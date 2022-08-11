À retenir Un planning de congés permet d’anticiper et d’organiser les absences tout en respectant le Code du travail et les droits des salariés.

Il assure la continuité des activités et prévient les tensions au sein des équipes.

Des solutions simples comme un tableau Excel aux logiciels SIRH automatisés permettent de répondre à tous les besoins.

Une gestion transparente et structurée renforce la satisfaction des collaborateurs et facilite le travail des managers.

La gestion des congés payés constitue un enjeu stratégique pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Bien planifier les absences permet non seulement d’assurer la continuité des activités, mais aussi de respecter les droits des salariés et d’éviter les conflits internes.

Depuis 2017, le Code du travail autorise la communication des congés payés par tout moyen (intranet, email, SMS ou autres outils numériques) offrant ainsi aux employeurs une grande flexibilité dans la diffusion de l’information.

Parmi les méthodes les plus utilisées, le planning de congés reste un outil central. Il offre une vision d'ensemble qui permet d'anticiper les périodes critiques et de coordonner les services. Dans un environnement de travail de plus en plus hybride et flexible, la mise en place d'un planning structuré est devenue la pierre angulaire d'une gestion RH sereine.

Qu'est-ce qu'un planning de congés salariés ?

Un planning de congés salariés est un document qui recense les périodes de repos et de congés de l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise. Il permet d’organiser et de visualiser clairement les absences afin de garantir le bon fonctionnement des équipes.

Le planning peut prendre différentes formes :

le calendrier partagé, tel qu’Outlook, ou Google Calendar pour une vision rapide des disponibilités ;

le tableau de bord (Excel/Sheets) pour une vue d'ensemble par service ;

Le logiciel SIRH, lorsqu’il répond aux critères d’un meilleur logiciel de gestion des congés, permet d’automatiser les soldes et les flux de validation en temps réel.

Quel est l’intérêt d’un planning de congé salarié ?

Un planning de congés ne se limite pas à un simple tableau : c’est un outil stratégique qui permet d’organiser et de suivre efficacement les absences au sein de l’entreprise. Au-delà de la logistique, il répond à des obligations légales et favorise l’équité entre salariés :

respecter le cadre légal : l'employeur a l'obligation de permettre aux salariés de prendre leurs congés. Le planning prouve que cette obligation est remplie ;

offrir une visibilité aux salariés sur les périodes de prise des congés payés , afin qu’ils puissent planifier leurs repos en toute transparence ;

fixer l’ordre des départs , notamment durant les périodes de forte activité ou de vacances scolaires ;

modifier ou reporter des congés déjà programmés, pour s’adapter aux besoins de l’entreprise et des salariés ;

assurer le respect des dates de congés par tous les salariés, en évitant les chevauchements ou absences imprévues ;

pallier les absences, anticiper les besoins en remplacements dans les services critiques et prévoir d'éventuels remplacements ou recrutements en CDD saisonnier.

💡 Bon à savoir : en cas de demandes simultanées, le planning vous aide à trancher selon les critères légaux : la situation de famille (priorité aux parents pour les vacances scolaires), puis l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et enfin l’activité chez d'autres employeurs (pour les multi-salarié).

Grâce à ces fonctionnalités, le planning de congés devient un outil indispensable pour la gestion des ressources humaines, permettant à la fois de sécuriser l’organisation et de faciliter la communication interne.

Quelles sont les éléments nécessaires à la réalisation du planning de congé salarié ?

Pour établir un planning de congés efficace, plusieurs informations clés doivent être prises en compte :

la liste des salariés et leur solde de congés : connaître le nombre de jours disponibles pour chaque collaborateur permet de planifier les absences sans risque de dépassement ; la politique de congés de l’entreprise : elle définit l’ordre des priorités, le nombre maximum de congés autorisés et les règles spécifiques liées aux périodes de forte activité ou aux postes stratégiques ; la date limite de demande de congés : fixer un délai clair permet d’organiser le planning à l’avance et de gérer les éventuels chevauchements ; la validation des congés : tout congé doit être approuvé par l’employeur ou le responsable RH afin d’assurer la conformité et la coordination avec l’équipe.

En intégrant ces éléments, le planning de congés devient un outil clair et fiable, qui facilite la gestion des absences et garantit la continuité des activités de l’entreprise.

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Pour les petites structures, le tableur Excel demeure une solution accessible afin d’organiser les absences.

1. Choisir le format du tableau

Avant toute chose, il est important de déterminer le format de votre planning. Vous pouvez créer un tableau à deux ou trois colonnes comprenant le nom des salariés, les dates de congés et le solde de congés disponible. Cette organisation offre une vision claire et complète de la situation de chaque collaborateur.

2. Structurer le calendrier

Pour que le planning soit exploitable, il convient de structurer correctement les informations :

inscrivez en colonne le nom de tous les collaborateurs ;

inscrivez en ligne le calendrier, à la semaine ou au mois selon vos besoins.

Cette mise en page permet de visualiser d’un coup d’œil les périodes d’absences et de planifier les remplacements si nécessaire.

3. Personnaliser la mise en forme

Une fois la structure en place, il est essentiel de personnaliser le tableau. Vous pouvez coder les types d’absences, par exemple CP pour les congés payés ou RTT pour les jours de réduction du temps de travail, et appliquer la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les jours chômés ou particuliers. Cela rend le planning plus lisible et facilite son interprétation par l’ensemble de l’équipe.

4. Automatiser certaines fonctions

Excel offre des formules permettant de calculer automatiquement les soldes de congés ou de mettre à jour les absences. Ces automatisations simplifient la gestion, mais nécessitent une certaine maîtrise du logiciel. Sans précautions, elles peuvent également rendre le tableau complexe et source d’erreurs si plusieurs modifications sont effectuées simultanément.

⚠️ Attention : bien que pratiques et facilement personnalisables, les plannings sur Excel présentent certaines limites. Les erreurs de manipulation sont fréquentes et la mise à jour en temps réel s'avère complexe dès que l'effectif dépasse une dizaine de personnes, car elle ne permet pas d'interaction directe avec les salariés.

Pour dépasser les limites de la gestion manuelle, l'adoption d'un logiciel SIRH s'avère souvent être le choix de la maturité. Ces outils centralisent l'intégralité du processus, de la demande initiale du salarié jusqu'à l'intégration automatique des absences dans la paie. Contrairement à un fichier Excel statique, le logiciel offre une interface interactive où chaque collaborateur peut consulter son solde et soumettre ses dates en toute autonomie.

L'utilisation d'un système automatisé simplifie considérablement le travail des Ressources Humaines. Le logiciel calcule les droits en temps réel, alerte en cas de conflit de planning et garantit la conformité avec la législation et la convention collective. En intégrant également les jours de télétravail ou les congés exceptionnels, le SIRH offre une vision à 360 degrés de la présence dans l'entreprise.

Tableau comparatif du planning de congé Excel et du logiciel SIRH :

Fonctionnalité Gestion sur Excel Solution SIRH Mise à jour des soldes Manuelle (source d’erreurs) Automatique après chaque paie Demande de congés Email ou oral (perte d’information) Espace collaborateur dédié Visibilité Fichier souvent caché Calendrier interactif partagé Conformité Risque juridique élevé Alertes sur les seuils légaux Lien avec la paie Double saisie nécessaire Synchronisation instantanée

💡 Bon à savoir : un logiciel de congés et absences bien paramétré permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d’améliorer la satisfaction des salariés grâce à une gestion claire et transparente de leurs congés.