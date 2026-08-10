Preguntas frecuentes sobre las excedencias forzosas

Una excedencia laboral forzosa en el Estatuto de los Trabajadores está regulada en el artículo 46. En este se regula el derecho de un trabajador a interrumpir de forma voluntaria y temporal su prestación de servicios en una empresa.

Esta situación no implica la extinción de la relación laboral, sino una suspensión de la misma, manteniendo ciertos derechos como el cómputo de antigüedad. La excedencia forzosa se diferencia de la voluntaria en que se origina por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, como el desempeño de un cargo público o la necesidad de cumplir con obligaciones de carácter público o personal que no permitan compatibilizar el empleo. Este tipo de excedencia garantiza al trabajador la posibilidad de regresar a su puesto una vez finalizadas las circunstancias que motivaron su ausencia.

Hoy vamos a hablar sobre las excedencias forzosas y todo lo que las rodea. ¿Qué es una excedencia forzosa? ¿Se puede pedir una excedencia forzosa por cuidado de familiar? ¿Se puede pedir una excedencia forzosa y el paro?

¿Qué es la excedencia forzosa?

¿Qué es la excedencia forzosa?

Hablamos de excedencia forzosa cuando el trabajador está obligado a abandonar el puesto de trabajo de forma temporal cuando ha sido escogido para desempeñar un cargo público que hace imposible compatibilizar sus funciones laborales junto a las funciones públicas.

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¿En qué situaciones se da una excedencia forzosa?

Pues bien en el caso que se de uno de los supuestos establecidos, la empresa tiene la obligación de aceptar la excedencia forzosa si así lo solicita el trabajador. En estos casos, la excedencia forzosa se puede dividir en tres "categorías":

1️⃣ Excedencia forzosa para ejercer un cargo público

De acuerdo con la jurisprudencia, el término de cargo público es aquel cargo temporal y político al que se accede por elección o designación. Según lo establecido en la ley, los siguientes cargos serán lo que se pueden acoger a este tipo de excedencia forzosa, entre los cuales encontramos a: ministros, subsecretarios, secretarios generales, directores generales, delegados del gobierno, directores provinciales, concejales, asesores vocales de un grupo político o coordinadores de las comunidades autónomas, entre otros.

Por el contrario, es importante mencionar que no se considerarán como cargo público a los directores de una empresa pública ni los directores o administradores de una empresa privada de capital público, así como el personal funcionario.

Ejemplo: José ha sido nombrado Ministro de Deportes. Por ende, debido a la carga de reuniones a las que deberá asistir, no podrá llevar a cabo sus obligaciones en la empresa logística Verxo.

⚠️ Recuerda qué... En el caso que el trabajador solicite la excedencia forzosa por ejercicio de cargo público y la empresa le concede la excedencia voluntaria, se deberá aceptar y, posteriormente se solicitará el reconocimiento de excedencia forzosa mediante la vía judicial.

2️⃣ Excedencia forzosa por cargo sindical

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, los trabajadores que realicen funciones sindicales de ámbito provincial o superior podrán solicitar la excedencia forzosa siempre que pertenezcan a las organizaciones sindicales más representativas. En otras palabras, la organización deberá ser de las más representativas y además, de ámbito provincial autonómico o estatal.

Por ende, mientras duren las funciones sindicales; la empresa está obligada a aceptar la excedencia si así lo solicita el trabajador.

Ejemplo: Ricardo ha sido nombrado miembro de la comisión ejecutiva de uno de los sectores llevados por Comisiones Obreraas en la comunidad autónoma de Cataluña. Por lo tanto, Ricardo podrá solicitar la excedencia forzosa. Sin embargo, Miguel ha sido nombrado encargado de las acciones de una organización municipal sindical de Alcobendas. Por consiguiente, Miguel no podrá solicitar la excedencia forzosa, ya que ni se trata de una organización de las más representativas ni se encuentra en un ámbito igual o mayor al provincial.

3️⃣ Excedencia forzosa por el cumplimiento de un deber público

Así mismo, si el cumplimiento de un deber público no permite la asistencia continua al puesto de trabajo. Dicho motivo podrá ser clasificado como excedencia forzosa para poder realizar menos del 20% de la jornada laboral durante 3 meses. En este caso, la empresa podrá designar la excedencia forzosa, que sería obligatoria para el trabajador mientras dure el deber público.

Por ejemplo: Mireia se ha presentado como diputada en la comunidad valenciana, un cargo público por el que será elegida durante los próximos 4 años. Es decir, Mireia ha asistido a su puesto de trabajo. Sin embargo, ha faltado en diversas ocasiones para poder acudir a reuniones y sesiones plenarias, no llegando al límite establecido. Por consiguiente, la empresa podrá pasar a Mireia a la situación de excedencia forzosa.

¿Existe la posibilidad de pedir una excedencia forzosa por cuidado de familiar?

Pues bien, tal y como te hemos ido comentado la excedencia forzosa ocurre en situaciones en las que se debe desempeñar un cargo público. Por lo tanto, no existe la posibilidad de pedir una excedencia por cuidado de familiar. Las primeras tienen sus propias características y formas de solicitarlas, ya que dependen de otros factores a tener en cuenta. Eso significa que, aunque una excedencia por cuidado de hijo sea “forzosa”, esta última se solicitará de una forma distinta a las excedencias forzosas comunes.

¿El trabajador puede solicitar el paro durante la excedencia forzosa?

Durante la excedencia laboral forzosa el trabajador no puede solicitar el paro ya que no se ha extinguido la relación laboral con la empresa, únicamente se ha suspendido de forma temporal. Sin embargo, ese periodo tampoco computará para futuras prestaciones. Esto es así ya que es una excedencia pactada.

💡 ¿Sabes que es una excedencia forzosa EBEP? El mundo de las excedencias voluntarias, forzosas y por cuidado de hijos es complicado. Es por eso que los funcionarios tienen las excedencias reguladas en la en el artículo 89 de la Ley del Estatuto Básico de los Empleados Públicos (EBEP).

¿Cómo deberá solicitar una excedencia forzosa el trabajador?

En primer lugar, lo que debe hacer el trabajador a la hora de solicitar una excedencia forzosa es notificar a la empresa, preferentemente por escrito e indicar lo siguiente:

¿Cómo es la reincorporación al trabajo en la excedencia forzosa?

Cuando se solicita la excedencia forzosa, surge una de las principales incertidumbres: si se podrá regresar al puesto de trabajo una vez finalizada la situación de cargo público, deber cumplido o función sindical. Pues bien, después de concluir el cargo público o sindical, el empleado debe reintegrarse a la empresa en un plazo máximo de 30 días, notificando este propósito a la empresa, preferiblemente por escrito. Si no se solicita la reincorporación en dicho plazo, se interpretará como una renuncia al empleo.

En el caso de la excedencia por cumplimiento de un deber o cargo público, se garantiza el derecho a regresar al mismo puesto laboral. En cuanto a las funciones sindicales, se asegura el retorno al mismo puesto o, al menos, a uno del mismo grupo profesional. La excedencia forzosa preserva el derecho de retorno al puesto, lo que implica que la empresa está obligada a readmitir al trabajador. En caso de oposición por parte de la empresa, se considerará como un despido, y el trabajador tendrá la opción de presentar una denuncia.

En conclusión, la excedencia forzosa representa una situación laboral que surge cuando un trabajador se ve obligado a dejar temporalmente su puesto de trabajo debido a circunstancias específicas, como la realización de un servicio militar obligatorio o la ocupación de un cargo público incompatible con su empleo actual.

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