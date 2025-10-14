Cuando hablamos de entrevistas de trabajo, solemos poner el foco en los entrevistados : consejos, cómo presentar un CV, cómo no responder una pregunta… Incluso en las redes sociales los responsables de RRHH dan consejos a los candidatos sobre qué cosas no deben hacer en sus entrevistas de trabajo.… ¿Pero qué hay de los entrevistadores ? En este artículo, con la ayuda del equipo de Talent Acquisition de PayFit, le damos la vuelta a la situación y hablamos de cómo hacer una entrevista de trabajo, siendo entrevistador. Asimismo, descubre los mejores consejos para saber cómo hacer una entrevista de trabajo y así, afrontar un proceso de reclutamiento con éxito.

¿Cómo hacer una entrevista de trabajo ? (Para entrevistadores) ¿Cómo hacer una entrevista de trabajo ? (Para entrevistadores) ¿Qué preguntas hacer en una entrevista de trabajo como entrevistador ? ¿Qué errores puede cometer el entrevistador en la entrevista de trabajo ?

¿Cómo hacer una entrevista de trabajo ? (Para entrevistadores) Dominar el arte de realizar una entrevista de trabajo es clave para cualquier entrevistador que busca descubrir no solo la competencia, sino también el potencial y la compatibilidad de los candidatos con la cultura de la empresa. Aprender a formular preguntas estratégicas y a crear un ambiente donde los candidatos puedan expresarse libremente te permitirá obtener insights profundos sobre sus habilidades y motivaciones. Esta habilidad es indispensable para asegurar que cada nueva incorporación sea un verdadero activo para la empresa, impulsando tanto el crecimiento individual como el éxito colectivo. Entonces…¿Qué pasos hay que seguir para hacer una buena entrevista de trabajo ? 1️⃣ Definir bien el puesto de trabajo : Antes de realizar cualquier entrevista, es muy importante describir bien el puesto de trabajo : tanto las funciones del mismo como las competencias, formación y experiencia necesaria. Esto permite conocer exactamente qué perfil se está buscando, y poder explicar de forma clara y concisa qué se espera del trabajador en la entrevista personal. 2️⃣ Estudiar al candidato : Además, también es fundamental estudiar al candidato de manera previa a la entrevista. Leer detenidamente el currículum del candidato y conocer su perfil profesional es fundamental. De hecho, uno de los errores del entrevistador en la entrevista de trabajo más graves es realizar una entrevista sin haber leído previamente el CV del candidato.

💡Consejo Hoy en día es cada vez más habitual recurrir a Linkedin para obtener más información profesional sobre el postulante. Es decir, cuanta más información tenga el entrevistador sobre el candidato, más enriquecedora será la entrevista.

3️⃣ Adaptar la entrevista : Siguiendo con cómo hacer una entrevista de trabajo, y en línea con lo comentado anteriormente, es importante adaptar la entrevista a cada candidato. No todos los candidatos son iguales, por tanto, ¿Por qué realizar todas las entrevistas de la misma forma ? Es aconsejable tener unas preguntas base, pero conviene adaptar el diálogo a cada candidato según se vaya desarrollando la conversación. 4️⃣ Comunicación no verbal : Nuestro equipo de reclutamiento de personal recomienda fijarse en la comunicación no verbal. Observar sus gestos, su forma de hablar, su ropa, su puntualidad. Este punto es importante, pues una persona que evita contestar algunas preguntas, que cruza los brazos al hablar, es impuntual o va con la ropa sucia o arrugada, posiblemente no acabe de encajar con lo que se está buscando. En conclusión, realizar una entrevista de trabajo efectiva es una habilidad crítica que todo entrevistador debe dominar para identificar y seleccionar el talento que mejor se adapte a las necesidades y cultura de la empresa.

Checklist contratación del primer empleado Descargar la check-list

¿Qué preguntas hacer en una entrevista de trabajo como entrevistador ? Evidentemente, en función de la fase del proceso de selección en el que se encuentre el candidato, deberemos hacer preguntas más o menos específicas y relacionadas con el puesto de trabajo. Pero en una fase inicial, una buena entrevista estará compuesta en su mayoría por preguntas abiertas que permitan obtener una gran cantidad de información, evitando preguntas cerradas de sí o no, ya que pueden enfriar la entrevista y coaccionar al entrevistado. Si tienes dudas sobre qué preguntas hacer en una entrevista de trabajo como empleador, a continuación hemos recopilado algunas posibles preguntas que te ayudarán a elegir al mejor candidato : ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional ?

¿Por qué estás interesado en cambiar de empresa ? (en caso de que el candidato ya tenga empleo)

¿Cómo has actuado en aquellas situaciones en las que te has visto envuelt@ de mucha carga de trabajo ?

¿Por qué te interesa este puesto de trabajo ?

¿Por qué crees que encajas en esta compañía ?

¿Podrías indicarme una situación dónde hayas tenido que afrontar un cambio importante ? ¿Qué errores puede cometer el entrevistador en la entrevista de trabajo ? Durante una entrevista de trabajo, el rol del entrevistador es crucial para evaluar la adecuación de los candidatos al puesto ofrecido. Sin embargo, incluso los profesionales más experimentados pueden cometer errores que afecten la efectividad del proceso. Entonces…¿qué errores se pueden cometer ? Sesgos cognitivos : Un sesgo cognitivo es un prejuicio hacia otra persona, lugar o cosa desconocida. Un sesgo cognitivo es algo inconsciente, que se hace sin querer en base a la información disponible en nuestras mentes. No preparar la entrevista : Como hemos comentado al principio del artículo, es importante preparar la entrevista. Así que aunque hayas visto el currículum del candidato con anterioridad, no olvides “estudiarlo” antes de la entrevista, anotar los aspectos que más te llaman la atención y en los que quieres que profundice en la entrevista. No tomar nota : Hay que ser conscientes de que, después de 5 o 6 entrevistas, no recordarás aquél detalle que te había gustado (o no) del segundo candidato. Nuestro consejo es que tomes nota, pero que no tengas una hoja en blanco a la hora de tomar apuntes sobre el candidato. Los reclutadores más expertos de PayFit recomiendan tener una plantilla de para tomar nota igual para todos los candidatos y entrevistadores implicados en el proceso : Puntos fuertes o a destacar.

Puntos débiles o riesgos.

Puntuación del 1 al 5. Esperamos que con la ayuda de este artículo tengas más claro cómo enfocar una entrevista de trabajo y te sirva de ayuda para encontrar al candidato ideal. Es importante enfocar bien estos procesos, ya que el capital humano es, sin duda, la principal palanca de crecimiento de las empresas hoy en día. Los procesos de selección de personal son clave para que una organización tenga éxito o no, y una vez el se ha seleccionado al mejor candidato, es importante saber cómo retener este talento con beneficios para empleados , por ejemplo. Como sabrás, son muchas las tareas que los responsables de RRHH tienen que realizar en cuanto a la gestión de personas . Por eso digitalizar y automatizar las tareas más mecánicas del departamento permite ganar tiempo para dedicarlo a esas tareas que aportan valor, como por ejemplo, la selección de personal.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo : ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

💻 ¿Quieres saber más de PayFit y sobre los reclutamientos y selección de personal ? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y…¡descubre porqué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !