Le prévisionnel financier est un outil clé pour les entrepreneurs, qu’il s’agisse de lancer une nouvelle activité ou de reprendre une entreprise. Il permet de projeter les aspects financiers du projet sur plusieurs années, afin d’évaluer sa rentabilité et d’anticiper les besoins de financement. On vous explique comment élaborer un prévisionnel financier solide, adapté à votre activité et à vos objectifs.

Qu’est-ce qu’un prévisionnel financier ?

Qu’est-ce qu’un prévisionnel financier ?

Le prévisionnel financier est un document structuré qui regroupe plusieurs tableaux détaillant les projections financières d’ une entreprise en création ou en reprise. Généralement établi sur une période de trois ans, il permet d’anticiper les revenus, les charges et les bénéfices potentiels de l’activité.

Contrairement à un exercice comptable qui reflète l'activité passée, le prévisionnel se projette dans l'avenir pour estimer la performance future de l'entreprise.

Ce document est essentiel pour convaincre des tiers, comme les banques, de la viabilité économique du projet.

Au-delà de cet aspect, le prévisionnel comptable est un outil d’aide à la décision pour les porteurs de projet. Il leur permet d’évaluer la faisabilité de leur entreprise, d’identifier d’éventuelles faiblesses et d’ajuster leur stratégie avant de se lancer.

Une fois l’activité démarrée, il sert de référence pour mesurer les performances et orienter les actions nécessaires au développement de l’entreprise.

Quel est le contenu du prévisionnel financier ?

Un prévisionnel financier se compose de tableaux prévisionnels permettant d’analyser différents aspects de la santé financière d’un projet. Parmi les éléments indispensables, on retrouve :

le plan de financement : il détaille les besoins financiers nécessaires au lancement ou au développement du projet et les ressources mobilisables pour les couvrir ;

le compte de résultat prévisionnel : il permet d’évaluer la rentabilité de l’activité et de déterminer à quel moment elle le deviendra ;

le bilan prévisionnel : il dresse une projection du patrimoine de l’entreprise à la fin de ses premières années d’activité, suivant la même structure qu'un bilan comptable classique ;

le plan de trésorerie : il anticipe les éventuels décalages entre ventes et encaissements, y compris les retards de paiement clients qui peuvent nécessiter un recouvrement des créances commerciales afin d'éviter des difficultés financières.

👉 À noter : le compte de résultat prévisionnel doit prendre en compte toutes les charges prévisibles, y compris l'amortissement en comptabilité des immobilisations qui permet d'étaler le coût des investissements sur leur durée d'utilisation.

La structure et le contenu de la comptabilité prévisionnelle peuvent varier selon l’activité concernée. Par exemple, la comptabilité d'une SCI nécessite des prévisions spécifiques liées à l'activité immobilière, mais ces éléments de base restent incontournables pour une analyse complète.

Par ailleurs, il est essentiel de maîtriser la comptabilité de l'actif et du passif, notamment pour construire son bilan prévisionnel de manière précise et fiable.

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Faire un prévisionnel financier est un exercice stratégique qui demande à la fois des compétences en gestion financière et l’utilisation d’outils adaptés. Plusieurs options sont envisageables pour un bilan prévisionnel de création d’entreprise ou de reprise :

S’appuyer sur des modèles

S’aider d’un modèle de prévisionnel financier, téléchargeable en ligne, est l’option la moins coûteuse. En quelques clics, vous pouvez remplir les tableaux avec vos données.

Cependant, ces modèles ne sont pas toujours adaptés à votre activité et peuvent nécessiter des ajustements. Il est important de bien vérifier la pertinence de l’exemple de prévisionnel avant de l’utiliser.

Utiliser des logiciels spécialisés

Les logiciels spécialisés dans la création de prévisionnels financiers offrent une solution avancée en automatisant les calculs et en fournissant des outils d’analyse performants. Ils simplifient la construction d’un plan financier prévisionnel, en proposant des fonctionnalités adaptées à la complexité de votre activité et au volume de vos flux.

Faire appel à un expert-comptable

L'expert-comptable est la solution la plus complète pour élaborer un prévisionnel financier. Grâce à son expertise, il peut vous aider à structurer vos projections financières.

Cette option est idéale pour ceux qui cherchent un support professionnel, bien que cela implique un coût plus élevé.

Gérer les particularités financières liées à la paie

Un aspect essentiel de la gestion d’une entreprise réside dans la gestion de la paie, qui peut avoir un impact significatif sur le prévisionnel financier. En effet, les charges sociales, les cotisations obligatoires et les avantages en nature doivent être correctement intégrés pour éviter toute mauvaise surprise.

Un expert-comptable saura vous guider dans l’optimisation de la gestion de la paie. Il pourra s'assurer que ces éléments sont bien représentés dans votre prévisionnel.

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir l'option qui vous convient le mieux pour construire un prévisionnel de création d’entreprise ou de reprise.

Pour aller plus loin

Vous souhaitez lancer votre activité ? Le capital social est un choix important, car il renforce la crédibilité du projet. Le montant du capital social entreprise varie selon la structure choisie. Divers coûts sont ainsi influencés, comme le coût de création d’une SCI, le coût de création d’une SASU, le coût de création d’une SARL ou encore le coût de création d’une EURL.

Le prêt d'honneur , le prêt à la création d’entreprise et les aides à la création d’entreprise sont des solutions de financement intéressantes pour les entrepreneurs.

Le plan de financement est essentiel pour structurer les besoins financiers du projet. Évaluer votre capacité d’autofinancement vous permet également de mesurer les fonds mobilisables à partir de vos ressources propres.

La levée de fonds peut être une solution pour financer votre projet. Faire une levée de fonds nécessite une préparation minutieuse. Si vous êtes dans le cadre d'une levée de fonds pour startup , il est indispensable de mettre en avant votre potentiel de croissance. Découvrez dans notre article nos 4 conseils pour faire une levée de fonds réussie !