Emmanuelle Marion
Responsable des contenus juridiques @Payfit
Chez Payfit depuis 2018, Emmanuelle est aujourd’hui SEO & Legal Content Lead. Formée au droit à Paris-Panthéon-Assas, elle a fait du décryptage de l’actualité sociale sa spécialité.
Elle accompagne les dirigeants et responsables RH dans la compréhension des réformes (paie, droit du travail, obligations sociales) à travers des guides, articles, newsletters et webinars.
Son approche : rendre la complexité juridique simple et actionnable au quotidien.
Nouveautés paie et RH 2026 : 9 réformes à connaître
Nouveautés paie et RH 2026 : SMIC à 12,31 €, contribution rupture conventionnelle à 40 %, congé de naissance et transparence salariale. Le guide complet.
Réussir une levée de fonds : 4 conseils à suivre
Une levée de fonds n'est pas un acte anodin : business plan, due diligence... Retour sur les choses à absolument avoir en tête avant de se lancer.
Travail le 1er mai 2027 : changement de règles
Travail le 1er mai 2027 : qui est concerné, quelles conditions respecter, quel coût ? Tout ce que les artisans boulangers et fleuristes doivent savoir.
Arrêts de travail : ce qui change le 1er septembre 2026
Arrêts de travail : la LFSS 2026 limite les prescriptions à 1 mois dès septembre. Découvrez les impacts RH concrets et notre méthode pour s'y préparer.
Le prélèvement à la source de l'impôt : sur 10 ou 12 mois ?
Découvrez les réponses à toutes vos questions relatives au prélèvement à la source pour comprendre son fonctionnement.
Contrats étudiants (stage, alternance, etc.) : c'est quoi ?
En tant qu'étudiant, plusieurs incursions dans le monde de l'entreprise sont possibles : stage, apprentissage, CIFRE, alternance, etc. Décryptage.
HR Stories #2 - Bonheur au travail, utopie ou nécessité ?
Retour sur la 2ème édition des HR Stories, rendez-vous privilégié des RH pour échanger sur leur métier. Amélie Motte nous parle du bonheur au travail.
Comment valoriser l'ensemble de ses collaborateurs ?
Pour améliorer la productivité de vos collaborateurs, il est important de valoriser leurs compétences tout comme leurs réussites. Comment y parvenir ?
Chèques-vacances : quels sont les critères d’attribution ?
À quoi servent les chèques-vacances ? Quelles conditions faut-il remplir pour les percevoir ? Qui se charge de les distribuer ? Payfit vous explique tout.
Management de la performance : évaluer pour évoluer
Comment faire en sorte que l'entretien annuel ne devienne pas un moment subi ? Retour sur notre HR Story dédiée au management.
Comment être un bon manager ?
Si les postes de manager ne font plus rêver, si la figure du leader qui contrôle et valide connaît ses derniers jours, le management n’est pas mort.
Fin du CICE en 2019 et baisse des charges patronales
Qu'est-ce que le CICE ? Quelles sont les raisons pour lesquelles il est supprimé ? Quelles sont les conséquences ?
Congé supplémentaire de naissance 2026 : mode d'emploi
Les parents peuvent désormais bénéficier de 1 à 2 mois de congé supplémentaire indemnisés à 70% puis 60% du salaire net, entièrement financé par la Sécurité sociale.
PLFSS 2026 : 5 nouveautés paie et RH à appliquer dès janvier
Congé naissance, retraites, ruptures conventionnelles à 40%... Découvrez les 5 mesures du PLFSS 2026 adoptées qui impactent votre gestion RH.
Entretien de parcours professionnel 2026 : nouvelle réforme
Dès 2026, l'entretien de parcours professionnel se fait tous les 4 ans au lieu de 2. Découvrez les nouvelles règles, dates d'application et sanctions possibles.
Loi de simplification 2026 : 7 mesures pour les PME
Loi de simplification 2026 : 7 mesures pour les PME (cession d'entreprise, loyers, médiation, assurances, banques, recouvrement). Ce qui change pour vous.
PLF 2026 : quelles mesures pour les entreprises ?
Le PLF 2026 modifie les règles fiscales pour les entreprises : barème IR revalorisé, contribution reconduite, FIP renforcé. Ce qui change pour vous.
ACRE : quelles conditions pour les créateurs d'entreprise en 2026 ?
L'ACRE 2026 recentre l'aide sur les créateurs en fragilité : exonération 25 % des cotisations, 11 catégories éligibles, demande sous 60 jours.
Période de reconversion 2026 : règles et mise en place
La période de reconversion 2026 remplace Pro-A : ouverte à tous les salariés et financée principalement par l'OPCO, sa durée est comprise entre 150 et 450h.
Convention Syntec : nouveaux droits parentaux mai 2026
L'avenant 49 Syntec améliore les droits parentaux depuis mai 2026 : ancienneté à 1 an, 5 jours handicap enfant, 22 jours deuil enfant.
Recouvrement créances commerciales incontestées : nouvelle procédure simplifiée 2026
Retards de paiement entre professionnels ? La nouvelle procédure de recouvrement simplifié vous permet de récupérer vos créances en 6 semaines, sans juge.
Indemnité carburant 2026 : l'aide pour les grands rouleurs
Le gouvernement verse 50 €/mois aux grands rouleurs à revenus modestes. Conditions d'éligibilité, démarches et impact pour l'employeur.
Remplir sa déclaration de revenus : comment procéder ?
Découvrez comment remplir votre déclaration de revenus, vérifier votre taux de prélèvement à la source et mettre en place le prélèvement automatique en 2026.