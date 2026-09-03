La baja por enfermedad común es la baja laboral más habitual, ya que es aquella que solicita el trabajador cuando se encuentra indispuesto.

Cuando un empleado solicita una baja por enfermedad común tiene derecho a percibir una prestación compensatoria. Esta prestación es conocida coloquialmente como “la baja” y normalmente se habla de “cobrar la baja”.

¿Cómo calcular la baja laboral por enfermedad común? ¿Qué aspectos laborales la conforman? ¿En la baja por enfermedad común quién paga? ¡No te preocupes más! En este artículo explicamos todo lo que necesitas saber sobre la situación de incapacidad temporal y cuánto cobra un trabajador durante el periodo de baja médica por enfermedad común.

¿Qué es la baja por enfermedad común?

¿Qué es la baja por enfermedad común?

La baja por enfermedad común es un tipo de baja incapacidad temporal.

Una incapacidad temporal, o baja común, es el estado en el que se encuentra un empleado imposibilitado para trabajar por un causa cuyo tratamiento requiere asistencia sanitaria. La enfermedad común es uno de los tipos de baja laboral , ya que existen 4:

Enfermedad común

Accidente no laboral

Accidente de trabajo

Enfermedad profesional

La enfermedad común hace referencia a que este tipo de baja, como bien dice el nombre, aplica a bajas motivadas por enfermedades comunes.

La baja laboral es efectiva desde la fecha que consta en el parte de baja, este puede ser expedido por un médico de cabecera del Servicio Público de Salud o por otro lado, por un médico de la Mutua correspondiente. Normalmente la fecha de inicio es el primer día que no puede prestarse servicio debido a esta incapacidad.

Ejemplos de enfermedad común Bronquitis aguda (resfriado de pecho)

Resfriado común

Infección de oído

Influenza (gripe)

Sinusitis (infección senos paranasales)

Infecciones de la piel

Dolor de garganta

Infección urinaria

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¿Qué requisitos son necesarios para cobrar la baja por enfermedad común?

Para poder cobrar la prestación por baja por enfermedad común, existen principalmente dos requisitos:

Estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta en el momento en que se produzca la baja.

Haber cotizado un periodo mínimo de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja médica.

Aparte, como hemos comentado anteriormente, será necesario el parte de baja emitido por un centro de salud autorizado, ya que este es el documento oficial que acredita la baja.

Actualmente hay médicos que no emiten el parte en papel porque directamente se tramita en el sistema y la empresa (o los autorizados) puede consultarlo. En la medida de lo posible, siempre se recomienda tener el parte en papel (o digitalmente).

De este parte de baja, la persona encargada de gestionar la baja, ya sea la empresa o la gestoría, se deberá fijar en:

Tipo de contingencia (contingencias profesionales o contingencias comunes ): la situación determinará el importe de la prestación económica.

Tipo de proceso: Estima la duración del proceso.

Fecha de la baja: Fecha de inicio de la situación de IT.

Para dar por finalizada la baja, será igual de necesario el parte de alta.

¿Quién paga la baja por enfermedad común?

En diversas ocasiones, los trabajadores se preguntan: ¿Quién paga la nómina de un trabajador de baja? Pues bien, en el caso de empleados contratados por un empleador, el pago durante una baja por enfermedad o accidente se dividen de la siguiente manera:

Durante el 4º al 15º día de baja por enfermedad común o accidente no laboral, el empleador es responsable de asumir los costos.

A partir del 16º día de baja, la responsabilidad del pago pasa a la Seguridad Social o a la mutua correspondiente. Teniendo en cuenta que, hasta el día 20 paga un 60% y a partir del día 21, un 75%.

El pago se realiza por parte de la empresa, en nombre de la Seguridad Social o de la mutua correspondiente, de la misma manera en que se pagan los salarios.

💡¿Sabías qué? En España, la baja por operación , denominada comúnmente como incapacidad temporal, es un derecho que asiste a los trabajadores cuando requieren ausentarse de sus labores debido a una intervención quirúrgica y el posterior periodo de recuperación. El médico es quien determina el periodo de baja temporal, y la situación médica del trabajador determinará la duración de la misma.

¿Cuánto se cobra de baja por enfermedad común en 2026?

Cuanto se cobra de baja por enfermedad común es la pregunta del millón. La respuesta es que se cobrará un 60% de la base reguladora desde el día 4 al día 21. Si se alarga más de veintiún días, se pasa a cobrar el 75% de la base reguladora. Los tres primeros días de baja no se cobran.

Entonces, la baja se cobra a partir del cuarto día de baja y finaliza con el alta. No puede superar el año pero existe la posibilidad de prorrogarse 180 días más. El importe que recibe el trabajador durante su baja médica depende de varios factores, incluyendo si se trata de un accidente laboral o una enfermedad común.

Para saber cómo calcular la baja lo primero y más importante es conocer el concepto de base reguladora. La base reguladora es una cifra que se obtiene a partir de un cálculo sobre las bases de cotización y que sirve para calcular los importes aproximados de las prestaciones derivadas de, por ejemplo, una baja por incapacidad temporal . Cómo ves, lo segundo más importante es entender que es la base de cotización. Por lo tanto, la base de cotización se obtiene del salario bruto y sirve de base para realizar los cálculos del importe que debe pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social.

ℹ️ Puedes consultar más información sobre ejemplos de nóminas por incapacidad temporal y aprende a realizar el cálculo de la nómina con baja .

Ahora que ya controlas estos dos conceptos, te explicamos: La base reguladora que se toma para calcular la baja por enfermedad común es la base de cotización del mes anterior al del hecho causante. En contratos a tiempo parcial, es la media de los 3 meses anteriores.

A continuación, te dejamos con un ejemplo de nómina de baja por enfermedad común . Estamos seguros que, con el ejemplo lo entenderás y ¡te convertirás en un experto en nóminas!

🧮 Ejemplo de nómina de baja por enfermedad común Bruno, administrativo en PayFit, ha pedido la baja por enfermedad común. De acuerdo con el parte de la baja, Bruno estará de baja durante 20 días naturales por contingencia común. A continuación, te dejamos datos clave: Base reguladora de Bruno: 2.100 euros

Salario diario de Bruno durante diciembre: 2.100 euros / 31 días = 67,74 €/día

Días trabajados por Bruno: del 1 al 10 de diciembre = 10 días trabajados

Días de baja de Bruno: del 11 al 30 de diciembre = 20 días naturales Por lo tanto, Bruno recibirá por los días trabajados (del 1 al 10 de diciembre) un total de 677,40 euros (67,74 € × 10). No obstante, durante los primeros tres días de baja (del 11 al 13 de diciembre) Bruno no percibirá salario. Del 14 al 30 de diciembre, Bruno recibirá el 60 % de su base reguladora (17 días), lo que equivale a 690,23 euros (67,74 € × 60 % × 17 días). En definitiva, el total de la nómina de Bruno en diciembre por la contingencia común será la suma entre los 677,40 euros de los días trabajados y los 690,23 euros correspondientes a los días de baja, lo que resulta en 1.367,63 euros.

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