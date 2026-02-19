Como bien sabemos, durante los últimos años hemos sido testigos de grandes transformaciones en el ámbito laboral que han impactado a las empresas en el territorio español.

Y por ello en 2026 seguimos trabajando en evitar sanciones (y también, en superar las Inspecciones de Trabajo que tanto dolor de cabeza nos dan). ¿Estás listo/a para conocer todo sobre las normativas laborales para este año?

¿Cuáles son las obligaciones laborales para 2026?

En 2026, en España seguiremos experimentando cambios significativos en nuestras normativas laborales con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y asegurar una distribución más justa de los beneficios y responsabilidades entre empleados y empleadores. Estos cambios tendrán un impacto directo en aspectos cruciales como el salario.

A continuación, te detallamos algunas de las modificaciones más destacadas:

Nuevas bases máximas de cotización para 2026: El RD-L 16/2025 ha actualizado los tops máximos en 5.101,20€. Para las bases mínimas de cotización, estaremos pendientes de la Orden que lo desarrolla, así como de la actualización del SMI para 2026. Mecanismo de equidad intergeneracional (MEI): Ha aumentado en un 90% para 2026 (0,75% a cargo de la empresa y 0,15% a cargo del trabajador). Cotización adicional de solidaridad: Los tipos vigentes para 2026 han quedado en los siguientes: 1,15% para el primer tramo, 1,25% para el segundo y 1,46% para el tercer tramo. Calculadora IRPF para 2026: Hacienda ha puesto a nuestra disposición el “Servicio de cálculo de retenciones del IRPF”. IRPF foral: Las Haciendas de Navarra y País Vasco han aprobado nuevas retenciones que incluyen la deflactación adicional del 2%. Nueva tarifa de primas para las contingencias profesionales: El CNAE-2025 de la actividad económica principal de la empresa o de la persona autónoma será determinante para el tipo de cotización. Permiso por nacimiento: Desde el 01 de enero de 2026, la persona trabajadora que haya sido madre o padre entre el 02/08/2024 y el 30/07/2025 podrá disfrutar de dos semanas adicionales de permiso por paternidad.

⚠️ Recuerda que… El SMI para 2026 ya ha sido actualizado tras la subida del 3,1% aprobada por el Gobierno, por lo que sube hasta los 1.221 euros en 14 pagas (17.094 euros anuales).

En conclusión, el cumplimiento de la normativa laboral vigente es un requisito fundamental para las empresas en 2026. Las empresas que cumplan con esta normativa estarán mejor preparadas para afrontar los retos del mundo laboral, evitarán sanciones económicas y mejorarán su reputación como empleadores.