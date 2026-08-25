Dire que le manager occupe un rôle central auprès des collaborateurs serait un euphémisme. Coach, mentor, mine d’informations voire personne de confiance, ce dernier détient un rôle si fondamental qu’une entreprise ne peut espérer prospérer sans une équipe solide et cadrée de managers.

Par où commencer ? Comment former vos managers gratuitement ? Quels outils utiliser pour les sensibiliser ?

Coaching, formation individuelle, management situationnel : notre équipe RH vous partage son programme en 4 étapes pour des managers plus performants.

Étape 1 - Identifier les thématiques clés en amont

Étape 1 - Identifier les thématiques clés en amont

Mieux se connaître pour mieux manager ?

Un bon manager doit d’abord apprendre à se connaître et être capable d’identifier ses limites et ses forces pour mieux appréhender son équipe.

Pour cela, notre équipe RH vous conseille de soumettre à vos managers des tests de personnalité, comme le PCM (Process Communication Model) ou le MBTI.

L’objectif de ces tests ? Mieux se connaître pour mieux interagir avec les équipes.

PCM : outil qui met en avant 6 types personnalités et fait un zoom sur les différents degrés de stress ;

MBTI : test qui fait ressortir les 4 préférences psychologiques.

Quelles compétences développer chez vos managers ?

Se former aux grandes problématiques du management est fondamental pour bien manager. Celles-ci peuvent être regroupées en quatre modules de formation :

➡️ Le management de la performance

piloter la performance ;

prendre des décisions.

➡️ La gestion de la sous-performance

analyser la situation ;

établir un plan d’action ;

gérer les situations de crise ;

organiser un offboarding.

➡️ Les retours (ou feedbacks)

préparer un feedback ;

faire le suivi.

➡️ L'art d'être manager-coach

apprendre à déléguer ;

développer la motivation de son équipe ;

accompagner le changement.

Une fois ces thématiques identifiées, il est temps de créer les formations. Mais comment procéder ? Nos RH vous partagent leurs bonnes pratiques.

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Étape 2 - Allier formation individuelle et formation collective

La formation individuelle

Un parcours de formation efficace passe toujours par une phase de formation individuelle. L’objectif ? Laisser les managers monter en compétences de façon autonome.

En fonction des ressources allouées par votre entreprise à la formation, nos RH vous recommandent différentes actions.

➡️ Sans budget

Regrouper du contenu de formation dans un guide du manager que vous partagez à l’ensemble de vos managers.

Exemple : podcasts sur le management, articles, références de livres, etc.

La recommandation de nos RH Podcast, MOOC, TedX : retrouvez 10 ressources inspirantes conseillées par nos RH. Découvrir les 10 ressources

➡️ Petit budget

Créer des vidéos courtes menées par un RH ou un manager sur les grandes problématiques managériales.

Exemple : dans une première vidéo, vous enregistrez un RH sur la méthode à suivre pour faire un retour négatif. Puis dans une deuxième vidéo, vous faites intervenir un manager qui leur partage une anecdote concrète.

➡️ Budget conséquent

Travailler avec un prestataire externe qui crée le contenu de formation pour vous

Proposer un parcours de formation en ligne

Exemple : la formation sur la gestion de la sous-performance pour PayFit, avec 360 Learning.

La formation collective

Une fois vos managers sensibilisés aux sujets clés, il est nécessaire de les rassembler pour mettre en pratique leurs acquis.

➡️ Sans budget

organiser des jeux de rôles de 5 à 10 managers, menés par votre RH ;

Exemple : un atelier pour apprendre à établir un plan d’action pour un collaborateur en sous-performance.

instaurer une communauté de managers via un channel Slack sur lequel les managers peuvent s’entraider ;

proposer des sessions de réflexion d’équipe qui permettent aux managers d’échanger sur des problématiques communes et de dégager des solutions ;

encourager la méthode du co-développement, méthodologie dans laquelle un manager met en avant une problématique dont débattront les autres managers. Ensemble, ils formulent des hypothèses pour dégager une solution commune.

➡️ Budget conséquent

mettre en place un programme de leadership qui fait intervenir un dirigeant externe afin de partager des apprentissages clés et expériences inspirantes ;

Exemple : faire appel à une DRH pour parler de la conduite du changement.

utiliser un outil pour analyser l’efficacité de vos parcours de formation et suivre l’évolution de vos managers.

👉 En savoir plus sur le management participatif.

Formation des managers : ce qu'il faut retenir

séances individuelles et sessions collectives , pour une formation optimale ;

excellente connaissance de soi , pour un meilleur management ;

ciblage par thématiques de formation, pour une progression satisfaisante (performance & sous-performance, retours, coaching).