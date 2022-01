Preguntas frecuentes sobre las excedencias forzosas

¿Se puede pedir una excedencia forzosa por cuidado de familiar?

No, ya que son dos tipos de excedencia diferentes. Una excedencia por cuidado de familiar no se considera una excedencia forzosa. Las primeras tienen sus propias características y formas de solicitarlas, ya que dependen de otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, la excedencia forzosa de cargo público se solicita cuando el trabajador va a desempeñar un cargo público.

Eso significa que, aunque una excedencia por cuidado de hijo sea “forzosa”, esta última se solicitará de una forma distinta a las excedencias forzosas comunes.

¿Se puede pedir una excedencia forzosa y el paro?

No. Durante la excedencia laboral forzosa el trabajador no puede solicitar el paro ya que no se ha extinguido la relación laboral con la empresa, únicamente se ha suspendido de forma temporal. Sin embargo, ese periodo tampoco computará para futuras prestaciones. Esto es así ya que es una excedencia pactada.