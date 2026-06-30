Humanizar los departamentos de recursos humanos de una empresa es, cada vez más, una tarea fundamental dentro de las empresas modernas. Pero, ¿qué significa exactamente “humanizar los RRHH”? La humanización en el ámbito laboral implica aplicar un modelo de gestión que coloque a la persona en el centro de todas las decisiones, fomentando un entorno de trabajo donde se priorice la salud emocional, social, laboral, física, individual y colectiva de los empleados. Esto no solo mejora la motivación y la productividad, sino que también fortalece la cultura empresarial y la retención del talento.

En España, la protección del trabajador y el marco para garantizar un trabajo digno están respaldados por la Constitución Española , que establece que “ la ley regulará un estatuto de los trabajadores ” y que “los poderes públicos [...] velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados ”. Estas disposiciones no solo reconocen los derechos fundamentales de los trabajadores, sino que también obligan a las empresas a cumplir con unos estándares mínimos de seguridad, salud y bienestar laboral.

Por todos estos motivos, contar con una regulación clara y completa para las relaciones entre empresa y empleado es esencial. Surge así el Estatuto de los Trabajadores (ET) , la norma básica que regula las cuestiones esenciales de la relación laboral, asegurando derechos fundamentales como la jornada laboral, las vacaciones, los permisos retribuidos según el Estatuto de los Trabajadores y la igualdad de trato en el entorno de trabajo. Conocer y aplicar correctamente el ET es clave para que los responsables de RRHH y los empresarios gestionen de manera eficaz a sus equipos, cumpliendo la ley y promoviendo un entorno laboral más justo, seguro y motivador.

¿Qué es el Estatuto de los Trabajadores?

El Estatuto de los Trabajadores en 2026 , desarrollado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015 , de 23 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y constituye la normativa básica que regula la relación laboral en España . Esta ley establece los derechos y obligaciones de los trabajadores por cuenta ajena, sirviendo como marco legal de referencia para cualquier contrato laboral y garantizando la protección del empleado frente a posibles abusos o incumplimientos por parte de los empleadores.

La función principal del ET es proteger al trabajador , considerado la parte más débil dentro del contrato laboral. Todo lo que no quede reflejado en el contrato de trabajo estará amparado por esta ley, incluyendo aspectos relacionados con la jornada laboral, el salario, los descansos, las vacaciones y los permisos retribuidos del Estatuto de los Trabajadores , asegurando que se respeten los derechos fundamentales de los empleados en todas las circunstancias.

El ET actúa como documento genérico aplicable a todos los trabajadores por cuenta ajena , mientras que el contrato laboral es el documento específico donde se detallan las condiciones concretas de cada relación laboral, como funciones, salario, duración, horario y otros beneficios acordados entre trabajador y empresario.

En caso de duda o conflicto sobre las condiciones de trabajo, la jerarquía de aplicación es clara: primero se revisa el contrato laboral, luego el convenio colectivo correspondiente y, finalmente, el Estatuto de los Trabajadores . Esto convierte al ET en un mínimo legal indispensable , ya que ningún contrato puede empeorar sus condiciones. Además, aquellos aspectos no regulados en el contrato o en el convenio se regirán directamente por lo establecido en el ET, garantizando siempre un marco de protección para el trabajador y seguridad jurídica para la empresa.

Conocer a fondo el Estatuto de los Trabajadores BOE es fundamental para responsables de RRHH y empresarios, ya que asegura que la gestión laboral cumpla la ley, prevenga conflictos y promueva un entorno laboral justo, seguro y motivador para todos los empleados.

¿Cómo se estructura el Estatuto de los Trabajadores?

El Estatuto de los Trabajadores en 2026 sigue una estructura organizada que facilita la interpretación y aplicación de la ley en el ámbito laboral. El ET se divide en títulos , que agrupan diferentes materias de regulación laboral. Cada título se subdivide en capítulos , y estos a su vez se dividen en secciones compuestas por artículos , que detallan de manera concreta los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios.

Esta organización jerárquica permite a los responsables de Recursos Humanos y empresarios localizar de forma rápida los artículos relacionados con temas específicos, como jornada laboral, vacaciones, permisos retribuidos, salario, contratos de trabajo o medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales .

Al final del ET, se incluyen disposiciones adicionales y transitorias , que, aunque puedan parecer complementarias, son de gran relevancia. Estas disposiciones regulan situaciones especiales, adaptaciones normativas y actualizaciones de la ley que deben aplicarse en los casos concretos. Por ejemplo, pueden incluir ajustes sobre la aplicación de convenios colectivos, la adaptación de jornadas extraordinarias o la implementación de nuevas medidas de seguridad laboral.

Conocer la estructura completa del Estatuto de los Trabajadores , publicado en el BOE, no solo es útil para asegurar el cumplimiento legal, sino también para optimizar la gestión de RRHH dentro de la empresa, garantizando que todos los procesos laborales estén alineados con la normativa vigente y que se respeten los derechos fundamentales de los empleados en cada etapa de la relación laboral.

¿Cuál es la importancia para el responsable de RRHH y el empresario de conocer y aplicar el Estatuto de los Trabajadores?

Los trabajadores son el activo principal de los negocios y en ellos reside la clave para alcanzar una ventaja competitiva frente a otras empresas. Cuanta mayor motivación tengan los empleados, mayores beneficios económicos y productivos se generarán.

Sin duda alguna, la felicidad del trabajador impacta directamente en los resultados a través de una mayor implicación en los proyectos, mejor conexión con los clientes, mayor calidad en el trabajo y mejor salud. En definitiva, repercute en el bienestar de los empleados y en la eficacia de la empresa.

El trabajo es un derecho fundamental y así se dispone en la Constitución española cuando se indica que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente”. En este sentido, los trabajadores tienen unos derechos básicos que la empresa y, en especial, el departamento de RRHH, tienen que garantizar mientras dure la relación laboral.

A su vez, los trabajadores tienen que cumplir unas obligaciones con la empresa para la que prestan sus servicios, pues es una parte fundamental de su contrato de trabajo y por la cual recibirán su salario como contraprestación. Por todas estas razones, es esencial que tanto el departamento de RRHH como el empresario conozcan las cuestiones básicas reguladas en el ET.

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¿Qué regula el Estatuto de los Trabajadores?

El Estatuto de los Trabajadores en 2026 establece de manera clara y completa el ámbito de aplicación de la normativa laboral y las fuentes que rigen la relación laboral entre empresario y trabajador. Esto significa que define qué trabajadores están amparados por el ET, en qué situaciones se aplica y cómo interactúa con otras normas como los convenios colectivos, acuerdos individuales y la legislación complementaria.

Entre los aspectos más relevantes que regula el Estatuto de los Trabajadores , destacan los derechos básicos de los empleados , que garantizan un marco de protección integral:

Derecho a recibir un recibo de salarios detallado y transparente.

Derecho a participar en la negociación colectiva y en los procesos de representación laboral.

Derecho a la integridad física , seguridad y salud en el trabajo, con políticas de prevención de riesgos laborales adaptadas a cada puesto.

Derecho a la promoción interna y a la formación profesional, fomentando el desarrollo y la carrera dentro de la empresa.

Derecho a la igualdad de trato, la no discriminación y el respeto a la dignidad en el entorno laboral.

De manera complementaria, el ET también define las obligaciones del trabajador , cuya falta de cumplimiento puede generar causas justificadas de extinción del contrato de trabajo , sanciones internas o medidas disciplinarias. Estas obligaciones incluyen cumplir con las funciones asignadas, respetar la normativa interna de la empresa y contribuir al buen desarrollo de la actividad laboral.

El Estatuto de los Trabajadores regula además todo lo relacionado con los contratos de trabajo , incluyendo los tipos de contratos existentes (indefinidos, temporales, a tiempo parcial, fijos discontinuos, etc.), su duración, prórrogas y condiciones específicas de cada modalidad. También establece los aspectos fundamentales sobre el salario , la jornada laboral , los descansos y excedencias , y la organización de los órganos de representación , como los comités de empresa y delegados de personal.

En resumen, el Estatuto de los Trabajadores o el ET, constituye el marco legal genérico que regula las cuestiones fundamentales de cualquier relación laboral en España. Su cumplimiento garantiza la seguridad jurídica para el empresario y la protección integral de los derechos de los trabajadores, permitiendo que el departamento de RRHH gestione de manera eficiente y conforme a la ley todas las relaciones laborales dentro de la compañía.

¿Qué otros contenidos relevantes recoge el Estatuto de los Trabajadores?

Por supuesto, el texto legal del ET es muy amplio y va más allá de los temas más ordinarios de la relación de trabajo.

El Estatuto de los Trabajadores también se centra en cuestiones más específicas como las relaciones laborales especiales, el trabajo de los menores, los salarios de tramitación, los pactos de no concurrencia, el preaviso , la movilidad geográfica y funcional, la indemnización por despido , etc.

En conclusión, el Estatuto de los Trabajadores es una norma muy completa que habrá que respetar y sobre la que habrá que basarse a la hora de formalizar un contrato de trabajo e iniciar una relación laboral.

¿Cuál es la relación entre el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo?

Hay que diferenciar el Estatuto de los Trabajadores del convenio colectivo , aunque es cierto que existe cierta relación entre ellos.

La principal semejanza es que ambos regulan las condiciones de trabajo del empleado de forma generalizada y sin profundizar o detallar las casuísticas individuales. Sin embargo, el convenio se centra en sectores concretos en zonas geográficas o funcionales. El convenio colectivo siempre mantendrá o mejorará los mínimos establecidos en el ET, nunca podrá empeorarlos.

El convenio es un acuerdo libremente adoptado que nace de la negociación colectiva y que obliga tanto al empresario como a los trabajadores que se vean afectados en el ámbito de aplicación del mismo y durante su periodo de vigencia.

Por otro lado, mientras que el Estatuto de los Trabajadores tiene una aplicación genérica, el ámbito de aplicación del convenio es el que las partes decidan y acuerden.

En conclusión, tradicionalmente, a lo que más importancia se le daba en una empresa era a la estrategia comercial y los resultados, mientras el capital humano quedaba en un segundo plano en la urgencia de cumplir objetivos y aumentar las ventas.

Sin embargo, ahora estamos en una etapa de transformación y cambio que se dirige a un modelo de negocio donde, sin dejar de lado el trabajo, el esfuerzo y la consecución de objetivos, se valora cada vez más la figura del trabajador.

Por eso, humanizar el departamento de gestión de recursos humanos y la cultura de empresa es una manera muy fructífera de garantizar el cumplimiento del respeto de los derechos básicos de los trabajadores, aumentando su productividad, compromiso y confianza en la empresa.

Tema Contenido clave Relevancia para RRHH Qué es el ET Ley fundamental que regula la relación laboral en España, protege al trabajador y establece derechos y obligaciones. Garantiza que RRHH cumpla la normativa laboral y proteja a los empleados. Ámbito de aplicación Se aplica a trabajadores por cuenta ajena (indefinidos, temporales, a tiempo parcial, fijos discontinuos). Permite identificar qué empleados están cubiertos por la normativa. Derechos básicos Salario justo y recibo de nómina, vacaciones y descansos, permisos retribuidos, integridad física, igualdad, promoción interna y negociación colectiva. RRHH asegura cumplimiento legal y bienestar laboral, fomentando productividad y compromiso. Obligaciones del trabajador Cumplir funciones, respetar normas internas, contribuir al desarrollo de la empresa. Permite gestionar el desempeño y establecer medidas disciplinarias dentro de la ley. Contratos de trabajo Tipos de contrato, duración, prórrogas, condiciones específicas. Ayuda a RRHH a formalizar correctamente cada relación laboral y aplicar ET como mínimo legal. Jornada y vacaciones Regulación de horas de trabajo, descansos diarios y semanales, vacaciones mínimas de 30 días naturales. Garantiza equilibrio entre vida laboral y personal, evitando conflictos legales. Permisos retribuidos Matrimonio, nacimiento, adopción, enfermedad grave de familiares, deberes cívicos, traslados. Permite gestionar ausencias legales correctamente y cumplir la normativa vigente. Convenios colectivos Adaptan y mejoran los derechos del ET, sectoriales o por empresa, nunca reducen mínimos legales. Facilita que RRHH complemente los derechos legales con beneficios adicionales para empleados. Salario y remuneración Salario base, complementos, pagos extraordinarios, salarios de tramitación en caso de despido. Asegura transparencia y cumplimiento legal en la retribución de empleados. Consecuencias del incumplimiento Sanciones administrativas, reclamaciones judiciales, nulidad de contratos o despidos ilegales. Motiva a RRHH y empresarios a cumplir la ley, mejorando clima laboral y retención de talento. Consulta oficial Estatuto de los Trabajadores en el BOE, guías de RRHH, convenios colectivos, resoluciones judiciales y circulares de la Inspección de Trabajo. Recursos clave para garantizar cumplimiento legal y actualización continua en la gestión laboral.