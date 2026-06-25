Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Quel est le meilleur logiciel de gestion des congés ?
À retenir
Un logiciel de gestion des congés automatise les demandes d’absence et simplifie le suivi des congés au sein de l’entreprise.
Tous ne proposent pas le même niveau d’automatisation ni la même gestion des types d’absences et des plannings .
La visibilité en temps réel est essentielle pour les collaborateurs, les managers et chaque équipe afin d’optimiser la planification.
Le choix du logiciel dépend des besoins de l’entreprise , qu’il s’agisse d’une TPE ou d’une PME, et de l’organisation RH.
Gérer les congés peut rapidement devenir chronophage : demandes à valider, soldes à suivre, planning à ajuster. Sans outil adapté , les erreurs et les allers-retours se multiplient. Les logiciels de gestion des congés permettent de centraliser ces processus, d’ améliorer la visibilité et de fluidifier l’organisation au quotidien .
Quels sont les meilleurs logiciels gestion des congés en 2026 ?
Plusieurs solutions se partagent le marché, avec des positionnements différents selon le niveau d’ automatisation et le périmètre fonctionnel. Certaines se concentrent uniquement sur la gestion des congés , tandis que d’autres s’intègrent dans un SIRH plus complet .
Le tableau ci-dessous permet de comparer les principaux outils en fonction de leurs fonctionnalités , de leur niveau d’automatisation et de leur périmètre d’usage .
|Logiciel
|Points forts
|Spécificité congés
|Automatisation
|Prix indicatif*
|Fonctionnalités incluses**
|PayFit
|Gestion fluide et intuitive
|Suivi complet + projection des droits
|Automatique (sans ressaisie)
|À partir de 26€ HT / collaborateur / mois
|SIRH complet
|Lucca
|Paramétrage avancé
|Règles personnalisables
|Partiellement automatisée
|Env. 3 € HT / module
|Congés (modules RH en option)
|Skello
|Planning équipes
|Gestion terrain
|Automatisation limitée (planning)
|Sur devis
|Planning + congés
|Factorial
|Simplicité
|Gestion simple des absences
|Non automatique
|À partir de 6,90 € HT
|RH + congés (paie en option)
|Personio
|Outil RH complet
|Suivi global RH
|Non automatique (selon configuration)
|Sur devis
|SIRH complet (paie via intégration)
|Workday
|Solution avancée
|Gestion complexe
|Automatique
|Sur devis
|SIRH complet
|Rippling
|Plateforme internationale
|Gestion des absences intégrée
|Partiellement automatisée
|Sur devis
|SIRH complet
|ComboRH
|Solution simple
|Gestion des congés et absences
|Non automatique
|Sur devis
|RH + congés
*Prix HT indicatifs, susceptibles d’évoluer selon les fonctionnalités activées et l’effectif.
**Les fonctionnalités peuvent varier selon les modules activés et le niveau d’intégration avec les autres outils RH.
Quelles sont les différences entre ces logiciels de gestion des congés ?
La plupart des outils permettent de gérer les demandes , les validations et le suivi des soldes . La différence se joue surtout sur le niveau d’automatisation du logiciel et la capacité à simplifier réellement le quotidien .
PayFit, un logiciel de gestion de congés fluide et automatisée dans un SIRH complet
PayFit propose une fonction de logiciel de gestion des absences pensée pour être simple à utiliser au quotidien . Les collaborateurs peuvent poser leurs congés en quelques clics quel que soit le type d’absence ( RTT ou congés payés pour des vacances par exemple), consulter leur solde en temps réel et anticiper leurs droits futurs sans avoir à effectuer de calcul. Les utilisateurs peuvent également modifier ou annuler leurs demandes en toute autonomie .
Côté manager , les validations sont rapides et s’appuient sur une vision globale des absences de l’équipe. Cela permet d’anticiper les indisponibilités et d’organiser plus facilement le travail.
Pour les équipes RH , l’intérêt réside dans l’ automatisation et la fiabilité . Les données sont centralisées, les soldes sont mis à jour automatiquement et les ajustements peuvent être pris en compte sans complexifier les processus.
Lucca, un logiciel flexible et paramétrable
Lucca permet de gérer finement les règles de congés , notamment en fonction des conventions collectives ou des spécificités internes . L’outil offre un haut niveau de personnalisation, ce qui le rend adapté aux entreprises ayant des besoins RH structurés.
Il s’intègre dans un environnement modulaire , avec différents outils complémentaires. En revanche, certaines fonctionnalités nécessitent l’ajout de modules supplémentaires pour couvrir l’ensemble des besoins RH .
Skello, conçu pour les équipes terrain
Le logiciel de gestion des congés Skello se distingue par sa gestion des plannings et son adaptation aux environnements opérationnels comme le retail ou la restauration . Les absences sont directement liées à l’organisation des équipes, ce qui facilite la gestion au quotidien.
L’outil est particulièrement pertinent lorsque les contraintes horaires sont fortes . En revanche, il reste centré sur le planning et propose moins de fonctionnalités RH globales pour les utilisateurs.
Factorial, une solution simple à déployer
Factorial mise sur une interface intuitive et une prise en main rapide . L’outil permet de gérer les congés de manière simple , avec un suivi clair des absences et des soldes.
Il convient aux entreprises qui souhaitent structurer leur gestion sans complexité. Toutefois, les fonctionnalités restent plus limitées en matière d’automatisation avancée ou de personnalisation.
Personio et Workday, des outils centralisés
Personio et Workday s’inscrivent dans une logique de SIRH complet. Personio s’adresse principalement aux PME et ETI souhaitant structurer leurs processus RH dans un outil centralisé.
Workday , de son côté, cible des organisations plus complexes avec des besoins avancés . Il offre une couverture fonctionnelle large, mais nécessite souvent un déploiement plus lourd et des ressources dédiées.
Rippling, une plateforme RH globale
Rippling propose une plateforme qui combine plusieurs briques (RH, gestion des outils informatiques et paie selon les modules) . La gestion des congés s’intègre dans cet écosystème, ce qui permet de centraliser les données et de connecter différents processus.
Cette approche est intéressante pour les entreprises en croissance ou internationales. En revanche, elle peut demander un certain niveau de paramétrage pour être pleinement exploitée.
ComboRH, une solution accessible
ComboRH se positionne comme une solution simple pour gérer les congés et les absences . L’outil permet de centraliser les demandes , suivre les soldes et visualiser les absences sans complexité.
Il est particulièrement adapté aux entreprises qui souhaitent digitaliser leur gestion rapidement , sans la mise en place d'un outil SIRH dédié . En contrepartie, les fonctionnalités restent plus limitées sur les besoins avancés.
Comment choisir le meilleur logiciel de gestion des congés ?
Le meilleur outil de gestion des congés est celui qui s'adapte à votre organisation et simplifie réellement le quotidien de vos équipes. Voici les critères essentiels à vérifier avant de faire votre choix.
Critère n° 1 : Simplicité et expérience utilisateur
Pour les collaborateurs
Les salariés doivent pouvoir poser leurs congés en quelques clics , consulter leur solde de congés à tout moment, et anticiper leurs droits futurs sans faire de calcul manuel. Une interface mobile est indispensable pour permettre les demandes en déplacement.
Pour les managers
Les validations doivent être rapides avec une vision globale des absences de l'équipe. Le manager doit pouvoir anticiper les indisponibilités pour mieux organiser le travail.
Pour les RH
L'interface d'administration doit être claire et permettre de gérer les cas particuliers (report de congés, ajustements de solde) sans nécessiter l'intervention du support technique.
Critère n° 2 : Niveau d'automatisation
Un bon logiciel réduit drastiquement les interventions manuelles liées aux absences et congés :
calcul automatique des acquisitions de congés selon l'ancienneté et la convention collective ;
mise à jour des soldes en temps réel dès validation d'une demande ;
gestion automatique des reports de congés en fin de période ;
transmission automatique des absences vers la paie (sans ressaisie).
💡 Bon à savoir : vérifiez que les modifications ou annulations après validation sont également automatisées. C'est un détail qui fait toute la différence au quotidien.
Critère n° 3 : Gestion de tous les types d'absences
Au-delà des congés payés classiques, le logiciel doit gérer :
les RTT et jours de récupération ;
les congés exceptionnels (mariage, naissance, déménagement) ;
les arrêts maladie et accidents du travail ;
les congés sans solde ;
les congés parentaux ;
les absences non rémunérées.
Chaque type d'absence a ses propres règles de gestion et d'impact sur la paie. Un bon logiciel intègre ces spécificités nativement.
Critère n° 4 : Intégration avec vos outils existants
Le logiciel de gestion des congés doit pouvoir se connecter à votre écosystème :
intégration paie : transmission automatique des absences pour éviter les erreurs sur les bulletins de paie ;
synchronisation avec le planning : visibilité des absences directement dans l'outil de gestion des plannings (Skello, etc.) ;
connexion au SIRH global : centralisation de toutes les données RH au même endroit.
Pourquoi c'est crucial : sans intégrations avec la paie , vous devrez ressaisir les données à plusieurs endroits, ce qui multiplie le risque d'erreur et annule le gain de temps.
Critère n° 5 : Conformité légale et gestion des conventions collectives
Selon votre secteur d'activité, les règles de congés peuvent varier considérablement. Le logiciel doit :
intégrer les règles de la convention collective applicable ;
calculer automatiquement les majorations (congés d'ancienneté, 5e semaine, etc.) ;
respecter les règles de fractionnement et de report ;
générer les attestations légales (attestation de congés, etc.).
Critère n° 6 : Visibilité et pilotage pour les RH
Les équipes RH doivent pouvoir :
accéder à une vue consolidée des absences par équipe, service ou entreprise ;
identifier rapidement les risques (salariés avec trop de congés non pris, pics d'absences simultanées) ;
extraire des statistiques (taux d'absentéisme, utilisation des RTT, etc.) ;
anticiper la charge de travail selon les périodes de forte absence.
Critère n° 7 : Scalabilité et évolutivité
Choisissez un outil capable de grandir avec vous :
passage de 10 à 50 puis 100 salariés sans changement d'outil ;
ajout de nouveaux sites ou établissements ;
gestion multi-conventions collectives si vous vous développez dans d'autres secteurs.
Critère n° 8 : Support et accompagnement
Vérifiez la qualité du support proposé :
réactivité du service client (chat, email, téléphone) ;
disponibilité d'une aide en ligne ou d'une base de connaissances ;
formation proposée lors de la mise en place ;
accompagnement lors des évolutions réglementaires.
Critère n° 9 : Budget et rapport qualité-prix
Comparez les modèles tarifaires :
tarif au collaborateur : plus adapté aux petites structures (vous payez selon l'effectif réel) ;
forfait mensuel : peut être intéressant pour les structures plus importantes ;
modules optionnels : attention aux surcoûts si vous devez ajouter des fonctionnalités essentielles.
Pour un logiciel de gestion des congés seul, comptez 2 à 5 € par collaborateur et par mois . Pour un logiciel SIRH complet incluant paie, congés et import/export facilité des documents RH, le tarif peut grimper à 15-40 € par collaborateur .
💡 Bon à savoir : privilégiez un essai gratuit de 15-30 jours pour tester l'outil en conditions réelles avec vos équipes avant de vous engager.
Guide des congés et absences
Foire Aux Questions (FAQ)
Non, la loi n'impose pas l'utilisation d'un logiciel de gestion des congés dédié. Cependant, le Code du travail exige un suivi rigoureux des droits à l'absence des salariés . Dès que l'effectif dépasse une dizaine de collaborateurs, s'équiper d'un logiciel devient rapidement indispensable pour respecter vos obligations légales , garantir l'exactitude des soldes et éviter tout litige potentiel lié à la prise de congés payés ou de RTT.
Il centralise, simplifie et automatise l'ensemble du processus de demande d'absences. Concrètement :
le collaborateur soumet sa demande depuis son espace personnel (ordinateur ou mobile) ;
le manager est notifié et peut valider ou refuser la demande après avoir consulté le planning de congés des salariés en temps réel ;
une fois la demande validée, les compteurs sont mis à jour instantanément sans aucun calcul manuel.
Pour des raisons de sécurité, de fiabilité et de gain de temps. Bien qu'Excel soit un outil formidable, il montre vite ses limites en gestion RH : risque élevé d'erreurs de saisie, formules écrasées, manque de confidentialité des données et processus de validation complexe (emails croisés).
Comparé à un tableur Excel, un logiciel de paie dédié aux congés élimine ces frictions , sécurise les données et permet à vos équipes RH de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Oui, c'est l'un de ses principaux atouts. La grande majorité des solutions du marché (qu'il s'agisse d'un SIRH complet ou d'un module spécifique) permettent soit une connexion directe (API) avec votre logiciel de paie, soit la génération d'un fichier d'export normé en fin de mois . Cela garantit une transmission fiable des éléments variables , évitant ainsi les doubles saisies chronophages et les erreurs sur les bulletins de salaire.
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