettre de réduire vos dépenses et d’obtenir un soutien au démarrage de votre activité.
Le coût de création d’une SCI, le coût de création d’une SASU et le coût de création d’une EURL varient en fonction de chaque structure. Un plan de financement détaillé est essentiel pour anticiper ces dépenses et garantir la viabilité du projet. En parallèle, il est important d’évaluer la capacité d'autofinancement de votre entreprise, pour privilégier le financement des premières étapes sans recourir à un emprunt excessif.
Envie de gagner du temps sur la paie ?
Quels sont les inconvénients financiers de la création d'une SASU ?
Quels sont les inconvénients financiers de la création d'une SASU ?
La création d'une SASU présente plusieurs contraintes financières qu'il est important d'identifier avant de se lancer. Le premier frein concerne les charges sociales élevées, qui peuvent représenter jusqu'à 75-80 % de la rémunération nette du président de la société.
L'investissement initial constitue également un obstacle significatif, avec plusieurs postes de dépenses obligatoires mis à jour pour 2025 :
la rédaction des statuts : jusqu'à 1 500 € avec un professionnel ;
l'annonce légale : 141 € (France métropolitaine) ou 165 € (La Réunion et Mayotte) ;
les frais d'immatriculation : 37,45 € + 15 € pour une activité artisanale ;
la déclaration des bénéficiaires effectifs : 21,41 €.
À cela s'ajoute la complexité administrative qui nécessite souvent l'accompagnement d'experts (juriste, expert-comptable), générant des coûts supplémentaires non négligeables.
Comment réduire le coût de création d'une SASU grâce aux aides disponibles ?
Comment réduire le coût de création d'une SASU grâce aux aides disponibles ?
Plusieurs dispositifs d'aide peuvent significativement alléger le budget de création et de fonctionnement de votre SASU :
Aides directes à la création :
L'ACRE constitue le dispositif phare en 2025, permettant une exonération partielle de charges sociales pendant la première année d'activité. Pour les demandeurs d'emploi, l'ARCE offre la possibilité de recevoir 60 % de vos droits au chômage restants en capital initial.
Financements préférentiels :
le prêt d'honneur à taux zéro sans garantie personnelle ;
les prêts bancaires à taux avantageux via Bpifrance ;
les subventions régionales selon votre localisation.
Dispositifs spécifiques :
Pour les projets innovants, deux dispositifs majeurs en 2025 :
le statut JEI : exonérations fiscales et sociales pour les entreprises innovantes ;
le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) : réductions d'impôts pour les activités de R&D.
Pour aller plus loin...
Maîtrisez l’imposition des dividendes en SARL : options fiscales, taux et différences selon le statut de l’associé. Optimisez vos dividendes en 2025.
SARL ou SASU : deux statuts pour créer une société à responsabilité limitée. Découvrez leurs différences, avantages et règles avec le comparatif PayFit.
Avec PayFit, découvrez les avantages et inconvénients d’une SARL (capital, responsabilité des associés, protection sociale...) pour bien choisir votre statut.
Fermer une SAS : raisons d'une dissolution, procédure à l'amiable à suivre en 5 étapes et frais de fermeture de la société. PayFit vous répond.
SARL immobilière : le statut privilégié pour acheter, louer et revendre un bien immobilier à plusieurs. Avantages, limites, fiscalité : PayFit vous guide.
Cession des parts sociales en SARL : découvrez les étapes de cette procédure juridique permettant à un associé de vendre ou transférer ses titres.