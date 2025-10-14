El proceso de reclutamiento es una actividad muy importante para el departamento de RRHH. Como ya hemos dicho, se trata de un proceso largo que necesita determinarse con anticipación para así, poder contratar al mejor candidato. Poder ofrecer una buena experiencia en todas estas fases del proceso de selección, desde la redacción de la descripción de puesto de trabajo hasta el primer día de trabajo del candidato; por está razón será esencial para construir la marca empleadora y para garantizar al empleado una sensación de satisfacción desde antes de unirse a la empresa.

¿Qué es la descripción de puestos de trabajo ? ¿Qué es la descripción de puestos de trabajo ? ¿Cómo hacer la descripción de un puesto de trabajo ? ¿Cuáles son los beneficios de una buena descripción de puesto de trabajo ?

¿Qué es la descripción de puestos de trabajo ? Dentro del reclutamiento y selección del personal encontramos la descripción de puesto de trabajo, que es una parte importante de la redacción de la oferta de empleo ya que resumirá las responsabilidades, habilidades y competencias que el candidato va a necesitar desempeñar en ese puesto de trabajo en específico. Por ello, hacer un análisis y descripción de los puestos de trabajo es una tarea previa que los departamentos de RRHH necesitan hacer para definir de la mejor manera la vacante que están ofertando. En esa misma línea, la ficha de descripción de un puesto de trabajo suele ser el primer punto de contacto entre la empresa y el candidato. Es decir, es la primera impresión que los candidatos se llevarán de tu empresa, por lo que es esencial confeccionarla de manera cuidadosa. En este contexto, la calidad de la contratación no solo influye en la eficiencia operativa, sino que también determina en gran medida el potencial de crecimiento a largo plazo de una empresa. Es decir, liberar el poder de la calidad de la contratación significa invertir en procesos que aseguren la atracción de talento no sólo competente, sino también alineado con la cultura y objetivos de la empresa.

Checklist contratación del primer empleado Descargar la check-list

¿Cómo hacer la descripción de un puesto de trabajo ? Antes de profundizar en la descripción específica de las funciones y responsabilidades de un puesto de trabajo, es crucial reconocer que las expectativas y prioridades de los candidatos han evolucionado significativamente. Hoy en día, los candidatos no solo se centran en el salario o las responsabilidades del puesto; también buscan integrarse en una cultura empresarial que resuene con sus valores personales y aspiraciones profesionales. Valoran empresas que no solo prometan estabilidad y buenos ingresos, sino que también ofrezcan un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de crecimiento y un compromiso auténtico con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Incluir este tipo de información en la descripción de un puesto de trabajo va a ser, sin lugar a duda, un punto positivo para poder captar el mejor talento. Dicho esto, ¡empecemos a redactar una descripción de puesto de trabajo ! Y como toda obra narrativa, vamos a estructurar nuestras ideas de descripción del puesto de trabajo en tres bloques principales : Título y subtítulo

Reseña e información de la empresa

Puesto y sus detalles Antes de escribir tu descripción de puesto de trabajo puedes consultar algunos ejemplos de descripciones de puestos de trabajo similares al que tu empresa ofrece. De esta manera encontrarás en qué puntos te puedes diferenciar del resto. Pues bien, puedes tener en cuenta lo siguiente : Escribe un título atractivo Los responsables de RRHH siempre se ponen creativos a la hora de crear descripciones de puestos de trabajo. Sin embargo, esto puede ser contraproducente ya que como en todas las búsquedas, los candidatos tienen claro lo que están buscando y lo hacen de manera clara y sencilla. Tú, como empresa, deberás intentar posicionar esa vacante de trabajo en lo más alto de los motores de búsqueda. ¿Y cómo se consigue esto ? Pues entre otras cosas, escribiendo un título sencillo y contundente que defina un puesto de trabajo atractivo. Hay que tener en cuenta que tu oferta de trabajo irá publicada en varios portales de empleo por lo que es esencial que tu descripción del puesto de trabajo se adapte a los parámetros de cada una de las plataformas de empleo. En esta primera parte, menos siempre es más. Preséntate y “vende” tu empresa En este apartado, es dónde podremos incluir la información más relevante de la empresa como : el nombre, el sector de actividad, los valores, la misión o la cultura de la empresa… En esta parte sí que será positivo ponerse creativo pero intentar explicar de manera sencilla para quién va a trabajar el candidato y cuáles son los beneficios principales que el candidato podrá encontrar en tu empresa. Esta parte es clave para llamar la atención del perfil de candidato que estás buscando. Como sabes, el mercado laboral a día de hoy es muy variado, conviven tres generaciones diferentes y cada una busca cosas diferentes en una empresa : empresas sostenible, salario emocional , diversidad, flexibilidad horaria , entre otros. Este apartado será clave para captar al talento así cómo para retener talento con beneficios para empleados . Describe el puesto de trabajo ¿Y qué pasa con la descripción del puesto de trabajo ? Esta es la parte a la que tus candidatos prestarán más atención. Puedes redactar esta parte de la descripción del puesto de trabajo dividiendo la información en 3 bloques : Responsabilidades y tareas.

Habilidades necesarias para desempeñar esta actividad.

Otros aspectos que valora tu empresa para ese puesto de trabajo. Describe las funciones en un puesto de trabajo al máximo detalle y sin entrar en cuestiones superficiales, simplemente aclara cuál es el perfil de empleado que tu compañía necesita. Aunque es cierto que en los últimos años, las empresas han decidido añadir al final de la descripción de puesto de trabajo una serie de beneficios que la empresa ofrece que pueden ser clave para diferenciarse del resto de competidores.

💡Consejo Crear tu primer anuncio de trabajo puede parecer una tarea desafiante, pero con un enfoque estructurado y detallado, puedes diseñar un anuncio efectivo que atraiga a los candidatos ideales. Es decir, sé claro y conciso ya que, los mejores anuncios de trabajo son aquellos que comunican de forma clara y

¿Cuáles son los beneficios de una buena descripción de puesto de trabajo ? Una buena descripción de puesto de trabajo ofrece múltiples beneficios tanto para la empresa como para los candidatos potenciales. Aquí te detallamos algunos de los beneficios más significativos : 1. Atracción de candidatos adecuados 2. Claridad y expectativas alineadas 3. Mejora la imagen de la empresa 4. Eficiencia en el proceso de reclutamiento 5. Reducción del tiempo y costo de contratación 6. Facilita la integración y onboarding 7. Desarrollo de carrera y planificación sucesoria 8. Promueve la equidad en el lugar de trabajo En otras palabras, una descripción de puesto de trabajo bien estructurada y detallada es más que un simple documento; es una herramienta estratégica fundamental en la gestión de recursos humanos que ayuda a maximizar la eficiencia organizacional y la satisfacción del empleado. Como bien hemos visto, la gestión de personas en una empresa es esencial incluso antes de que lleguen a formar parte de tu equipo. Por ello, contar con una herramienta como PayFit se convierte en un recurso invaluable para optimizar todo el proceso de reclutamiento y gestión de recursos humanos.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la contratación de empleados? 1) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente adaptados al rol del nuevo empleado y las cláusulas contractuales que correspondan.

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según el convenio colectivo aplicable.

Firma electrónica y envío automático del contrato, anexos, acuerdo de teletrabajo, nóminas, etc. 2) Automatiza las tareas de RRHH para la contratación de nuevos empleados Cálculo automático de todos los conceptos en función de cada contrato de trabajo : ausencias y vacaciones, jornada, bajas laborales, horas extraordinarias, etc.

Crea las nóminas de manera automatizada en función de los conceptos que se correspondan con cada contrato.

Digitaliza el onboarding y realiza reuniones de evaluación y seguimiento.

Si quieres más información sobre cómo hacer una entrevista de trabajo o tienes alguna duda sobre asuntos laborales puedes solicitar una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales. Y…¡descubre porqué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !