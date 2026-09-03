Se ha hecho pública en el BOE la Orden PJC/178/2025, de 25 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2025.

Esta orden trae consigo cambios significativos: las bases máximas de cotización han sufrido modificaciones, además el MEI también ha sufrido modificaciones. En el artículo de hoy, te lo explicamos todo sobre ello.

¿Cómo se presentan las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, según lo establecido en la Orden PJC/178/2025?

¿Cómo se presentan las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, según lo establecido en la Orden PJC/178/2025?

Las bases máximas de cotización experimentan un aumento en comparación con el año anterior. En lo que respecta al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha visto incrementado hasta los 1.184€ en 14 pagas.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 ha sido publicada en el BOE, lo que significa que estamos a la espera de que las bases mínimas de cotización se ajusten en función de este incremento. Este ajuste se realiza debido a que las bases mínimas de cotización, según las distintas categorías profesionales y grupos de cotización, aumentan en el mismo porcentaje que el SMI.

Según lo dispuesto en la Orden PJC/178/2025, la base máxima de cotización aumenta en un 4,01%, pasando de 4.720,5 € (en 2024) a 4.909,5 euros mensuales.

¿Cuál es la razón detrás del incremento de la base máxima de cotización?

El incremento de la base máxima de cotización a 4.909,50 euros está directamente relacionado con la revalorización de las pensiones y un ajuste adicional conforme a la disposición transitoria 38ª de la Ley General de la Seguridad Social. Este ajuste se realiza para asegurar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación y otros factores económicos, y para adaptar la base máxima de cotización a las realidades del mercado laboral y las necesidades del sistema de Seguridad Social.

La disposición transitoria 38ª permite ajustes periódicos en las bases de cotización como parte de un esfuerzo continuo para mantener la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en España.

¿Cuáles son los efectos de la subida de la base máxima de cotización en los sueldos?

El aumento de la base máxima de cotización tiene implicaciones que no afectan a todos los ciudadanos por igual. Mientras que un trabajador con un salario de, por ejemplo, 25.000 euros no experimenta cambios (su base de cotización permanece igual), aquellos con ingresos dentro del rango entre la base máxima de 2023 y la de 2024 se verán afectados.

En 2023, la base máxima de cotización fue de 4.495,50 euros al mes y 53.946 euros al año, siendo 2.700 euros menor que en 2024. Esto significa que para una persona con un salario anual de 56.000 euros:

En 2023, cotizaba por 53.946 euros al año y no cotizaba (aunque si tributa por IRPF ) por los 2.054 restantes.

En 2024, cotizará por los 56.000 euros completos, lo que resultará en un salario neto menor en comparación con 2023.

Además, hay otro factor relevante que afectará a todos los trabajadores: el aumento de la cotización por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). A continuación, te lo explicamos.

¿Cómo aumenta el MEI en 2025?

Sí, el Mínimo de Equidad Interprofesional (MEI) también ha experimentado un aumento en 2025, tal y como establece el Real Decreto Ley 8/2023 y la Orden PJC/51/2024. Este aumento implica un incremento del 0,8% en las cotizaciones, distribuido de la siguiente manera:

Un 0,67% será responsabilidad de la empresa.

Un 0,13% corresponderá a la persona trabajadora.

Además, las personas autónomas deberán asumir la totalidad de este incremento del 0,8%.

¿Qué tipos de cotización se aplican durante el 2024?

La Orden PJC/178/2025 establece los tipos de cotización aplicables al Régimen General a partir del 1 de enero de 2025 de la siguiente manera:

Contingencias Empresa Trabajadores Total Comunes 23,60% 4,70% 28,30% Desempleo 5,5% 1,55% 7,05% FOGASA 0,20% - 0,20% MEI 0,67% 0,13% 0,80%

⚠️ Recuerda qué… Este mecanismo estará vigente desde el 01 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2050. El MEI se irá incrementando hasta llegar al total de 1,20% en el 2050.

Cabe mencionar que las remuneraciones por horas extraordinarias de las personas trabajadoras están sujetas a una cotización adicional, que no se considerará para determinar la base reguladora de las prestaciones.

Para las horas extraordinarias debidas a fuerza mayor, la cotización adicional se realiza aplicando un tipo del 14%, del cual el 12% es responsabilidad de la empresa y el 2% es asumido por la persona trabajadora.

Con el incremento de las bases máximas para el 2024, las empresas y autónomos en España se enfrentan a un panorama financiero que requiere una planificación y gestión detallada. Este cambio no solo afecta a las cotizaciones sociales, sino que también tiene un impacto directo en la planificación de nóminas y en la estrategia financiera global de las empresas.