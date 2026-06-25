Puntos clave sobre el convenio del comercio de metal de Barcelona Las tablas salariales aumentan un 3,25% en 2025, un 3,25% en 2026 y un 3,5% en 2027.

La jornada anual se reduce progresivamente hasta 1.768 horas en 2027.

Se establece una compensación de 30 € mensuales por gastos de teletrabajo.

La lactancia acumulada garantiza un mínimo de 15 días.

Las licencias sin sueldo pasan de 24 a 48 horas.

Se mantiene la cláusula de compensación y absorción salarial.

El convenio tiene una duración de tres años (2025–2027).

El sector del comercio del metal incluye miles de empresas en Barcelona dedicadas a la venta de ferretería, suministros industriales, maquinaria, material eléctrico o productos metálicos. Estas empresas emplean a un gran número de trabajadores y, como en cualquier sector, las condiciones laborales deben regularse a través de un convenio colectivo.

En la provincia de Barcelona, estas condiciones se regulan mediante el Convenio Colectivo del Comercio del Metal, que establece aspectos como la jornada laboral , las vacaciones, los salarios, los permisos retribuidos o las categorías profesionales. En este artículo explicamos los aspectos clave del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona para 2026 y cómo afecta a las empresas del sector.

¿Qué es el Convenio del Comercio del Metal de Barcelona?

¿Qué es el Convenio del Comercio del Metal de Barcelona?

El Convenio Colectivo del Comercio del Metal de Barcelona es el acuerdo que regula las condiciones laborales de las empresas del sector del comercio de productos metálicos en la provincia de Barcelona.

El convenio se aplica a empresas dedicadas, por ejemplo, a la venta de ferretería, suministros industriales, material eléctrico, maquinaria, herramientas, piezas metálicas o distribución de productos del metal. La aplicación del convenio depende de la actividad principal de la empresa, por lo que es importante revisar el CNAE y la actividad real de la empresa.

¿Cuál es la vigencia del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona?

El Convenio del Comercio del Metal de Barcelona actualmente vigente tiene una duración de tres años y se aplica durante el periodo 2025–2027.

¿Cuáles son los aspectos clave del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona?

Dentro del Convenio del Comercio del Metal de Barcelona hay varios aspectos clave que las empresas deben conocer, especialmente en materia de salarios, jornada laboral, vacaciones, permisos retribuidos y novedades del nuevo convenio.

¿Cómo suben los salarios en el nuevo Convenio del Comercio del Metal?

El nuevo Convenio del Comercio del Metal de Barcelona establece incrementos salariales para cada año de vigencia del convenio. En concreto, se establece una subida salarial del:

3,25% para 2025 y 2026

3,5% para 2027

Estas subidas salariales afectan a las tablas salariales, al salario base , a los complementos vinculados al salario y al coste laboral de las empresas.

¿Cuál es la jornada laboral en el Convenio del Comercio del Metal?

El convenio establece la jornada anual de trabajo, que se reduce progresivamente durante la vigencia del convenio. La jornada anual será de:

1.780 horas en 2025

1.774 horas en 2026

1.768 horas en 2027

Lo que supone una reducción total de 12 horas de trabajo durante la vigencia del convenio.

Esta reducción de jornada obliga a las empresas a revisar el calendario laboral, la distribución de la jornada y el control del registro horario para asegurarse de que se respeta la jornada anual establecida en el convenio.

¿Qué gastos de teletrabajo establece el Convenio del Comercio del Metal?

El nuevo convenio establece una compensación de gastos de teletrabajo de 30 euros mensuales para los trabajadores que realicen trabajo a distancia .

¿Cómo funciona la acumulación del permiso de lactancia?

El convenio permite la acumulación del permiso de lactancia en días completos, garantizando un mínimo de 15 días de permiso. Esto significa que, en lugar de disfrutar una hora diaria de lactancia, el trabajador puede acumular ese tiempo y disfrutarlo en días completos de ausencia.

¿Qué pasa con las licencias sin sueldo en el nuevo convenio?

El nuevo convenio amplía las licencias sin sueldo, que pasan de 24 a 48 horas .

¿Se mantiene la cláusula de compensación y absorción salarial?

Sí, el nuevo convenio mantiene la cláusula de compensación y absorción salarial. Esto significa que las empresas pueden compensar las subidas salariales del convenio con complementos salariales voluntarios que ya estén pagando, siempre que se cumplan los requisitos legales.

¿Cómo afecta el Convenio del Comercio del Metal a las empresas?

El nuevo Convenio del Comercio del Metal de Barcelona tiene un impacto directo en la gestión laboral y los costes de las empresas del sector.

En resumen, los principales cambios, como las subidas salariales, la reducción progresiva de la jornada anual, la compensación de gastos de teletrabajo o los cambios en permisos como la lactancia acumulada o las licencias sin sueldo, implican un incremento del coste laboral y una mayor planificación de la jornada y la organización del trabajo.