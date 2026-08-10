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Si vous voulez mieux comprendre comment fonctionne l’acquisition des jours de congés payés, cet article est fait pour vous !
Vous souhaitez poser vos dates de congés payés pour cet été, mais vous n’êtes pas certain du nombre de jours dont vous disposez encore ? Vous n’y comprenez rien entre les "congés pris N", les "congés acquis N-1", le "solde N", etc. ? Les experts PayFit vous expliquent comment s’opère le calcul de vos congés.
Comment est calculé mon solde de congés payés ?
Le droit à congé concerne l’ensemble des salariés. Ces congés payés s’acquièrent chaque année durant la période de référence qui court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, sauf exception. L’acquisition des congés débute dès le premier jour de travail dans l’entreprise.
Votre compteur de congés (généralement en bas à gauche de votre fiche de paie) vous donne une indication sur votre solde de jours de congés payés.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre article vous expliquant comment lire ses congés sur sa fiche de paie.
Congés acquis en N-1 et N
Les mentions N-1 et N correspondent à la période durant laquelle le salarié a acquis ses droits à congés payés.
Les congés N-1 sont les congés payés acquis par le salarié lors de la période de référence précédente, c’est-à-dire entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours. Sur le compteur ci-dessus, le salarié a acquis 22,50 jours de congés payés entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Les congés payés acquis en N sont les congés acquis par le salarié sur l’année en cours, autrement dit, à partir du 1er juin. Sur le compteur ci-dessus, le salarié a acquis 12,50 jours de congés payés depuis le 1er juin 2021.
Congés pris en N-1 et N
Les congés payés pris en N-1 sont les congés que le salarié a pris et qui concernent la période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Sur le compteur ci-dessus, le salarié a pris 11 jours de congés payés parmi ceux qu’il avait acquis en N-1.
Les congés payés pris en N sont les congés payés que le salarié a pris et qui concernent la période de référence débutant au 1er juin de l’année en cours. Sur le compteur ci-dessus, le salarié n’a pas pris de congés payés acquis en N.
Solde des congés en N-1 et N
Le solde correspond aux jours de congés payés auxquels le salarié peut encore prétendre. Si le solde N-1 est positif, les congés seront déduits en priorité du solde N-1. Si le salarié a utilisé tous ses droits à congé pour la période N-1, il utilise ensuite les droits à congé de la période N.
⚠️ Attention : l’employeur a le droit d’imposer à ses salariés une période fixe pour prendre une partie de leurs congés. C’est généralement le cas pour les congés d'été, lorsque l’activité de l’entreprise est très ralentie. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance.
💡 Bon à savoir : consultez notre boîte à outils pour tout comprendre sur les congés et RTT !
Comment fonctionne l’acquisition des congés payés ?
Un salarié cumule ses droits à congés payés tous les mois. Cette acquisition se fait en fonction de la méthode de calcul utilisée :
2,50 jours par mois en jours ouvrables (semaine du lundi au samedi, jours fériés exclus) ;
2,0833 jours par mois en jours ouvrés (jours d’activité de la société, généralement pour une semaine allant du lundi au vendredi).
⚠️ Attention : un salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés qu'un temps plein (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par an). Seul le décompte lors de la prise diffère selon la répartition du temps de travail.
📌 Exemple : un salarié travaillant 3 jours par semaine consommera 3 jours ouvrés pour une semaine de congés, là où un temps plein en utilisera 5. Les congés payés d'un temps partiel respectent ce principe d'égalité de traitement tout en tenant compte de l'organisation spécifique de chaque contrat.
En savoir plus sur les règles à respecter pour poser ses congés payés en 2026.
💡 Bon à savoir : certains salariés peuvent voir leur compteur de congés augmenter au-delà de ces 30 jours légaux. Dans de nombreuses entreprises, la convention collective ou un accord interne prévoit l'attribution d'un congé supplémentaire par enfant à charge.
Ce jour (ou ces jours) additionnel(s), généralement accordé(s) aux parents d'enfants de moins de 15 ans, vient s'ajouter aux congés acquis mensuellement et figure sur le compteur de la fiche de paie.
Quelle méthode de calcul utiliser entre celle des jours ouvrés ou des jours ouvrables ?
Légalement, le calcul s’effectue en jours ouvrables, mais une convention collective peut imposer l’utilisation du calcul en jours ouvrés. Par exemple, la convention collective Syntec (Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils) préconise une méthode de décompte en jours ouvrés.
💡 Bon à savoir : lorsque l'entreprise applique la méthode de décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi), une règle particulière encadre la prise de congés incluant des samedis. La règle des 5 samedis de congés payés limite à 5 le nombre de samedis qui peuvent être décomptés du solde annuel de congés.
Au-delà de ce seuil, les samedis ne sont plus comptabilisés, permettant ainsi d'harmoniser le décompte entre salariés et d'éviter une consommation excessive de jours ouvrables sur l'année. Cette règle s'applique automatiquement dans les entreprises décomptant les congés en jours ouvrables.
⚠️ Attention : il ne faut pas confondre les congés payés avec le congé sabbatique.
L’employeur peut choisir une des deux méthodes pour calculer les droits acquis à condition que la conversion "jours ouvrables" en "jours ouvrés" ne soit pas défavorable au salarié. Le calcul choisi par l’employeur doit également garantir aux salariés de bénéficier de 5 semaines de congés payés.
Foire Aux Questions (FAQ)
Selon le Code du travail, la rémunération perçue durant les congés payés n’est pas un salaire, mais une indemnité. Cette indemnité est équivalente au salaire qu’aurait dû percevoir le salarié s’il avait travaillé durant cette même période dans l’entreprise.
Le montant de cette indemnité résulte d'une comparaison obligatoire entre deux méthodes de calcul : la règle du 1/10e de la rémunération brute annuelle et le maintien du salaire habituel. Cette opération, appelée arbitrage des congés payés, garantit que le salarié perçoit toujours le montant le plus avantageux.
L'employeur doit effectuer les deux calculs à chaque prise de congés et retenir la méthode la plus favorable, conformément à la réglementation en vigueur.
L’acquisition des congés payés est définitive. La rupture du contrat de travail, qu’elle soit décidée par le salarié (démission), l’employeur (licenciement) ou par accord (rupture conventionnelle), ne prive pas le salarié de ses droits acquis. L’employeur doit ajouter à son dernier salaire une indemnité compensatrice de congés payés. Ces indemnités correspondent à la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié durant la durée des congés payés non pris.
Légalement, le salarié doit avoir pris ses congés acquis en N-1 au plus tard le 31 mai de l’année N+1. Si cela n’est pas fait, ses droits sont perdus. Un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser le report, le paiement des jours de congés non pris ou leur placement sur un CET (Compte Épargne Temps). Certaines absences (congé maternité, congé parental, accident du travail, etc.) autorisent un report de droit des congés payés.
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