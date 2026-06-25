Puntos clave sobre el convenio de hostelería y turismo de Cataluña Las tablas salariales aumentan cada año hasta 2028.

La jornada anual se reduce a 1.783 horas desde 2026 .

Las vacaciones pasan de 30 a 31 días naturales al año .

Se amplían los permisos retribuidos , como hospitalización de familiares.

Se introduce un permiso retribuido por fuerza mayor familiar.

Los trabajadores tienen 8 horas retribuidas al año para visitas médicas .

Cambia la compensación de festivos cuando coinciden con el descanso semanal.

Cada verano, cada invierno y en cada temporada turística, el sector de la hostelería se convierte en uno de los mayores generadores de empleo en España. Hoteles, restaurantes, bares y empresas de catering contratan a miles de trabajadores, pero todas estas relaciones laborales deben regirse por un convenio colectivo que establece las condiciones de trabajo.

En el caso de Cataluña, estas condiciones se regulan a través del Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo, que fija aspectos como la jornada laboral, las vacaciones, los salarios o los permisos retribuidos. En el siguiente artículo, explicamos los aspectos clave del Convenio Colectivo de Hostelería y Turismo de Barcelona, Girona y Tarragona , como la jornada laboral , el período de prueba, las vacaciones, los permisos retribuidos o las tablas salariales.

¿Qué es el Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña?

¿Qué es el Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña?

El Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña es el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de las empresas del sector de la hostelería en estas provincias: hoteles, restaurantes, bares, catering, colectividades, etc.

Este convenio regula, entre otras materias:

Salarios

Jornada laboral

Vacaciones

Periodo de prueba

Horas extra

Trabajo nocturno

Permisos retribuidos

Clasificación profesional

Complementos salariales

Para una empresa del sector, este convenio es la norma principal que debes aplicar por encima del Estatuto de los Trabajadores en muchas materias.

¿Cuál es la vigencia del Convenio de Hostelería y Turismo?

El Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña actualmente vigente tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028 . Por tanto, durante todo el año 2026 se aplica este convenio y sus tablas salariales, jornada y condiciones laborales correspondientes a ese año.

¿Cuáles son los aspectos clave del Convenio de Hostelería y Turismo para 2026?

Los aspectos clave del Convenio de Hostelería y Turismo para 2026 se centran principalmente en los cambios introducidos por el nuevo convenio respecto al anterior. Las principales novedades afectan a salarios, jornada, vacaciones, permisos retribuidos y festivos no recuperables.

¿Cómo suben los salarios en el nuevo Convenio de Hostelería?

El nuevo Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña establece incrementos salariales durante toda su vigencia. Las tablas salariales se actualizan cada año con los siguientes incrementos:

Entre el 2025 al 2027: subida del 4%

Para 2028: subida del 3%

Esto significa que las empresas del sector deberán actualizar las tablas salariales cada año y revisar los salarios de los trabajadores para asegurarse de que cumplen con el salario mínimo de convenio según el grupo profesional.

¿Cuál es la nueva jornada laboral en el Convenio de Hostelería?

Otra de las principales novedades del convenio es la reducción de la jornada anual.

La jornada máxima anual pasa a ser:

Para 2025: 1.791 horas

Para los años 2026 a 2028: 1.783 horas

Desde 2026 se reduce la jornada en 8 horas anuales respecto al convenio anterior.

¿Cuántos días de vacaciones establece ahora el Convenio de Hostelería?

El nuevo convenio aumenta las vacaciones de los trabajadores del sector.

Antes: 30 días naturales

Ahora: 31 días naturales de vacaciones al año

¿Qué permisos retribuidos nuevos incluye el Convenio de Hostelería?

El nuevo convenio introduce cambios importantes en los permisos retribuidos. Los principales cambios son:

Hospitalización o enfermedad grave de familiar: Pasa de 3 días a 5 días de permiso retribuido .

Permiso por fuerza mayor familiar: Se introduce un nuevo permiso retribuido por causas familiares urgentes, con horas equivalentes hasta 4 días al año .

Permiso para visitas médicas: Se establece un permiso de 8 horas retribuidas al año para visitas médicas del trabajador y acompañamiento a familiares de primer grado.

¿Qué pasa ahora con los festivos no recuperables en hostelería?

El convenio también cambia la compensación cuando un festivo no recuperable coincide con el descanso semanal del trabajador.

Antes:

Si el festivo coincidía con el descanso semanal → día de descanso + compensación económica del 40%.

Ahora:

Si el festivo coincide con el descanso semanal → solo se compensa con otro día de descanso , sin el 40%.

¿Cómo afecta el nuevo Convenio de Hostelería y Turismo a las empresas?

El nuevo Convenio de Hostelería y Turismo de Cataluña tiene un impacto directo en la gestión laboral y los costes de las empresas del sector. Los principales cambios, como la subida salarial, la reducción de la jornada anual, el aumento de las vacaciones y los nuevos permisos retribuidos, implican un incremento del coste laboral y una mayor necesidad de planificación de turnos y plantilla.

Además, las empresas deberán revisar las tablas salariales, adaptar los calendarios laborales, controlar la jornada anual y gestionar correctamente vacaciones, festivos y permisos retribuidos para cumplir con el convenio.

En resumen, el nuevo convenio supone más costes laborales, menos horas de trabajo efectivo y mayor planificación de RRHH para las empresas de hostelería.