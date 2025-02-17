Vous vous demandez comment monter une SCI ? Vous êtes au bon endroit ! La création d'une SCI peut être une stratégie puissante pour gérer vos biens immobiliers. Découvrez les étapes à suivre pour transformer votre idée en réalité et savoir comment créer une SCI.



Zoom sur la SCI Une société civile immobilière (SCI) est une entité juridique formée par au moins deux associés, dont le rôle est de gérer un ou plusieurs biens immobiliers détenus par la société. Le gérant de la SCI est son représentant légal. Chaque associé détient des parts sociales proportionnelles à son apport. Concernant le capital social de l’entreprise, il n'existe pas de capital minimum en SCI.



Les statuts de la SCI définissent son fonctionnement, notamment les modalités de prise de décision, qui peuvent être prises à l’unanimité ou à la majorité. La première étape essentielle dans la création d'une SCI consiste à déterminer la raison sociale de l'entreprise. Assurez-vous qu'elle soit unique et disponible avant de procéder à la rédaction des statuts et à l'immatriculation de la société.

Il existe différents types de SCI, chacune adaptée à une activité : la SCI construction-vente permet de construire un bien immobilier en vue de sa revente ;

la SCI professionnelle est conçue pour acquérir des locaux professionnels ou le siège d'une société. Cette option est souvent utilisée dans le cadre d'une holding SCI pour optimiser la gestion d'un patrimoine immobilier professionnel ;

la SCI familiale : créer une société civile immobilière familiale permet de faciliter l'acquisition ou la gestion de biens immobiliers entre membres d'une même famille. Créer une SCI familiale, c’est unir les membres d'une famille en tant qu’associés dans une société dédiée à la gestion immobilière. Chaque type de SCI répond à des besoins particuliers en fonction des objectifs poursuivis. ⚠️ Attention : Il faut bien faire la distinction entre une SCI et l’indivision. En indivision, chaque propriétaire détient une quote-part du bien et des droits sur l'ensemble.

En revanche, dans une SCI, les associés possèdent des parts sociales et leurs droits sont limités à ces parts.



L'indivision s'applique par défaut, notamment avant le partage successoral, tandis qu'une SCI est une société créée pour gérer un bien immobilier.

Pour la création d’une SCI, 4 étapes sont nécessaires : la rédaction des statuts, la constitution et le dépôt du capital, la publication d’une annonce légale et l’envoi du dossier de création au Guichet unique de l'INPI. 👉 À noter : avant de vous lancer dans les démarches administratives, il est important de bien évaluer le coût de création d'une SCI qui comprend différents frais obligatoires. Une fois ce budget établi, vous pourrez suivre les étapes suivantes : La rédaction des statuts La rédaction des statuts d'une SCI nécessite une attention particulière afin de garantir leur validité et leur conformité. Ils doivent respecter un certain formalisme et inclure des mentions obligatoires. Il est par exemple essentiel d’indiquer la dénomination sociale de la SCI, l’adresse du siège social ou encore le montant du capital social. Pour être valide, les statuts doivent être signés et paraphés par les parties prenantes.

La constitution et le dépôt du capital social Pour ouvrir une SCI, la loi n'impose pas de montant minimum pour le capital social. Une SCI peut être créée avec 1 €. Ce montant symbolique permet de former la société tout en offrant une flexibilité considérable. En échange de leur apport, les associés reçoivent des parts sociales proportionnelles à la contribution qu’ils ont effectuée. Elles représentent leur participation au sein de la SCI et leur droit de vote lors des assemblées générales. Les associés ont la possibilité de réaliser leurs apports de différentes manières : des apports en numéraire : il s’agit de sommes d’argent ;

des apports en nature : ils consistent en la mise à disposition de biens, tels que des biens meubles ou des biens immeubles. 💡 Bon à savoir : les apports en industrie donnent droit à des parts sociales, mais ne sont pas pris en compte dans le capital social de la SCI. La publication d’une annonce légale Lors de la création d'une SCI, il est indispensable de publier une annonce légale. Cette formalité permet de rendre publique la constitution de la SCI, en informant les potentiels intéressés. Pour cela, une demande de parution doit être effectuée auprès d’un journal d’annonces légales habilité dans le département où se trouve le siège social de la société.

En 2025, le tarif de cette publication se situe entre 138 et 223 €, selon le département.

L’envoi du dossier de création au Guichet unique de l'INPI Dernière étape, la création de la SCI en ligne : effectuer l'immatriculation de la société en ligne via le site du guichet des formalités des entreprises.

Pour cela, il est nécessaire d’envoyer un dossier contenant plusieurs documents, tels que : les statuts datés et signés ;

l'attestation de publication dans un journal d'annonces légales ;

un justificatif d'occupation des locaux ;

la pièce d'identité du dirigeant de la SCI ;

la déclaration sur l'honneur d'absence de condamnation pour le gérant ;

la déclaration des bénéficiaires effectifs.

Pourquoi créer une SCI ? SCI et création : choisir le statut juridique de la SCI présente plusieurs atouts, notamment la possibilité d'acquérir et de gérer un bien immobilier en groupe, tout en évitant les contraintes de l'indivision.



Elle permet une meilleure capacité d’achat en réunissant les apports des associés, souvent membres d’une même famille. La SCI facilite également la gestion quotidienne des biens grâce à la désignation d’un gérant, évitant ainsi les conflits entre associés, bien que les décisions majeures requièrent l’accord de tous.



La transmission des parts sociales est simplifiée, permettant aux associés de céder leurs parts aisément ou de les transmettre à leurs héritiers sans passer par l’indivision. De plus, le choix entre l’impôt sur le revenu (IR) ou l’impôt sur les sociétés (IS) offre des avantages fiscaux intéressants, tels que des exonérations sur les plus-values après 22 ans ou des abattements fiscaux. Ces caractéristiques font de la SCI un outil adapté pour : anticiper la transmission de patrimoine ;

protéger un conjoint ;

prévenir les conflits entre héritiers. 👉 À noter : pour les investissements immobiliers à vocation plus commerciale, la SARL immobilière offre une troisième option avec des avantages spécifiques.