En un mundo empresarial en constante evolución, la formación y la capacitación profesional se han convertido en pilares fundamentales para el crecimiento y la prosperidad de las organizaciones. Las empresas modernas comprenden que invertir en el desarrollo de su capital humano no solo impulsa la productividad, sino que también les permite mantenerse a la vanguardia en un entorno competitivo.

Imaginamos que alguna vez, tanto tú, como empresario o tus empleados os habéis preguntado ¿la capacitación profesional qué es? Pues bien, en este artículo, exploraremos a fondo los conceptos de formación en la empresa, capacitación profesional y las diferencias clave entre estos dos enfoques vitales para el desarrollo del personal y el éxito empresarial. ¡Créeme seréis unos expertos! Creas o no... la lectura de artículos, te ayuda a absorber nuevos conocimientos, lo que implícitamente está aumentando tu capacitación profesional 🤓.

¿Qué es la capacitación profesional?

La capacitación profesional se refiere al proceso de proporcionar a los empleados las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus tareas de manera eficiente y efectiva. Esta formación puede ser tanto técnica como teórica y suele centrarse en las habilidades esenciales relacionadas con el puesto de trabajo.

La formación en la empresa abarca aspectos como la familiarización con herramientas y tecnologías específicas, procedimientos operativos estándar y políticas internas.

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¿Sabías qué formación y capacitación no son lo mismo?

Los términos "formación" y "capacitación" a menudo se usan indistintamente, existen diferencias clave entre ellos. Por ello, te dejamos con el siguiente cuadro comparativo dónde resaltamos las diferencias entre la capacitación y la formación, destacando cómo se abordan diferentes objetivos y enfoques en cada uno de estos procesos educativos.

Aunque, la principal diferencia entre capacitación y formación es que, la capacitación desarrolla las habilidades específicas para un trabajo mientras que, con la formación adquieres conocimientos y competencias más generales.

Características Capacitación Formación Enfoque Desarrollo de habilidades específicas para un trabajo. Adquisición de conocimientos y competencias generales. Objetivos Mejorar el desempeño actual y futuro de los empleados. Garantizar la competencia en tareas específicas. Duración Puede variar desde cortos períodos hasta continuo. Generalmente de corta duración y específica. Continuidad Puede ser un proceso continuo a lo largo de la carrera. Enfoque en habilidades inmediatamente aplicables. Temas Puede abarcar una gama amplia de habilidades y roles. Centrado en habilidades directamente relacionadas al trabajo. Alcance Preparación para roles actuales y futuros. Enfoque en tareas y responsabilidades actuales. Resultados Mejora del desempeño, promoción y crecimiento. Competencia en habilidades específicas para el trabajo. Adaptabilidad Puede adaptarse a cambios en la industria y tecnología. Enfocada en las habilidades necesarias en el momento. Innovación Puede fomentar la innovación y la creatividad. Puede no abordar directamente la innovación. Impacto Organizacional Puede mejorar la productividad y competitividad. Asegura que los empleados sean competentes en su trabajo.

¿Cuáles son los objetivos de la capacitación profesional?

Los objetivos de la capacitación profesional son variados y están diseñados para beneficiar tanto a los empleados como a la empresa en la que trabajan.

No obstante, por un lado, uno de los objetivos de la capacitación profesional destinada a los gerentes es ampliar su capacidad para adquirir conocimientos de la experiencia. Y por otro, el otro objetivo busca aumentar su habilidad para facilitar el aprendizaje basado en la experiencia para sus subordinados.

Además, es importante mencionar que existen tres propósitos distintos en la formación profesional:

🧠Adquisición de Conocimientos Intelectuales

El proceso de adquirir conocimiento es relativamente sencillo siempre que el individuo esté motivado para asimilar nuevos saberes. Sin embargo, si el individuo carece de interés en adquirir conocimiento, se presentan obstáculos considerables para el proceso de aprendizaje.

⚒️ Desarrollo de Habilidades Prácticas

Desarrollar una habilidad manual requiere práctica y experiencia respaldada por retroalimentación. Por ello y aunque el aprendizaje basado en ensayo y error podría agilizarse con orientación, es esencial que el individuo lleve a cabo acciones y reciba indicaciones que reflejen el éxito de sus esfuerzos.

💡Mejora de Habilidades para Resolver Problemas

Una parte significativa del rol gerencial implica la resolución de problemas, incluyendo la organización de actividades propias y de subordinados, la planificación y la toma de decisiones diversas. Estas habilidades incluyen el diagnóstico de problemas, la interpretación de datos relevantes, la evaluación de opciones alternativas y la obtención de retroalimentación acerca de la eficacia de las soluciones. Por está razón, estas aptitudes pueden fortalecerse y la instrucción en aulas es un enfoque empleado para tal fin.

En conclusión, el enfoque en la capacitación profesional abarca una amplia gama de objetivos que van más allá de la simple adquisición de conocimientos. Los gerentes y empleados se benefician al desarrollar habilidades prácticas y habilidades para resolver problemas, fortaleciendo así su capacidad para abordar los desafíos cambiantes del entorno laboral.

¿Qué tipos de capacitación existen?

Existen diversos tipos de formación profesional dirigidos a los empleados, tales como la capacitación de orientación, la formación de actualización, el entrenamiento en el entorno laboral, la instrucción en el vestíbulo y la preparación para ascensos.

A continuación, echaremos un vistazo a los diferentes tipos de capacitación existentes:

1️⃣ El entrenamiento de inducción, también conocido como orientación, se dirige a los nuevos reclutas con el propósito de familiarizarlos con la dinámica interna de la organización. Este proceso, normalmente, se hace durante sus semanas de onboarding . Su finalidad es ayudar a los empleados a comprender los procedimientos, el código de conducta y las políticas vigentes en la entidad.

2️⃣ La capacitación laboral ofrece una visión general de las responsabilidades laborales, permitiendo que entrenadores experimentados muestren y expliquen las tareas relevantes. Si es necesario, se brinda capacitación adicional a los empleados después de su evaluación de desempeño .

3️⃣ El entrenamiento en el vestíbulo implica aprender sobre las tareas reales que un empleado debe realizar, aunque se lleva a cabo fuera del sitio de trabajo tradicional.

4️⃣ La formación de actualización se implementa para incorporar los desarrollos más recientes en un campo específico y para mejorar las habilidades de los empleados. Esta modalidad también puede ser utilizada para preparar a los empleados para ascensos dentro de la empresa, es decir, promover su derecho a la promoción en el trabajo .

5️⃣ La formación de aprendices involucra a un trabajador que pasa un período de tiempo determinado bajo la supervisión de un mentor, con el propósito de adquirir habilidades y conocimientos específicos.

En definitiva, tanto la formación en la empresa como la capacitación profesional desempeñan roles vitales en el crecimiento y el éxito de una organización. La formación establece una base sólida para la ejecución eficiente de tareas, mientras que la capacitación profesional impulsa el desarrollo continuo de habilidades y competencias individuales. Combinar ambos enfoques en una estrategia integral de desarrollo de empleados puede marcar la diferencia en la competitividad y la adaptabilidad de una empresa en un entorno empresarial en constante cambio.

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