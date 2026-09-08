Emmanuelle Marion

Chez Payfit depuis 2018, Emmanuelle est aujourd’hui SEO & Legal Content Lead. Formée au droit à Paris-Panthéon-Assas, elle a fait du décryptage de l’actualité sociale sa spécialité.

Elle accompagne les dirigeants et responsables RH dans la compréhension des réformes (paie, droit du travail, obligations sociales) à travers des guides, articles, newsletters et webinars.

Son approche : rendre la complexité juridique simple et actionnable au quotidien.