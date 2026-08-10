El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha vuelto a actualizarse en 2026 tras una nueva subida del 3,1% aprobada por el Gobierno.

Esta subida se ha aprobado por el Consejo de Ministros y tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

Como resultado, el SMI deja atrás los 1.184 euros mensuales fijados en 2025 y se incrementa en línea con el objetivo de seguir aproximándose al 60% del salario medio en España.

En el artículo de hoy, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el salario mínimo interprofesional en 2026.

¿Qué es el salario mínimo interprofesional?

¿Qué es el salario mínimo interprofesional?

El SMI (salario mínimo interprofesional) es una cantidad fijada anualmente por el Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Se regula en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

El Gobierno hará este cálculo teniendo en cuenta:

El índice de precios de consumo.

La productividad media nacional alcanzada.

El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.

La coyuntura económica general.

Entonces, ¿qué es el SMI? Es la remuneración total anual bruta mínima que una empresa paga al trabajador. Un trabajador por cuenta ajena tiene que cobrar esta cuantía mínima por cada jornada laboral que tenga contratada.

Hay muchos trabajadores españoles que reciben la cuantía del salario mínimo interprofesional y otros que pueden cobrar más que el salario mínimo (según su posición de trabajo, responsabilidad, formación, sector, convenio colectivo y empresa).

El SMI hay que diferenciarlo del salario base , ya que no son lo mismo. El salario base no lo establece el Gobierno, sino que se concreta en la negociación del convenio colectivo al que pertenece cada empresa. Por lo tanto, el salario base es la retribución fija que se abona a un trabajador por el tiempo que dedique a su cargo profesional. Esta cantidad, abonada en toda nómina , se determina según el convenio colectivo. El SMI anual tampoco es lo mismo que el salario a secas, pues este es el pago que recibe periódicamente un empleado por la realización de su trabajo.

⚠️ ¿Sueldo mínimo o salario mínimo? Pues bien, el sueldo mínimo para 2026 en España es sinónimo al salario mínimo. Aunque hay que tener en cuenta que, el salario mínimo se refiere al salario en bruto.

¿Cuáles son los objetivos del aumento del SMI?

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene como objetivos fundamentales:

Asegurar a los trabajadores una remuneración justa y suficiente que proporcione un nivel de vida digno para ellos y sus familias.

Además, busca cumplir con la meta de situar el SMI en el 60% del salario medio , conforme a las directrices del Comité Europeo de Derechos Sociales y en línea con el compromiso gubernamental.

Este aumento también pretende preservar la capacidad adquisitiva de los salarios frente al creciente costo de vida, especialmente en el contexto actual de fluctuaciones en los precios, garantizando así un equilibrio adecuado entre los ingresos y los gastos esenciales para los trabajadores.

¿Es el Salario Mínimo Interprofesional neto o bruto?

El SMI se refiere al salario bruto. Es decir, los 1.221 euros mensuales en 14 pagas constituyen la totalidad de los ingresos de la nómina, y en caso de tener las pagas extras prorrateadas , serán 1.424,50 euros mensuales en 12 pagas.

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📚 ¿Qué significa que el salario mínimo interprofesional es inembargable? El artículo 27 establece que el salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable. Esto significa que si un trabajador tiene deudas por no haber cumplido con una obligación, no se le puede privar de su salario mínimo embargándole dicha cuantía en su nómina, de manera que así se asegure una cuantía mínima necesaria para disfrutar de una vida digna.

¿Cuál será el Salario Mínimo Interprofesional en 2026?

Para el año 2026, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha establecido en 1.221 euros mensuales, distribuidos en 14 pagas.

Esto representa un incremento de 37 euros mensuales respecto al SMI de 2025, que había sido fijado en 1.184 euros mensuales tras una subida del 4,4% para ese año. En términos anuales, el SMI de 2026 alcanza un total de 17.094 euros brutos.

¿La subida del SMI del 2026 tiene efectos retroactivos?

Sí, cualquier aumento aprobado en el Consejo de Ministros se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero de 2026.

¿Cómo ha ido evolucionando el SMI a lo largo de los años?

En la anterior legislatura, el Gobierno elevó el Salario Mínimo Interprofesional desde los 735 euros hasta los 1.080 euros en 2023, lo que supuso un incremento del 47%. Con la subida aplicada en 2024, el aumento acumulado desde 2018 alcanzó el 54%.

En 2025, esta tendencia continuó con un nuevo incremento que situó el SMI en 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Para 2026, el SMI se fija en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un total de 17.094 euros brutos anuales y un incremento de 37 euros mensuales respecto al SMI de 2025 (518 euros más al año). En caso de prorrateo en 12 pagas, el SMI se sitúa en 1.424,5 euros mensuales.

El valor por hora efectivamente trabajada, utilizado como referencia para determinadas modalidades contractuales, queda fijado en 9,55 euros por hora.

A continuación, te dejamos con un gráfico desde el año 2017 hasta el año en curso.

En resumen, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es crucial para definir el marco laboral al establecer una compensación mínima para los trabajadores. Su revisión anual, negociada con sindicatos y empresarios, demuestra el compromiso del Gobierno hacia una retribución justa. La subida del SMI prevista para 2025 busca asegurar la dignidad económica, llegar al 60% del salario medio y proteger el poder adquisitivo. Este ajuste no solo mejora la calidad de vida, sino que también promueve la justicia social y reduce la desigualdad. El SMI es un barómetro del progreso económico y social de un país, impulsando el consumo interno y el crecimiento económico sostenible.