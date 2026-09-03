Vous envisagez de créer une EURL et vous vous demandez quel budget prévoir ? Entre la rédaction des statuts, la constitution du capital social, la publication d’une annonce légale et les démarches administratives, chaque étape implique des coûts pour votre future société. Anticiper ces dépenses est essentiel pour lancer votre activité sur des bases solides. PayFit vous présente les frais nécessaires pour donner vie à votre projet tout en maîtrisant votre budget.

Zoom sur l’EURL

Zoom sur l’EURL

Inspirée de la SARL, l’EURL, ou entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, en reprend les principales règles avec une particularité : un seul associé.

Bien que son cadre juridique soit strict, notamment dans la rédaction des statuts et l’organisation de la société, cette rigueur peut représenter un atout pour les créateurs. Pour bien comprendre les avantages et inconvénients de l'EURL, il est important de noter que les apports et la structure de gouvernance claire sont synonymes de sécurité dès la création. L’EURL est donc une solution rassurante pour entreprendre seul.

Les frais de création d’une EURL

La constitution du capital social

Créer une EURL, combien ça coûte ? Lors de la création d'une EURL, l'associé unique doit constituer le capital social , sans obligation de respecter un montant minimum.

Les apports en numéraire ou en nature constituent ainsi le capital initial de la société.

Bien que le capital puisse se limiter à un euro symbolique, il est conseillé d’opter pour une somme plus significative. Un capital social plus élevé renforce la crédibilité de l’entreprise auprès des partenaires, des investisseurs et des banques.

Ce choix stratégique peut jouer un rôle déterminant dans les premières étapes de développement de l’EURL.

👉 À noter : le dépôt des fonds sur un compte bloqué est une étape obligatoire avant l'immatriculation.

La rédaction des statuts

Comment créer une EURL ? La rédaction des statuts est une étape clé pour ouvrir une EURL. Cette étape définit les pouvoirs du gérant et la répartition des coûts et bénéfices de la société, notamment les modalités de distribution qui impacteront plus tard la gestion des dividendes en EURL. Elle doit être réalisée avec soin.

L’associé unique peut choisir de rédiger les statuts de l'EURL lui-même en se basant sur des modèles. Cette option est idéale pour ceux qui maîtrisent les aspects juridiques nécessaires.

Il est également possible de faire appel à un professionnel, comme un avocat ou un expert-comptable, pour un accompagnement sur mesure. Cette prestation est toutefois plus coûteuse, et s’élève généralement entre 800 et 1 500 euros.

💡 Autre solution : la création d’une EURL en ligne. Utiliser une plateforme juridique en ligne, offrant des services de rédaction moins onéreux, adaptés aux besoins des entrepreneurs.

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La publication d’une annonce légale

Pour officialiser la création d’une EURL, la publication d’une annonce légale est obligatoire. Cette formalité consiste à informer le public de la création de l’entreprise par le biais d’un avis publié dans un journal habilité.

Le tarif de cette démarche varie en fonction du département dans lequel l’annonce est diffusée. En 2026, le coût se situe entre 124 € (en France métropolitaine) et 147 € (pour Mayotte et La Réunion).

Les frais d’immatriculation et la déclaration des bénéficiaires effectifs

Dernière étape pour ouvrir une EURL : le dépôt du dossier en ligne contenant plusieurs documents tels que les statuts de l’entreprise et l’attestation de dépôt des fonds.

Lors de l’envoi de la demande d'immatriculation de sa société, le gérant doit s'assurer que tous les documents requis sont fournis pour éviter tout retard dans le traitement.

Une fois le dossier validé, l’entreprise est immatriculée et un extrait K-bis est délivré. Cette procédure engendre des frais administratifs, avec un tarif de 37,45 euros pour une activité commerciale. Si la société est créée pour l'exercice d'une activité artisanale, vous devrez payer 15 € supplémentaires.

Il faut également compter 21,41 euros pour la déclaration des bénéficiaires effectifs.

Les frais pour créer son EURL Description Coût estimé Constitution du capital social L’associé unique décide du montant du capital social, sans montant minimum. À partir de 1 € (recommandé : plus) Rédaction des statuts Rédaction par l’associé (si maîtrisé), par un professionnel ou via une plateforme juridique en ligne. Entre 0 € et 1 500 € Publication d’une annonce légale Obligation d’informer le public via un journal d’annonces légales. Le coût varie selon le département. Entre 124 € et 147 € Frais d’immatriculation d’une EURL Dépôt du dossier au greffe pour officialiser la création, avec délivrance d’un extrait K-bis. 33,83 € pour une activité commerciale et 45,00 € pour une activité artisanale Déclaration des bénéficiaires effectifs Formalité obligatoire pour identifier la personne contrôlant l’EURL. 19,33 €

Les frais de fonctionnement d’une EURL

Le fonctionnement d’une EURL implique plusieurs dépenses qu’il est important d’anticiper.

Tout d’abord, il y a les frais bancaires liés à l’ouverture et à la gestion d’un compte professionnel, qui s’élèvent généralement à une vingtaine d’euros hors taxes par mois.

Les honoraires de l’expert-comptable varient selon l’étendue des missions confiées, comme la tenue de la comptabilité ou l’établissement des bilans. Ils doivent être évalués en demandant plusieurs devis.

Une assurance professionnelle est indispensable pour couvrir les risques liés à votre activité. Son coût dépendra de la nature de vos opérations et de leur envergure.

Quelques conseils pour réduire les frais

Créer et gérer une EURL en 2026 peut s’avérer coûteux, mais il existe des moyens pour réduire les dépenses, tant au moment de la création qu’au cours de la vie de l’entreprise.

Lors de la constitution d’une EURL, certaines démarches peuvent être réalisées par vos soins.

Vous pouvez par exemple rédiger les statuts en vous appuyant sur un modèle ou un guide en ligne. Cela peut réduire de manière significative les coûts liés à l’intervention d’un professionnel.

Privilégier les plateformes spécialisées dans la création d’entreprises peut vous offrir une solution abordable, grâce à leurs forfaits incluant toutes les formalités administratives.

En ce qui concerne le fonctionnement de votre EURL, optimiser les coûts repose principalement sur la mise en concurrence de vos prestataires. Pour votre compte bancaire professionnel, n’hésitez pas à comparer les frais de gestion, les commissions et les services proposés par plusieurs établissements bancaires.

En ce qui concerne la comptabilité, demander des devis à plusieurs cabinets d’expertise comptable permet d’identifier celui qui propose les honoraires les plus compétitifs. Vous pouvez aussi réduire ces honoraires en prenant en charge certaines tâches, comme l’enregistrement des factures ou le suivi des paiements.

Enfin, pour votre assurance professionnelle, il est conseillé de solliciter plusieurs assureurs afin de trouver un contrat offrant les garanties essentielles à un prix compétitif.

En adoptant ces pratiques, vous pourrez créer et gérer votre EURL tout en maîtrisant vos dépenses, sans compromettre la qualité des services nécessaires à votre activité.

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