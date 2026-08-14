À retenir : Le Kit Starter centralise en un seul endroit les ressources utiles à chaque étape de la création d'entreprise : statuts, RH, paie, recrutement et organisation quotidienne.

Disponible au format Notion , il est accessible en lecture libre, sans création de compte ni abonnement.

Gratuit et ouvert à tous les créateurs d'entreprise, qu'ils soient déjà clients Payfit ou non.

Vous avez besoin d’aide pour la création de votre entreprise ? Le Kit Starter Payfit réunit tout ce qu’il vous faut pour démarrer sereinement : documents essentiels, modèles prêts à l’emploi et guides pratiques, directement accessibles dans Notion.

Un accompagnement complet, gratuit et pensé pour vous faire gagner du temps à chaque étape de la création de votre activité.

Qu'est-ce que le Kit Starter Payfit ?

Le Kit Starter Payfit est une boîte à outils entrepreneur gratuite qui centralise les ressources essentielles pour créer et développer votre activité. Disponible au format Notion, ce kit de démarrage entreprise vous donne accès à des modèles prêts à l’emploi, des guides pratiques et des checklists pour avancer plus sereinement.

Notre kit de démarrage vous accompagne tout au long du processus :

dès le lancement , tandis que votre projet prend forme ;

lors du développement , pour mettre en place l’administratif et commencer à recruter ;

jusqu’à l’optimisation, pour booster votre productivité.

Tous ces outils sont accessibles gratuitement, en ligne ou en téléchargement.

Que contient ce kit de démarrage ?

Il couvre cinq domaines clés : la création d’entreprise, la gestion RH, la paie, le recrutement et l’organisation quotidienne.

Les ressources pour créer votre entreprise

Vous trouverez dans notre kit de nombreuses ressources et explications concernant les démarches de création d’entreprise :

le statut juridique : SARL, SASU, voire micro-entreprise ;

l’immatriculation de l’entreprise : rédaction des statuts, dépôt du capital, constitution du dossier ;

un pas-à-pas jusqu’à obtenir vos numéros SIREN et SIRET, avant votre premier extrait Kbis.

Les outils pour gérer votre paie et vos premières embauches

De nombreux outils vous aideront à gérer votre première embauche et l’onboarding de vos collaborateurs en toute simplicité et dans le respect du Code du travail : guide de recrutement, modèle de contrat de travail, détail des termes à connaître, etc.

Vous trouverez aussi des outils pour gérer la paie en tant que créateur d’entreprise, comme une checklist pour ne rien oublier et des modèles de bulletins de paie. Nous vous expliquons aussi comment accomplir les premières formalités employeur et réaliser vos démarches auprès de l’Urssaf.

⚠️ Attention : nos modèles sont de simples bases de travail. N’oubliez pas de les adapter en fonction de votre secteur et convention collective.

À qui s’adresse notre Kit Starter ?

Le kit starter Payfit s’adresse aux créateurs d’entreprise, entrepreneurs et dirigeants de TPE qui souhaitent disposer des bonnes ressources sans perdre du temps à les rechercher.

Que vous lanciez votre projet seul ou que vous recrutiez votre premier salarié, il vous aide à mieux comprendre les étapes clés de la création d’entreprise et à aborder vos nouvelles responsabilités avec plus de sérénité.

L’accès au Kit Starter Payfit est simple et se fait en quelques clics :

étape 1 : renseignez votre adresse e-mail et vos informations ;

étape 2 : cliquez sur “envoyer la demande” ;

étape 3 : vous recevez un lien vers la page Notion du kit, que vous pouvez consulter librement et gratuitement !

Toutes les ressources sont accessibles gratuitement en ligne et peuvent être consultées ou téléchargées selon vos besoins.

Format Notion

Le format Notion a de nombreux avantages :

centralisation des ressources sur une seule page ;

facilité de navigation grâce à des sections clairement délimitées ;

accès instantané avec un simple lien.

💡 Bon à savoir : vous n’avez pas besoin de posséder un compte Notion pour accéder à notre kit. Il est disponible en accès libre, gratuitement.

Utilisation du Kit Starter

Le Kit Starter est divisé en trois sections selon la phase du processus de création d’entreprise : lancement, développement ou optimisation. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse, où vous trouverez des marches à suivre, des modèles ou encore des glossaires pour vous guider.