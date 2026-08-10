La gestion des congés est une responsabilité importante pour tout employeur. Entre les obligations légales à respecter, les demandes simultanées à arbitrer et la continuité de l'activité à assurer, organiser les périodes d'absence de vos collaborateurs nécessite une planification rigoureuse et des outils adaptés.

PayFit vous accompagne avec un modèle de planning des congés au format Excel, pour centraliser toutes les informations et faciliter vos prises de décision.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de gestion des congés ?

L'employeur a plusieurs responsabilités légales concernant l'organisation des congés payés.

1. Définir la période de prise des congés

La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Les congés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, dont au moins 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre.

💡 Bon à savoir : un accord d'entreprise ou une convention collective peut prévoir des dates différentes pour la période de prise des congés.

2. Respecter l'ordre des départs en congés

L'employeur fixe l'ordre et les dates de départ en tenant compte des critères légaux de priorité :

la situation familiale du salarié (notamment pour les parents d'enfants scolarisés pendant les vacances scolaires) ;

l' ancienneté dans l'entreprise ;

l' activité professionnelle éventuelle du conjoint ;

la durée de service chez un ou plusieurs employeurs.

3. Communiquer les décisions dans les délais

L'employeur doit informer les salariés de la période de leurs congés au moins 1 mois avant la date de départ prévue. Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles, après consultation des représentants du personnel.

⚠️ Attention : tout refus de congés doit être justifié et communiqué rapidement au salarié pour éviter tout litige.

Anticiper et planifier les absences

Une bonne gestion des congés repose sur l'anticipation. Il est recommandé de :

demander aux salariés de déposer leurs souhaits de congés plusieurs mois à l'avance ;

établir un planning prévisionnel en début d'année ;

identifier les périodes critiques où les absences doivent être limitées ;

définir un nombre maximal de salariés pouvant s'absenter simultanément.

Traiter les demandes simultanées

Face à des demandes de congés pour la même période, l'employeur doit :

vérifier si l'activité peut fonctionner normalement avec ces absences simultanées ;

appliquer l' ordre des départs selon les critères de priorité légaux si nécessaire ;

proposer des solutions alternatives aux salariés dont la demande ne peut être acceptée ;

documenter ses décisions pour justifier ses choix en cas de contestation.

Suivre les soldes de congés

L'employeur doit assurer un suivi rigoureux des compteurs de congés pour chaque salarié :

Ce suivi permet d'éviter les erreurs de paie et de s'assurer que les salariés prennent bien leurs congés avant la fin de la période de référence. En cas de congés payés non pris, l'employeur doit connaître les règles applicables en matière de report ou d'indemnisation.



Dans cette situation, il est possible d’avoir recours à un logiciel spécialisé en ressources humaines. Un tel outil permet :

de poser un congé facilement ;

de déléguer la validation des congés de vos collaborateurs ;

de relier les données des congés avec celles de la paie ;

d’éviter les congés qui se chevauchent ;

de visualiser les absences de chaque salarié ;

de répercuté immédiatement un congé sur le bulletin de paie ;

et bien d’autres types de fonctions.

La mise en place d’un logiciel de ressources humaines est la manière la plus efficace de gérer votre personnel, faire le calcul des congés et de la paie, ou encore harmoniser les plannings de vos salariés.

La digitalisation des processus permet à l’équipe des ressources d’éviter les erreurs et de gagner du temps, ce qui revient aussi à faire des économies.