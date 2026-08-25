Cuando hablamos de primeros trabajos, prácticas profesionales o formación en alternancia, nos encontramos con frecuencia con la situación de jóvenes que aún están cursando estudios y buscan su cualificación profesional combinando la actividad laboral retribuida en la empresa con la formación académica. Para estas circunstancias existía el contrato de trabajo para la formación y aprendizaje, conocido como contrato 421, cuyo número de contrato de trabajo 421 lo identificaba legalmente ante la Seguridad Social y la administración laboral.

No obstante, tras la entrada en vigor de la reforma laboral el 30 de marzo de 2022, el contrato 421 fue suprimido, junto con otras modalidades anteriores. Esta reforma introdujo nuevas formas de contratación formativa, más adaptadas a las necesidades actuales de empresas y estudiantes:

Contrato formativo para la obtención de la práctica profesional, diseñado para desarrollar competencias profesionales relevantes y mejorar su empleabilidad futura, todo ello dentro de un marco legal que garantiza tutorización, seguimiento y protección social durante el período de prácticas. Contrato de formación en alternancia, destinado a jóvenes que combinan formación académica y experiencia laboral de manera regulada, permitiéndoles adquirir competencias profesionales mientras completan sus estudios. Esta modalidad facilita una formación progresiva y práctica, con flexibilidad en la jornada laboral y la posibilidad de formación presencial o 100% online, garantizando la protección social, tutorización personalizada y un seguimiento constante del progreso formativo. El objetivo es mejorar la empleabilidad del estudiante y ofrecer a las empresas talento joven cualificado, al mismo tiempo que se cumplen los requisitos legales establecidos tras la reforma laboral.

El contrato 421 pertenecía a las relaciones laborales especiales y tenía como objetivo facilitar la inserción laboral de los estudiantes, ofreciendo un marco legal que integraba formación académica y experiencia profesional. Aunque ha quedado derogado, conocer sus características principales y su modelo 421, así como los tipos de contrato 421 y el número de contrato formación y aprendizaje, sigue siendo relevante para comprender la evolución de la normativa laboral y las nuevas alternativas de contratación formativa.

¿Qué es un contrato formativo en alternancia?

Un contrato formativo en alternancia es un tipo de acuerdo laboral que busca integrar la formación académica con la experiencia práctica en el lugar de trabajo.

Este contrato ha ganado relevancia tras la reforma laboral de 2022 en España, que favorece la contratación indefinida y establece condiciones más flexibles y beneficiosas tanto para el empleador como para el empleado. Su objetivo principal es fomentar la inserción laboral de jóvenes y mejorar su cualificación profesional a través de una combinación de trabajo remunerado y formación educativa.

¿Qué diferencias clave con el antiguo contrato de formación existen?

El contrato de formación en alternancia introduce varias novedades importantes frente al anterior contrato de formación y aprendizaje, también conocido como código de contrato 421. A continuación, se detallan las diferencias más relevantes:

1. Contratación y alta en Seguridad Social

A diferencia del modelo 421, donde era necesaria una autorización previa antes de la contratación, el contrato en alternancia permite una alta más inmediata en la Seguridad Social. Esto simplifica los trámites administrativos y acelera el inicio de la relación laboral, beneficiando tanto a la empresa como al trabajador.

2. Edad de los beneficiarios

El antiguo contrato 421 estaba limitado a jóvenes menores de 25 años, mientras que el nuevo contrato de formación en alternancia amplía el límite hasta los 30 años en determinadas formaciones. Esta ampliación facilita que más jóvenes puedan acceder a experiencias profesionales y programas de formación y aprendizaje.

3. Duración

El contrato de formación 421 requería una duración mínima de 12 meses, con poca flexibilidad para adaptarse a necesidades específicas de formación o prácticas. En cambio, el contrato en alternancia permite una duración mínima de 3 meses y máxima de 2 años, ajustándose mejor a los planes formativos y a las necesidades de las empresas que buscan incorporar talento de manera temporal o progresiva.

4. Jornada laboral y formación

Mientras que en el contrato de trabajo 421 la jornada y el tiempo dedicado a formación estaban más rígidamente definidos, el contrato en alternancia permite una jornada parcial y establece que, durante el primer año, el tiempo de formación debe representar al menos el 35% de la jornada. Esto ofrece un equilibrio más flexible entre aprendizaje teórico y experiencia práctica en la empresa.

5. Modalidad formativa

Una novedad significativa del contrato de formación en alternancia es la posibilidad de realizar la formación 100% online, lo que no era posible con el código contrato formación y aprendizaje 421, que exigía sesiones presenciales. Esta modalidad facilita el acceso a la formación para estudiantes que residen lejos de centros educativos o empresas, y permite que la experiencia laboral y académica se integren de manera más efectiva.

6. Bonificaciones y beneficios para la empresa

Otra diferencia importante es que las empresas que contraten bajo la modalidad en alternancia pueden acceder a mayores bonificaciones en la Seguridad Social y ayudas vinculadas a la formación profesional, algo que en el contrato 421 era más limitado y sujeto a convenios específicos. Esto incentiva a las empresas a invertir en la formación de jóvenes trabajadores.

7. Flexibilidad en el contenido formativo

El nuevo contrato permite personalizar el plan formativo según las necesidades de la empresa y del estudiante, mientras que el modelo 421 contrato tenía un programa de formación más estandarizado. Esta flexibilidad asegura que la experiencia práctica esté directamente vinculada a los objetivos profesionales del trabajador.

💡 ¿Sabías qué? En España, todos los contratos de trabajo tienen un número que los identifica. Para el contrato de formación, es el 421. Para otros contratos como el indefinido a tiempo completo encontramos el código de contrato 100.

¿Qué incentivos para empleadores y trabajadores hay?

El contrato de formación en alternancia ofrece múltiples incentivos que buscan fomentar la contratación de jóvenes y facilitar su formación profesional, beneficiando tanto a la empresa como al trabajador.

Para la empresa:

Reducciones y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social: Las empresas pueden acceder a descuentos importantes al contratar bajo la modalidad de contrato en alternancia , lo que reduce el coste laboral y hace más atractivo el empleo juvenil.

Financiación de costes de tutorización y formación: Las empresas reciben apoyo para cubrir los gastos derivados de la tutorización del trabajador y de los programas formativos, algo que en el antiguo modelo 421 contrato era más limitado.

Bonificaciones al transformar el contrato en indefinido: Si la empresa decide convertir el contrato de formación en alternancia en un contrato indefinido , puede acceder a bonificaciones adicionales en las cuotas a la Seguridad Social, incentivando la estabilidad laboral.

Mejora de la imagen corporativa y atracción de talento: Incorporar jóvenes en formación mediante esta modalidad permite a la empresa posicionarse como promotora de desarrollo profesional y responsabilidad social, un valor cada vez más relevante en el mercado laboral.

Para el trabajador:

Protección social completa: Al estar dado de alta en la Seguridad Social desde el primer día, el trabajador disfruta de cobertura sanitaria, prestaciones por contingencias comunes y cotización para la jubilación, algo equivalente al contrato 421 .

Estabilidad laboral y experiencia profesional: Aunque el contrato sea temporal, permite adquirir experiencia profesional relevante y mejora la empleabilidad futura.

Formación teórica y práctica sin coste: El trabajador combina formación académica y práctica laboral sin pagar por la formación, garantizando un aprendizaje integral.

Obtención de un diploma acreditativo: Al finalizar el contrato de formación en alternancia , el trabajador recibe un certificado oficial que acredita la experiencia adquirida y puede ser un aval frente a futuros empleadores.

Posibilidad de conversión a contrato indefinido: La experiencia y competencias adquiridas durante el contrato en alternancia pueden facilitar la transición a un empleo estable y con mayores beneficios.

Estos incentivos hacen que el contrato de formación en alternancia sea una alternativa más flexible y beneficiosa frente al antiguo contrato 421, tanto para empresas que buscan talento joven como para trabajadores que quieren formarse mientras adquieren experiencia profesional.

¿Cuáles son los requisitos esenciales del contrato de formación en alternancia?

Después de la reforma laboral, el uso del antiguo contrato temporal, ahora denominado contrato de duración determinada, solo es posible bajo las condiciones específicas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores (ET).

En relación con el contrato de formación en alternancia, se establecen los siguientes requisitos:

Requisitos académicos: Este contrato se puede establecer con individuos que no posean la cualificación profesional oficialmente reconocida necesaria para la práctica profesional. Esto implica que el candidato puede tener cualquier nivel educativo, excepto aquel que directamente le califique para el puesto específico al que se postula.

Edad: El contrato de formación en alternancia se puede celebrar con personas de entre 16 y 30 años, siempre que se trate de formación no formal incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas del Sistema Nacional de Empleo. No obstante, no hay límite de edad para contratos asociados a estudios universitarios, formación profesional o certificados de profesionalidad de nivel 3, así como para personas con discapacidad o aquellas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social, según lo establecido en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Historial de contratos formativos: No se debe haber alcanzado la duración máxima de dos años en otros contratos formativos para la misma ocupación o puesto de trabajo.

Experiencia previa: Es posible poseer experiencia laboral previa en otras empresas, pero no se debe haber trabajado en el mismo puesto en la empresa actual por más de seis meses.

Además, aunque no es un requisito formal, es altamente recomendable que el candidato posea habilidades digitales básicas y se comprometa a llevar a cabo su actividad formativa de manera efectiva.

En conclusión, el modelo 421, también conocido como contrato de formación y aprendizaje, representó durante años una herramienta fundamental para la inserción laboral de jóvenes que no contaban con una cualificación profesional reconocida. Este tipo de contrato 421 ofrecía un equilibrio entre formación teórica y experiencia práctica, permitiendo a los trabajadores adquirir competencias laborales mientras continuaban con su formación académica.

No obstante, con la entrada en vigor de la reforma laboral y la supresión del número de contrato 421 el 30 de marzo de 2022, esta modalidad quedó obsoleta, dando paso a nuevas alternativas más flexibles y adaptadas a las necesidades actuales del mercado laboral. Entre estas se destacan el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional y el contrato de formación en alternancia, que permiten a los jóvenes combinar aprendizaje y trabajo de manera regulada y eficiente.

Aunque el modelo 421 contrato ya no se utilice, conocer sus características sigue siendo relevante para comprender la evolución normativa de los contratos de formación y el contrato de trabajo 421, así como para las empresas que deseen adaptar sus políticas de contratación a las nuevas modalidades formativas. En definitiva, el legado del contrato de formación y aprendizaje código 421 sigue siendo útil como referencia para la creación de programas de desarrollo profesional y aprendizaje práctico en el ámbito laboral moderno.

🚨 Recuerda qué… Aunque ambos son contratos formativos, el contrato 421 se enfoca en la combinación de trabajo y estudio, mientras que el contrato 520 está diseñado para prácticas que complementan la formación académica sin constituir una relación laboral formal.

Aunque ambos son contratos formativos, presentan objetivos y características diferentes. El contrato 421 se centra en la combinación de trabajo remunerado y estudio, ofreciendo al joven una experiencia laboral real junto con formación teórica estructurada, dentro de un marco legal que incluye alta en la Seguridad Social y derechos laborales completos. Por su parte, el contrato 520 está diseñado principalmente para prácticas académicas que complementan la formación educativa, permitiendo al estudiante aplicar conocimientos en un entorno profesional, pero sin constituir una relación laboral formal con todos los beneficios asociados a un contrato de trabajo.

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