¿Cuándo entra en vigor la jornada de 37.5 horas ? ¿A quién afecta ? ¿Si no se cumple tiene sanciones ? En el artículo de hoy, trataremos todo lo necesario sobre la jornada de 37.5 horas semanales .

¿Has soñado alguna vez trabajar 4 días y descansar el viernes ? ¿O has imaginado trabajar de lunes a viernes pero descansar los viernes por la tarde ? Pues, estamos a nada de que se hagan realidad. En otras palabras, la reducción de la jornada laboral es una medida que eliminará las jornadas de 40 horas semanales como habían funcionado hasta la fecha para pasar a trabajar 2,5 horas menos .

¿En qué consiste la jornada laboral de 37.5 horas ?

El cambio hacia una jornada laboral de 37.5 horas semanales en España representa un enfoque progresista para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, al mismo tiempo que se busca incrementar la productividad y eficiencia en el entorno de trabajo.

Como ya hemos dicho anteriormente, este ajuste en la jornada laboral, que reduce 2.5 horas a la semana laboral tradicional, introduce significativas mejoras en cómo se estructura el tiempo de trabajo en las empresas.

¿La jornada laboral 2025, cuándo entra en vigor ?

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas se ha establecido dentro de un marco más amplio de reformas laborales, que incluyen nuevas regulaciones sobre las horas extraordinarias y el establecimiento de un límite máximo de horas de trabajo anuales. Si te estás preguntando cuando entra en vigor la jornada de 37,5 horas, es una medida prevista para entrar en vigor antes del 1 de enero de 2026.

¿La jornada laboral de 37.5 horas cómo afecta al salario ?

La idea de trabajar menos horas puede ser muy atractiva para muchos, pero si esta reducción horaria conlleva una disminución en los ingresos, el entusiasmo puede verse significativamente mermado.

En respuesta a esta preocupación, las disposiciones de la reforma laboral en España han introducido un cambio significativo : la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no implicará una reducción en los salarios de los trabajadores. Este ajuste se aplica independientemente de los convenios colectivos, garantizando que los empleados continúen recibiendo el mismo salario que percibían cuando trabajaban 40 horas a la semana.

Este enfoque no solo busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también mejorar su calidad de vida al permitirles más tiempo libre, lo cual puede traducirse en mejor salud mental y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, este beneficio para los trabajadores supone un aumento en los costos laborales para las empresas, ya que ahora deben pagar el mismo salario por menos horas de trabajo. Esto podría obligar a las empresas a hacer ajustes en otras áreas, como la optimización de procesos o la inversión en tecnología, para mantener la productividad y gestionar los costos de manera efectiva.

¿Quiénes se verán afectados por la jornada de 37,5 horas laborales ?

La jornada laboral en España en 2025 y la implementación de su reducción tendrá un alcance considerable entre la población trabajadora de España. No obstante, la aplicación de esta nueva jornada laboral será desigual en términos de sectores y modalidades de contrato. Mientras que los trabajadores autónomos y aquellos en modalidad de tiempo parcial podrían no ver grandes cambios en su horario laboral , aquellos en empleo a tiempo completo, tanto en el ámbito público como en el privado, enfrentarán adaptaciones más significativas.

La facilidad con la que diferentes sectores podrán incorporar esta modificación varía. Sectores como el público y grandes empresas privadas probablemente encuentren menos obstáculos debido a que ya cuentan con sistemas automatizados para el registro de jornada laboral . Sin embargo, para las pequeñas y medianas empresas, la situación podría ser más complicada.

Sectores que habitualmente exigen una carga laboral extensa, como la hostelería, la agricultura y la construcción, tendrán que buscar soluciones creativas como contratar más personal o rediseñar los turnos de trabajo, para adaptarse sin sacrificar la productividad.

¿Cuántas horas al día trabajarás con la jornada laboral este 2025 ?

Aunque aún no está confirmado, el Gobierno está considerando otorgar a los representantes de los trabajadores la capacidad de influir en la configuración de los horarios de entrada y salida de sus representados.

Esto les proporcionaría cierta autonomía para estructurar su propio tiempo de trabajo dentro de límites preestablecidos, lo cual podría mejorar significativamente la conciliación de la vida laboral y personal.

Además y en ese sentido, los trabajadores pueden enfrentarse a diferentes escenarios :

Trabajar de lunes a viernes, un total de 7,5 al día.

Trabajar 8 horas en invierno y 6 horas en verano, mediante la jornada intensiva.

Trabajar 8 horas diarias de lunes a jueves, haciendo un cómputo de 32 horas y trabajar las 5,5 horas restantes el viernes por la mañana, dejando libre las tardes del viernes.

Trabajar 9 horas diarias de lunes a miércoles y 4 horas diarias los jueves y viernes.

Trabajar 9,5 horas diarias de lunes a jueves y así el viernes tenerlo libre.

Como hemos podido comprobar existen un millón de posibilidades, siempre que se respete no trabajar más de 9 horas al día. Y que además, se respeten las 37,5 horas semanales anualizadas; es decir, independientemente de cómo haya elegido tu trabajador distribuir sus horas de trabajo durante el año, el total debe sumar el equivalente a 37,5 horas por semana.

¿Qué sanciones tendrá incumplir con la jornada laboral de 37.5 horas ?

El Ministerio de Trabajo está considerando fortalecer las penalizaciones por incumplimientos relacionados.

La propuesta actual sugiere aplicar multas por cada trabajador afectado, en lugar de una multa general por empresa. Según el borrador, las empresas que no sigan las normativas sobre el registro del horario de trabajo y la limitación de la jornada semanal podrían enfrentar multas de hasta 10.000 euros por cada empleado.

Por está razón, las multas se estructurarían de la siguiente manera :

En su nivel más bajo, oscilarían entre 1.000 y 2.000 euros.

En un nivel intermedio, de 2.001 a 5.000 euros.

En el nivel más alto, de 5.001 a 10.000 euros.

¿Cómo lo hará la Inspección de Trabajo ?

Para fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones sobre la jornada laboral, la Inspección de Trabajo en España está avanzando hacia la implementación de un sistema de registro de jornada mejorado y más riguroso. Este nuevo sistema será completamente digital, facilitando así el acceso y la gestión de la información tanto para los trabajadores como para sus representantes sindicales y, crucialmente, para los inspectores de trabajo.

Este registro no solo servirá para monitorizar las horas trabajadas sino también para asegurar que se respeten los límites de la jornada laboral establecidos por la ley. La digitalización del sistema permitirá un análisis más rápido y eficiente de los datos, lo que es esencial para una respuesta ágil por parte de las autoridades en caso de detectar irregularidades.

Además, se establece que toda la información recogida en este registro debe ser conservada durante un periodo mínimo de cuatro años. Este requisito de conservación está diseñado para facilitar las inspecciones retrospectivas y garantizar que tanto empleadores como empleados puedan acceder a registros anteriores en caso de disputas o reclamaciones.

Cabe destacar que, aunque el marco general del nuevo sistema de registro de jornada está claro, los detalles específicos sobre su contenido exacto y los procedimientos de manejo aún están siendo finalizados.

¿Cuáles son las últimas novedades ?

Tras la reunión del 17 de julio entre el Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos; Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha confirmado que la implementación de la medida no será aprobada antes de agosto, como se había anticipado previamente.

El secretario enfatizó la intención del Gobierno de alcanzar un "gran acuerdo de país" en las próximas semanas, trabajando a través de tres estrategias principales :

La incorporación gradual y flexible de las empresas a la nueva jornada de 37,5 horas. La implementación de mayor flexibilidad en la gestión del tiempo de trabajo y una distribución irregular de la jornada, y el fortalecimiento del derecho a la desconexión digital. Se busca una adaptación que no sea abrupta, sino que se realice progresivamente.

Asimismo, Pérez Rey también señaló la importancia de hacer efectiva la reducción de jornada sin que esto implique simplemente cambiar horas ordinarias por extraordinarias. Se explorarán opciones para una distribución más flexible del tiempo, especialmente en sectores como la agricultura y la hostelería. Además, se recordó que, aunque el derecho a la desconexión ya está legislado en España, es crucial garantizar su cumplimiento efectivo.

Septiembre 2024

El Ministerio de Trabajo ha propuesto el "Plan Pyme 375" durante la reanudación de la Mesa de Diálogo Social el 9 de septiembre, con el objetivo de apoyar a las pequeñas empresas en la adaptación a la nueva jornada laboral de 37,5 horas que se implementará definitivamente.

Este plan incluye :

Bonificaciones : Ayudas económicas para las pymes que necesiten incrementar su plantilla debido a la reducción de la jornada laboral. Plan de acompañamiento : Un programa completo que ofrece asesoramiento, formación y apoyo a pymes y autónomos para facilitar la transición a la nueva jornada laboral. Se busca la colaboración de patronales y asociaciones de autónomos para enriquecer este plan con nuevas ideas. Registro de jornada : Asesoramiento sobre el registro diario de jornada para asegurar su cumplimiento efectivo, accesible y objetivo, en línea con los requisitos del nuevo sistema de registro horario.

Además, el plan promete garantizar el derecho a la desconexión digital, aunque aún está pendiente de definirse cómo se aplicará esta medida en detalle, considerando que ya existen obligaciones legales relacionadas que son frecuentemente ignoradas por las empresas.

La pasada reunión del 24 de septiembre para discutir la reducción de la jornada laboral en España, de 40 a 37,5 horas semanales sin disminuir el salario, entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, ha concluido sin alcanzar un acuerdo. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, notó un cambio positivo en la actitud de las organizaciones empresariales y mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo tripartito. Durante la reunión, se precisaron los elementos clave de la negociación como la reducción de jornada, el derecho a la desconexión digital, y el registro horario telemático, junto con un plan de acompañamiento específico para pymes que incluye bonificaciones para el empleo fijo generado por la reducción de jornada.

Octubre 2024

La reunión del 11 de octubre sobre la reducción de la jornada laboral en España a 37,5 horas semanales, sin pérdida salarial, no alcanzó un acuerdo. En este tercer encuentro desde el verano, participaron el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos UGT y CC.OO., y la patronal CEOE-Cepyme. Durante la sesión, se compartieron más detalles del 'Plan Pyme 375', que propone bonificaciones para las pymes que creen empleos indefinidos o aumenten las horas de trabajo como consecuencia de la reducción de jornada propuesta. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, reafirmó la intención del gobierno de implementar esta medida para 2025 y subrayó que, aunque se prefiere un acuerdo entre todas las partes, el gobierno está dispuesto a avanzar con la legislación necesaria si no se logra un consenso. Los sindicatos han criticado la actitud de la patronal y han anunciado movilizaciones, mientras que la patronal ha expresado escepticismo sobre la negociación, argumentando que el anteproyecto ya se encuentra en proceso legislativo.

Noviembre 2024

Es importante destacar que del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2024 se llevará a cabo la Consulta Pública sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Entre los detalles importantes encontramos los siguientes :

Anuncio de la consulta : 22 de noviembre de 2024.

Inicio de recepción de sugerencias : 23 de noviembre de 2024.

Fecha límite para participar : 7 de diciembre de 2024.

Los principales objetivos son :

Reducir la jornada semanal máxima de 40 a 37,5 horas a partir del 1 de enero de 2025, con normas específicas para empleos a tiempo parcial y jornadas reducidas. Simplificar la normativa de registro de jornada laboral en un solo artículo, para mejorar la efectividad y accesibilidad del sistema, y definir las penalizaciones por incumplimientos. Centralizar la normativa sobre el derecho a la desconexión digital, incorporando elementos de acuerdos europeos y nacionales recientes.

Diciembre 2024

La reciente reforma laboral, liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, reducirá la jornada laboral en España de 40 a 37.5 horas semanales desde 2025, manteniendo el salario intacto. Se introducirá un registro de jornada digital accesible para trabajadores, representantes y la Inspección de Trabajo, que también podrá acceder remotamente. Las empresas serán responsables de asegurar el cumplimiento del registro, con sanciones individuales por incumplimientos. Además, se refuerza el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral y se exige la adaptación de todos los convenios colectivos a la nueva jornada antes de finales de 2025.

Enero 2025

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantuvo una reunión decisiva el 13 de enero con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, para abordar la tramitación de la reducción de jornada laboral. Tras intensas negociaciones, ambos ministerios alcanzaron un acuerdo para avanzar con la implementación de la jornada de 37,5 horas semanales.

El encuentro, que inicialmente surgió en medio de tensiones por supuestos retrasos en la tramitación, resultó en un compromiso firme para mantener el calendario previsto. Se acordó que la medida se implementará de manera progresiva, comenzando con una reducción inicial en julio de 2025, para alcanzar las 37,5 horas antes del 1 de enero de 2026. Este enfoque gradual busca facilitar la adaptación tanto para empresas como para trabajadores.

Además, se estableció un grupo de trabajo conjunto entre ambos ministerios para supervisar la implementación y abordar las preocupaciones específicas de diferentes sectores económicos, especialmente las pymes y autónomos.

Febrero 2025

El 4 de febrero de 2025, el Gobierno español presentó formalmente la propuesta para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta medida fue discutida en el Consejo de Ministros, indicando los pasos iniciales hacia la implementación de este cambio legislativo.

Abril 2025

El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, había anunciado que el Consejo de Ministros aprobaría el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales el martes 29 de abril de 2025.

Sin embargo, debido a un apagón significativo que ocurrió el 28 de abril, la aprobación del proyecto de ley fue pospuesta al martes 6 de mayo de 2025.

Mayo 2025

Después de mucha discusión y anticipación, el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha comenzado su fase parlamentaria. Esto significa que ahora se encuentra en el Congreso, donde los diferentes partidos políticos pueden proponer enmiendas o cambios al proyecto inicial.

Durante esta fase, es posible que se presenten propuestas de modificaciones por parte de los partidos, lo que podría influir en la forma final de la ley. La votación en el Congreso será crucial, ya que el proyecto deberá ser aprobado por mayoría para convertirse en ley.

Aunque este es un avance significativo, es importante destacar que no hay nada definitivo aún. El proyecto necesita ser votado y aprobado en el Congreso para que la reducción de la jornada laboral se haga efectiva.

Junio 2025

En julio de 2025, el Gobierno decidió aplazar la votación en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales debido a la falta de apoyos parlamentarios suficientes. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, optó por dar más tiempo a la negociación con Junts, que había presentado una enmienda a la totalidad junto con el Partido Popular.

El debate, que estaba previsto para el 22 de julio, se pospuso al menos hasta la apertura del nuevo periodo de sesiones. Mientras tanto, los sindicatos exigieron que se reactivara la tramitación de la ley de forma inmediata y anunciaron movilizaciones en protesta por el retraso, mientras la patronal expresó su preocupación por la incertidumbre que la situación genera en las empresas .

Septiembre 2025

En septiembre de 2025, la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales ha sido rechazada en el Congreso de los Diputados. Aunque el Gobierno y los sindicatos defendían la medida para mejorar la conciliación y la productividad, la iniciativa no logró el apoyo suficiente en la votación parlamentaria, principalmente por la oposición de algunos partidos y la presión de parte del sector empresarial, que advertía sobre el impacto económico y organizativo de la reducción.Como resultado, la jornada laboral legal se mantiene en 40 horas semanales y la reforma queda paralizada, al menos temporalmente. Sin embargo, el debate sigue vivo y es posible que surjan nuevas propuestas o acuerdos en el futuro, pero a día de hoy la reducción de jornada no ha sido aprobada oficialmente en España.