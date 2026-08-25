Complementos salariales: tipos y ejemplos

Toda nómina está compuesta por varios conceptos distintos. El que ocupa principalmente al trabajador es el de los devengos, dónde se detallan las cantidades que va a percibir. Esta categoría no incluye solamente el salario base del empleado, sino también otras percepciones específicas que se denominan complementos o pluses salariales.

Para un empresario, entender estos complementos es clave para determinar cómo hacer una nómina paso a paso y sin errores. Pero, ¿qué son exactamente los complementos salariales? ¿Cómo distinguir complementos salariales y no salariales? ¿Qué son los complementos consolidables? ¡Tranquilo! En este post explicamos a los empresarios y a los departamentos de RRHH qué son los complementos salariales.

¿Qué son los complementos salariales?

¿Qué son los complementos salariales?

Los complementos salariales, así como los complementos no salariales, son percepciones económicas que aparecen en la nómina y que se añaden al salario base . Estos complementos se añaden por una causa específica y determinada presente en la prestación del trabajo, como por ejemplo: el trabajo en horario nocturno o el conocimiento de idiomas.

Según el Estatuto de los Trabajadores , los complementos salariales se conciben como salario porque son retribuciones que se suman al salario base que recibe el trabajador en función de sus circunstancias, del trabajo realizado, de la situación y de los resultados de la empresa. Se pueden clasificar en los siguientes 3 grupos:

Complementos personales;

Complementos por razón del trabajo realizado;

Complementos de situación o de resultado de la empresa.

También es importante que tengáis en cuenta que, los complementos extrasalariales, los cuales forman parte de los complementos no salariales que son aquellas remuneraciones que recibe el empleado pero que no están relacionadas con las tareas que realiza en la empresa.

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¿Qué tipos de complementos salariales existen?

En una nómina, el bloque de retribución total, es decir, el salario que recibe un trabajador, no está formado únicamente por el salario base, sino también por los complementos salariales , siempre desglosados por diferentes tipos.

En general, se destacan los siguientes tipos de complementos salariales:

Complemento salarial por características personales

El complemento de antigüedad es un complemento personal, hoy en desuso y muy habitual hasta hace pocos años en los convenios colectivos de cualquier sector de actividad. Tiene por objeto retribuir la permanencia del trabajador en la empresa.

El convenio colectivo, o en su defecto el contrato de trabajo determinan :

el cómputo del tiempo (bienios, trienios, quinquenios, etc.);

el importe a percibir por su cumplimiento.

Para determinar la antigüedad de un trabajador en una empresa se computará en función de diferentes características:

Tiempo de trabajo desarrollado bajo cualquier contrato temporal;

Tiempo de excedencia;

Tiempo en el que el trabajador se ha sometido a cesión ilegal;

Tiempo transcurrido en formación y otros cursos.

💡¿Sabías qué? En algunos convenios colectivos, como por ejemplo el de Consultoría, los trabajadores que llevan más de 3 años de experiencia pueden empezar a recibir este complemento salarial.

Complemento salarial de pagas extras o paga extraordinaria

Conforme determina el Estatuto, los trabajadores tienen derecho a recibir dos pagas extraordinarias al año, una de ellas en Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Además, las pagas extraordinarias se perciben en proporción al tiempo trabajado.

Por convenio colectivo se pueden establecer un mayor número de gratificaciones extraordinarias anuales, y también determinar su cuantía (por ejemplo, el convenio del sector seguros establece 5 pagas extraordinarias).

Las pagas extraordinarias se devengan, salvo pacto en contrario, anualmente, si bien algunos sectores establecen su devengo por semestres. Además, por convenio colectivo o pacto se puede acordar el pago prorrateado de las pagas extras mensualmente. El devengo se realiza del siguiente modo:

Pagas Extraordinarias Devengo Anual Devego semestral Diciembre - Navidad Del 1 de enero al 31 de diciembre Del 1 de julio al 31 de diciembre Verano - Junio Del 1 de julio del año anterior al 30 de junio del año actual Del 1 de enero al 30 de junio

🧮 Ejemplo del pago de las pagas extraordinarias Marina se incorporó en PayFit el 01/02/2023 con un contrato indefinido. Consultando su convenio colectivo, le corresponden dos pagas extraordinarias (Verano y Navidad), ambas de devengo semestral. El importe de cada una de esas pagas es de 1.200€. Paga Extraordinaria de Verano (Devengo del 01/01/2025 al 30/06/2025): ha completado 4/6 partes), por lo que el importe de la paga extra proporcional es de: 1.200€/ 6 meses x 4 meses = 800,00 €

Paga Extraordinaria de Navidad (Devengo del 01/07/2025 al 31/12/2025): habrá completado 6/6 partes, el importe de la paga extra será : 1.200€

Complemento salarial por situación de la empresa

En muchas empresas, especialmente en las grandes, este complemento salarial está destinado a estimular la vinculación de los trabajadores con la actividad empresarial. El complemento de participación en beneficios consiste en la distribución a los trabajadores de un porcentaje del beneficio total obtenido por parte de las empresas.

Complementos salariales en función de las características del trabajo

Hay actividades que se desarrollan en condiciones de trabajo especiales, como por ejemplo las que exponen a ciertos riesgos de peligrosidad o toxicidad. Un trabajador que ejerce este tipo de empleos tiene derecho a ciertos complementos específicos. Estos complementos están entonces relacionados con:

Las condiciones del puesto;

Las circunstancias de la jornada;

La dedicación que exigen las funciones que desarrolla;

El rendimiento cuantitativo o cualitativo que acredita el trabajador.

Como ejemplos de este tipo de complementos tenemos:

Pluses de penosidad, toxicidad, peligrosidad, suciedad, uso de explosivos, turnicidad, nocturnidad o similares : cuando el trabajo se desarrolla en condiciones de riesgo superiores a las normales de la actividad, o con mayor incomodidad para el trabajador;

Complementos por la función desempeñada : complemento de responsabilidad, de superior categoría, de encargado de zona.

Complementos por la flexibilidad en el uso de la mano de obra : complementos de disponibilidad horaria, plus de polivalencia funcional, complemento de disponibilidad funcional.

Complementos por la calidad o cantidad de trabajo : su abono está condicionado a que se alcance un objetivo. Dentro de este grupo están: primas de asistencia y puntualidad, plus de puntualidad y absentismo, plus de actividad, incentivos, horas extraordinarias, etc.

Complementos por especialidades de la jornada: Estos complementos son remuneraciones que se fijan teniendo en cuenta las circunstancias temporales especiales en que se presta el trabajo. Por ejemplo, el trabajo que se realiza en jornada nocturna o a turnos.

Complementos por residencia: Cada vez es más común que las empresas multinacionales destinen a sus trabajadores a otro lugar geográfico para poder realizar la actividad económica de forma más eficiente, llamado movilidad geográfica . Este complemento se concede siempre que el trabajador fije o tenga fijada allí su residencia.

Los diferentes tipos de complementos salariales se pagan siguiendo reglas específicas. Si quieres saber más, te recomendamos visitar el artículo de cómo se calculan los complementos salariales en la nómina .

La división de los complementos salariales se puede hacer por tipo pero también por exigibilidad. Y en este ámbito hay que mencionar el carácter consolidable de los complementos salariales.

¿Cúal es la diferencia entre complementos salariales consolidables y no consolidables?

El término “consolidable” indica que los complementos que se le reconocen a un trabajador/a adquieren condición de derecho adquirido. Por lo tanto, su pago no podrá ser modificado o suprimido por decisión unilateral de la empresa.

Es el convenio colectivo el que establece el carácter consolidable de un concepto retributivo.

Si el convenio colectivo no lo dispone, o ninguno se aplica, se consideran consolidables:

Los complementos personales : un complemento ad personam es aquel que depende de la situación subjetiva y el carácter personal del trabajador (idiomas, edad, experiencia, etc.)

Y se consideran no consolidables:

Los complementos por razón del trabajo realizado ;

Los complementos de situación o resultados de la empresa.

Ejemplos de complementos salariales consolidables

Como hemos dicho, los complementos consolidables son aquellos que la empresa se compromete a pagar a un trabajador de manera casi fija, ya sea porque lo establece el convenio colectivo del sector al que se dedica la empresa o bien porque así se ha pactado entre empresa y trabajador. Por ejemplo:

Antigüedad : Es un complemento salarial que se recibe cuanto más tiempo lleva el trabajador, por lo que se considera un complemento consolidable . A partir del tiempo mínimo por el que se empieza a cobrar por antigüedad, el trabajador recibirá siempre ese complemento;

Experiencia : Este complemento salarial tiene en cuenta los tipos de trabajo realizados anteriormente así como el tiempo y el nivel de satisfacción por el que se ha estado trabajando previamente. Es consolidable porque a partir de cierta experiencia es un complemento que se añade a tu salario;

Conocimientos específicos : Un ejemplo claro de complemento consolidable ya que depende de la circunstancia de cada trabajador. Habrá muchos casos en los que los conocimientos en idiomas, informática no vienen acompañados de una certificación por lo que hay que estudiar en detalle cada caso para fijar la cuantía de este complemento salarial correspondiente;

Formación: Otro ejemplo de complemento consolidable, ya que en algunos trabajos, cuanto mayor formación, mayor será el complemento que recibirás en el salario.

Ejemplo de complementos salariales

Hugo lleva más de tres años trabajando en la empresa Catalan Consultors. La empresa, que se rige por el convenio colectivo de Consultoría, decide ofrecerle el complemento salarial de antigüedad que viene dictado por el convenio.

Según el convenio, el importe del complemento de antigüedad es del 5% del salario base por cada año trabajado. En el caso de Hugo, su salario base es de 2.000€ mensuales.

Por lo tanto, al cumplir los tres años, Hugo tiene derecho a recibir un complemento salarial de antigüedad del 15% de su salario base. Esto equivale a 2.000€ x 15% = 300€ adicionales que se sumarán a su salario mensual a partir de ese momento.

Este tipo de complemento se considera consolidable ya que deriva de una circunstancia personal y está sujeto a las dos partes: empresa y trabajador.

Ejemplos de complementos salariales no consolidables

No son consolidables los complementos salariales vinculados:

al puesto de trabajo;

la situación de la empresa.

Estos complementos se consideran como no consolidables ya que son complementos salariales que recibe un empleado de manera puntual y en determinadas ocasiones.

Así por ejemplo, teniendo en cuenta lo anterior, el plus de nocturnidad no sería consolidable. Tampoco sería consolidable un complemento salarial por productividad.

Ejemplo de complementos no salariales

Paula, jefa de departamento y Raquel, una especialista, trabajan en el departamento de Producto de la empresa Diseñamos, S.L,. Paula, la jefa de departamento, toma la decisión de irse de la empresa.

La empresa le concede a Raquel, la persona especialista de producto, encargarse de algunas otras tareas durante el tiempo del proceso de selección de la nueva jefa de departamento.

Estas nuevas tareas se tienen que compensar. Este tipo de complemento salarial que se le va a ofrecer a la especialista de producto va a ser no consolidable ya que está vinculado a una situación concreta durante un período de tiempo específico.

¿Sabes qué es la absorción y la compensación de salario?

En la práctica, ocurre que un mismo tipo de complemento salarial tiene orígenes distintos. Para evitar que se acumulen estas mejoras salariales, existe un mecanismo específico: la absorción y compensación. Este mecanismo permite que un incremento de un concepto salarial de fuente normativa o convencional quede neutralizado por otro elemento con origen distinto, por ejemplo uno contractual.

Entonces…¿cuándo se absorbe el concepto y cuándo se compensa?

Un concepto se absorbe cuando su cuantía se suma, total o parcialmente, a la cifra del nuevo salario mínimo (legal o convencional).

Un concepto se compensa cuando su monto se imputa total o parcialmente a otra retribución del empresario, de forma que se contrarrestan los efectos de uno y otra, produciendo un mismo resultado.

Así mismo, es importante que sepas que estas compensaciones se desglosan en los siguientes elementos salariales: sueldo base, bonificación según el convenio, reconocimiento por antigüedad, parte proporcional de pagas extra y el complemento "a bruto" (junto con otros incentivos o suplementos específicos vinculados al cargo ocupado en cada situación).

El último de estos componentes, el complemento "a bruto" que se detalla en los recibos de pago, representa la discrepancia entre el salario acordado con cada empleado y el que debería corresponder según lo establecido en el convenio. Por consiguiente, este adicional se considera una modificación personal o una mejora discrecional que ajusta el salario total acordado con el trabajador en función de sus méritos profesionales y personales.

En conclusión, los complementos salariales, como las pagas extraordinarias o las bonificaciones, son beneficios adicionales que pueden recibir los empleados de acuerdo con las disposiciones establecidas en su convenio colectivo o contrato laboral .

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