Actif, passif… Ces termes comptables vous semblent flous ? Pourtant, ils sont au cœur de la gestion financière des entreprises. Comprendre la différence entre ces deux notions vous permet de mieux gérer vos finances et d’assurer la stabilité de votre activité. Payfit vous révèle, en détail, leur signification et vous montre comment les mettre à profit pour transformer vos bilans en véritables moteurs de développement.

Zoom sur l’actif en comptabilité

L'actif d'une entreprise représente l'ensemble de son patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel. Il inclut, par exemple, les bâtiments, le matériel, les créances ou encore les brevets déposés. Sa valeur financière est positive.

L’actif apparaît dans la colonne de gauche du bilan comptable.

On distingue deux grandes catégories au sein de l'actif : l’actif immobilisé et l’actif circulant. Les biens de l'entreprise à utilisation durable et ceux à disponibilité immédiate sont distingués.

L'actif immobilisé

Ce sont les biens destinés à servir durablement l’activité de l’entreprise, comme les immeubles, terrains, bâtiments, brevets, fonds de commerce, etc. Ils constituent le patrimoine à long terme ; l’entreprise va les utiliser sur plus d’un exercice comptable.

Trois types d’immobilisation peuvent être distingués :

les immobilisations incorporelles : elles regroupent les actifs non monétaires identifiables sans substance physique. Parmi elles figurent le fonds de commerce, les licences, les logiciels ou encore les frais de recherche et de développement ;

les immobilisations corporelles : elles correspondent aux actifs physiques détenus. Ce sont des biens matériels utilisés dans le fonctionnement et la gestion de l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de bâtiments, terrains, mobilier, matériel informatique ou machines qui participent à l’activité ;

les immobilisations financières : elles désignent les actifs monétaires de l’entreprise. Elles incluent notamment les dépôts, les cautionnements, les prêts accordés par l’entreprise ou encore les titres de participation et les éventuelles créances rattachées.

Attention à ne pas confondre immobilisations et stocks : les stocks regroupent des biens que l'entreprise a l'intention de revendre ou d'utiliser entièrement lors de son processus de production. À l'inverse, les immobilisations représentent des actifs destinés à être conservés et utilisés sur le long terme, s'étalant sur plusieurs exercices comptables.

L'actif circulant

Il regroupe les actifs qui seront utilisés pour l'exploitation normale de l'entreprise au cours d'une année. Contrairement à l’actif immobilisé, l’actif circulant n’a pas d’utilité durable pour l’entreprise.

On retrouve par exemple les valeurs mobilières de placements, les soldes de trésorerie, les stocks ou les créances clients.

La valeur de l'actif circulant évolue en permanence. Une gestion rigoureuse de ces éléments est essentielle pour garantir une trésorerie suffisante et éviter tout risque de défaillance.

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Zoom sur le passif en comptabilité

Bilan passif : le passif du bilan comptable est une composante du patrimoine de l'entreprise, mais avec une valeur économique négative.

Il correspond à des obligations de l’entreprise envers des tiers, dont l’exécution risque de conduire à une sortie de ressources sans contrepartie équivalente.

Le passif se situe à droite du bilan et se divise en deux catégories : le passif interne, ou "capitaux propres", et le passif externe.

Le passif interne

Également appelé capitaux propres, le passif interne correspond aux ressources stables de l’entreprise. Elles apparaissent au bilan avant l’affectation du résultat. Le passif interne se compose des :

apports en capital ;

primes liées au capital ;

réserves ;

reports à nouveau ;

résultats de l’exercice clos ;

subventions d’investissement ;

provisions réglementées.

💡 Bon à savoir : on parle de capitaux propres négatifs, lorsque les fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital social de la société.

Le passif externe

Le passif externe est composé de deux éléments :

les provisions pour risques et charges : elles regroupent les dettes potentielles dont l’échéance ou le montant sont incertains. Cela inclut, par exemple, les provisions pour les risques liés à l’activité de la société ou les provisions pour charges liées à la restructuration, au renouvellement, etc.

les dettes correspondent à des obligations dont le montant et l’échéance sont soit déjà déterminés, soit facilement estimables. Cela englobe les dettes financières, les dettes envers les fournisseurs (compte 401), les dettes fiscales et sociales, ainsi que les charges à payer (compte 421).

Le tableau de l’actif et du passif : exemple bilan

Comment lire un bilan comptable ? Voici un tableau illustrant la répartition de l’actif et du passif dans un bilan comptable. Cet exemple est à ajuster en fonction de votre activité.

Bilan comptable Montants Bilan comptable Montants Actif Passif Actif immobilisé Passif interne Immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles Reports à nouveau Immobilisations financières Actif circulant Passif externe Stock Dettes Créances

Le bilan comptable est un document essentiel pour évaluer la situation financière d'une entreprise à un instant donné. L'actif et le passif en comptabilité forment les deux colonnes du bilan comptable, avec l’actif à gauche et le passif à droite. Chacun jouant un rôle bien distinct.

Bilan total : un principe fondamental du bilan comptable est que l’actif doit toujours être égal au passif. Cette égalité, dite "équilibre du bilan", implique que chaque élément du passif corresponde à un élément de l'actif.

Elle garantit une représentation fidèle de la structure financière de l'entreprise et de sa capacité à faire face à ses engagements financiers.

Actif et passif comptable : l’analyse du bilan comptable repose sur plusieurs ratios financiers permettant d’évaluer la performance d’une entreprise. Ces indicateurs offrent une vision de la manière dont l’entreprise finance ses ressources et aident à détecter d’éventuels déséquilibres.

Le ratio d’endettement est le premier élément clé. Il mesure la part des dettes par rapport aux capitaux propres. Un endettement trop élevé peut fragiliser la structure financière et limiter les capacités d’investissement, tandis qu’un équilibre entre dettes et capitaux propres renforce la stabilité de l’entreprise.

Le ratio de liquidité permet d’évaluer la capacité de l’entreprise à honorer ses échéances à court terme. Une trésorerie suffisante garantit une gestion sereine, tandis qu’un déficit de liquidités peut entraîner des tensions financières et impacter la continuité de l’activité.

D’autres indicateurs comme le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette affinent l’analyse. Une trésorerie négative, un besoin en fonds de roulement trop élevé ou un fonds de roulement insuffisant sont autant de signaux d’alerte pouvant révéler des difficultés de gestion et compromettre la pérennité de l’entreprise.

4 erreurs à éviter dans l’analyse du bilan comptable

L’analyse d’un bilan comptable peut être biaisée par des erreurs d’interprétation qui faussent la perception de la santé financière d’une entreprise. Voici les pièges à éviter :

Se focaliser uniquement sur le total de l’actif

Total du bilan : un actif élevé ne signifie pas forcément une situation financière saine. Il est essentiel d’analyser comment cet actif est financé : un endettement excessif peut fragiliser l’entreprise, même si les actifs semblent importants.

Sous-estimer les dettes

Oublier certains engagements hors bilan, comme des garanties données ou des contrats de crédit-bail, peut donner une vision trop optimiste de la situation financière. Une évaluation rigoureuse des dettes est indispensable pour anticiper les risques.

Surestimer la valeur des actifs

Une mauvaise valorisation des actifs peut fausser l’analyse. Par exemple, un fonds de commerce surestimé donne une image erronée de la rentabilité et de la solidité financière.

Négliger l’analyse des capitaux propres

Un capital social élevé ne garantit pas une bonne stabilité financière si l’entreprise enregistre des pertes récurrentes. Il est essentiel d’examiner les réserves, les bénéfices accumulés et l’équilibre entre dettes et fonds propres.

Pour une analyse fiable, une lecture approfondie et une mise en perspective des différents indicateurs sont essentielles.

Faut-il confier son bilan comptable à un expert ?

Actif, passif et bilan comptable : l’élaboration du bilan comptable exige une parfaite maîtrise des règles comptables et fiscales, d’où l’importance de déléguer cette tâche à un professionnel compétent.

Faire appel à un expert-comptable pour établir le bilan permet d’assurer la conformité des comptes et d’éviter toute erreur susceptible d’entraîner des redressements fiscaux ou des sanctions.

Grâce à son expertise, il garantit une analyse rigoureuse de la situation financière, en identifiant les points d’amélioration et les opportunités d’optimisation.

Au-delà de l’aspect réglementaire, l’intervention d’un expert-comptable offre un réel accompagnement. Il apporte des conseils personnalisés sur la gestion financière, la fiscalité et la rentabilité de l’entreprise. Son regard extérieur et son expérience permettent d’anticiper les risques et d’orienter les décisions en fonction des objectifs de l’entreprise.

Avec la digitalisation, certaines entreprises optent pour des logiciels de comptabilité leur permettant de suivre leurs finances en temps réel et d'automatiser certaines tâches comptables. Néanmoins, la complexité des règles comptables et fiscales fait que l’intervention d’un professionnel reste recommandée

Lors de la création d’une entreprise , chaque structure nécessite un suivi spécifique pour garantir transparence et optimisation fiscale. Il est important de maîtriser à la fois les charges déductibles , les charges d’exploitation , la comptabilité d’exercice, la comptabilité des SCI , la comptabilité en SASU ou encore la comptabilité en SAS .