El despido disciplinario es una de las causas de extinción del contrato laboral. No siempre que se lleva a cabo un despido se produce indemnización. Este es el caso del despido disciplinario, que no conlleva indemnización. Sin embargo, si fuera declarado como improcedente, entonces sí que habría derecho a indemnización.

¿El despido disciplinario tiene indemnización? En el artículo de hoy, explicamos a los empresarios y departamentos de RR. HH. todos los detalles sobre el despido disciplinario y la indemnización.

¿El despido disciplinario conlleva indemnización?

¿El despido disciplinario conlleva indemnización?

Cuando se produce un despido disciplinario, este queda justificado por la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del empleado. Así pues, la compañía deja de contar con esa persona para la realización de sus prestaciones laborales. Por consiguiente, el empresario decide rescindir inmediatamente la relación laboral y expedir el certificado de empresa.

En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores establece que el despido disciplinario no tiene indemnización. Concretamente, dos circunstancias eximen al negocio de esta responsabilidad:

El empresario tiene que buscar a otra persona para cubrir el puesto casi de forma inmediata.

El empleado ha incumplido el contrato cometiendo una falta grave y culpable, imputable a su propia voluntad y que conlleve la imposición de una sanción.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que el despido improcedente es una calificación del despido y no un tipo de despido. Como ya hemos dicho en artículos anteriores, las calificaciones de los despidos laborales son procedente, improcedente o nulo.

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¿En qué casos el despido disciplinario no tiene indemnización?

El despido disciplinario es una circunstancia que ha de estar debidamente justificada y demostrada, pues suelen acarrear sanciones. Este tipo de despidos, regulado por el Estatuto de los Trabajadores, requiere una causa justificada claramente demostrable, como pueden ser faltas repetidas y no justificadas de asistencia o puntualidad, indisciplina, ofensas verbales o físicas, y la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo.

¿Cuáles son las condiciones para el despido disciplinario sin indemnización?

El despido disciplinario sin indemnización se presenta como una medida extrema, reservada para situaciones donde el comportamiento del empleado infringe gravemente las normativas internas de la empresa o los deberes básicos de su contrato. A continuación, te damos algunos ejemplos:

Faltas de puntualidad o asistencia repetidas e injustificadas.

Desobediencia o falta de respeto a sus condiciones de trabajo.

Cualquier agresión de naturaleza verbal o física al empresario o a otros miembros del personal.

Violación de la buena fe contractual o abusos de confianza.

Disminución del rendimiento de forma continuada y voluntaria.

Presencia en estado de embriaguez o intoxicación por estupefacientes.

Manifestación de cualquier forma de acoso o discriminación en el entorno laboral.

Si no se produce ninguna de estas situaciones, el empleado está en su derecho de impugnar su despido. En consecuencia, un juez puede declararlo como improcedente, en cuyo caso puede darse la obligatoriedad de ejecutar el despido disciplinario con una indemnización por despido improcedente. Sin embargo, esta cuestión requiere ciertos matices, que abordaremos posteriormente. En ese contexto, el convenio establece el régimen sancionador en el cual se detallan incumplimientos graves (comisión de infracciones) cuya sanción puede ser también el despido disciplinario.

¿Supone el despido disciplinario improcedente una indemnización?

Un despido disciplinario declarado improcedente es una circunstancia completamente distinta, ya que la sentencia judicial te ofrece dos vías para solventar esta cuestión:

Readmitir al trabajador de manera inmediata y en su mismo puesto y funciones.

Asumir el despido disciplinario con indemnización al ser improcedente.

Respecto al segundo punto, esta cantidad a pagar será de 45 días por año trabajado hasta el 10 de febrero de 2012 (hasta un máximo de 42 mensualidades). Después de esa fecha, será de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Como ves, hay que tener en cuenta el tiempo que el empleado ha formado parte de la compañía.

Por lo tanto, el despido disciplinario improcedente con indemnización es posible. El despido será disciplinario cuando haga referencia a un incumplimiento grave y culpable tipificado y al que se le asocia una sanción en su grado máximo como lo es el despido.

⚠️ Recuerda qué… La indemnización por despido disciplinario no existe, solo hay indemnización si el despido disciplinario es calificado por un juez como improcedente. Si el empleado impugna esta extinción y se califica como improcedente, el despido (por no acreditarse la causa o no seguir las formalidades legales) se considerará improcedente y se deberá abonar la correspondiente indemnización o readmitir al empleado. Obviamente, si se declara despido nulo, solo cabe la primera y no hay posibilidad de indemnizar al empleado ni expedir los papeles de fin de contrato.

¿Cómo se calcula la indemnización por despido disciplinario?

Solo te corresponde abonar al empleado los días de indemnización por despido disciplinario si se declara como improcedente. En caso contrario, el trabajador no tiene derecho a este importe excepcional. Eso sí, estás obligado a abonarle su finiquito, que incluye los siguientes conceptos:

Vacaciones laborales devengadas y no disfrutadas.

Salario de jornadas anteriores no abonado en el momento del despido.

Parte proporcional de las pagas extra (si no están prorrateadas).

Cualquier otra deuda que pudiera existir.

Después de esto, hay que utilizar una fórmula simple para averiguar la indemnización correspondiente si el despido es improcedente. Por ello, la indemnización se calcula multiplicando por 33 los días de antigüedad y dividiéndolos entre 365 días. Para que lo entiendas mejor, te lo ilustramos mediante un ejemplo:

Carmen Aguirre, que lleva trabajando en una empresa desde febrero del año 2010, ha sido despedida en junio de 2024. Carmen decide impugnar el despido y entonces, el juez lo ha calificado como improcedente. Durante estos años, ha estado percibiendo un salario de 1.200€ mensuales, lo que equivale a unos 40€ al día. Para calcular la indemnización por haber sido declarado improcedente el despido disciplinario, habría que realizar la siguiente operación:

Salario diario * meses antigüedad * (45 días o 33 días / 12 meses)

Primer plazo, desde 2010 hasta 2012, le corresponden 25 meses antigüedad: 40€ * 28 meses * 3,75 = 3.750€

Segundo plazo, desde 2012 hasta 2024, 149 meses antigüedad: 40€ * 149 meses * 2,75= 16.390€.

Por ende, la suma de ambos conceptos daría como resultado final 20.140€ en concepto de indemnización por despido improcedente. En este sentido, y como ya hemos dicho, el despido disciplinario no tiene indemnización; es decir, solo se indemnizará si el juez califica el despido como improcedente.

El despido disciplinario con indemnización es una faceta compleja de la legislación laboral que exige un manejo cuidadoso y bien informado por parte de los empleadores. Aunque este tipo de despido se reserva para casos de incumplimientos contractuales graves, es fundamental que las empresas procedan con una base sólida de evidencia y siguiendo los protocolos legales establecidos para evitar litigios futuros. En PayFit, proporcionamos las herramientas y el soporte necesarios para que el proceso de despido no solo sea transparente y justo, sino también conforme a la normativa vigente, asegurando así la protección tanto de la empresa como de los derechos del empleado.

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