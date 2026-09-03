Las mutuas, también conocidas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, son organismos que desempeñan un papel fundamental en el ámbito laboral y de la protección social. Estas entidades gestionan prestaciones económicas y servicios de atención sanitaria en colaboración con la Seguridad Social, contribuyendo así a garantizar la protección y bienestar de los trabajadores.

En el artículo de hoy, exploraremos a fondo el papel esencial que desempeñan las mutuas en el ámbito de la protección social y laboral. Además, también te enseñaremos como realizar un cambio de mutua.

¿Qué son las Mutuas?

¿Qué son las Mutuas?

Pues bien, las mutuas son asociaciones privadas que tienen por finalidad colaborar en la gestión de la Seguridad Social, sin ánimo de lucro y con responsabilidad mancomunada de sus asociados.

Así mismo, su principal objetivo es colaborar en la gestión de la Seguridad Social bajo la dirección y supervisión de este ministerio, operando sin fines de lucro y asumiendo los asociados una responsabilidad mancomunada según los términos establecidos en la ley. Una vez constituidas, estas mutuas adquieren personalidad jurídica y capacidad de actuación para cumplir con sus objetivos, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado.

💡 ¿Sabías que? Las empresas pueden escoger a qué Mutua acogerse y las contingencias a cubrir. Además, también sera posible cambiar la adhesión a otra mutua.

¿Cuántas mutuas colaboradoras tiene la Seguridad Social?

Actualmente, la Seguridad Social cuenta con la colaboración de 18 mutuas, entre las cuales encontramos las siguientes:

UMIVALE ACTIVA - (nº 003)

ASEPEYO - (nº 151)

EGARSAT - (nº 276)

FRATERNIDAD - MUPRESPA - (nº 275)

FREMAP - (nº 061)

IBERMUTUA - (nº 274)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS - (nº 272)

MAZ, MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA - (nº 011)

MUTUA BALEAR - (nº 183)

MUTUA DE ANDALUCÍA Y CEUTA - CESMA - (nº 115)

MUTUA INTERCOMARCAL - (nº 039)

MUTUA MONTAÑESA - (nº 007)

MUTUA NAVARRA - (nº 021)

MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT - (nº 010)

MC MUTUAL - (nº 001)

MUTUALIA - (nº 002)

SOLIMAT - (nº 072)

UNION DE MUTUAS, UNIMAT - (nº 267)

¿Cuál es el objetivo de las mutuas?

Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen como objetivo llevar a cabo, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diversas actividades relacionadas con la Seguridad Social, que incluyen la gestión de prestaciones económicas y asistencia sanitaria, incluyendo rehabilitación, asociadas a las contingencias de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Además, se encargan de la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal debida a contingencias comunes, las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, las prestaciones económicas por cese en la actividad de los trabajadores autónomos, así como la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. También se ocupan de otras actividades de la Seguridad Social que les sean legalmente atribuidas.

¿La empresa puede modificar la adhesión a una Mutua?

En efecto, la empresa puede modificar la adhesión de Mutua. Para ello, la empresa tendrá que darse de baja del contrato con la Mutua actual, e iniciar una nueva relación con la nueva escogida. A continuación, te mostramos los pasos a seguir para adherirte a la nueva Mutua:

1️⃣ Para ello, en primer lugar, revisa el preaviso establecido en el contrato de adhesión vigente, para solicitar dar de baja los servicios con la Mutua actual. Normalmente se establece un preaviso de 3 meses, ya que los contratos suelen vincularse por año natural.

2️⃣ Accede a la página web de la Mutua colaboradora con la Seguridad Social y sitúate en la pestaña "Información para Asociarse". Podrás realizar el trámite en línea, o bien contactando con la entidad.

La documentación necesaria será:

Formulario de adhesión que encontrarás en la propia web, o que podrás cumplimentar en línea.

Informe de situación del Código de Cuenta de Cotización (CCC).

Nombre y apellidos, así como DNI y cargo del firmante del formulario de adhesión.

Los 6 últimos boletines de cotización; el documento de Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y el documento de Relación de liquidación de cotizaciones (RLC).

3️⃣ Comunica a la Tesorería General de la Seguridad Social el cambio de adhesión. Para ello, será requisito necesario aportar la siguiente documentación:

Modelo TA-7 de variación de datos.

Certificado de cese con la anterior Mutua.

Documento de asociación (o Proposición de asociación) con la nueva, así como la posible opción por el pago de la prestación de IT de contingencias comunes con ésta.

Informe no vinculante del Comité de Empresa o delegado de personal sobre la decisión empresarial de denunciar y suscribir un nuevo convenio de asociación, salvo que no existiese dichos órganos de representación en la empresa.

Esta información deberá adjuntarse, por parte de los autorizados RED, de forma telemática, en la sede electrónica de la Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Sistema RED -CASIA-.

En conclusión, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social desempeñan un papel esencial en el entramado de la protección social y laboral. A través de su colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estas entidades no lucrativas gestionan de manera eficaz prestaciones económicas, asistencia sanitaria y actividades preventivas relacionadas con contingencias laborales. Básicamente, su labor se traduce en una protección integral que abarca desde la prevención hasta la asistencia, reforzando la seguridad y bienestar de la fuerza laboral en su conjunto.

💻 ¿Tienes dudas aún? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y ¡Únete a la transformación digital de tu empresa!