Emmanuelle Marion

En Payfit desde 2018, Emmanuelle es actualmente SEO & Legal Content Lead. Formada en Derecho en la Universidad Paris-Panthéon-Assas, ha hecho de la interpretación y explicación de la actualidad social su especialidad.

Acompaña a directivos y responsables de RR. HH. en la comprensión de reformas relacionadas con nóminas, derecho laboral y obligaciones sociales a través de guías, artículos, newsletters y webinars.

Su enfoque: hacer que la complejidad jurídica sea sencilla y aplicable en el día a día.