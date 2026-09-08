À retenir : Entrée en vigueur prévue le 1er mai 2027 sous réserve d'adoption par le Parlement et de conclusion d'un accord de branche.

Seuls les boulangers-pâtissiers et fleuristes artisanaux sont concernés. Les grandes enseignes restent exclues.

3 conditions obligatoires : accord de branche + accord écrit du salarié + indemnité égale à 100 % du salaire.

Adopté en Conseil des ministres le 29 avril 2026, le projet de loi sur le travail le 1er mai concerne les boulangers-pâtissiers artisanaux et les artisans fleuristes. Bonne nouvelle : le texte est clair, les conditions sont bien définies, et avec la bonne préparation, vous pouvez intégrer ces nouvelles règles en toute sérénité.

On décrypte tout ce qui change pour vous, pas à pas.

Travail le 1er mai : ce que prévoit le projet de loi

Le projet de loi modifie l'article L.3133-6 du Code du travail pour créer une nouvelle dérogation au caractère férié et chômé du 1er mai.

Deux secteurs sont concernés

Les boulangers-pâtissiers artisanaux ;

les artisans fleuristes.

💡 Bon à savoir : Seules les entreprises ayant le statut d'artisan peuvent bénéficier de cette dérogation. Les boulangeries ou fleuristeries sans ce statut restent soumises à l'interdiction.

Le Conseil d'État a validé le texte dans son avis du 29 avril 2026, estimant que ces deux secteurs "répondent à des besoins essentiels du public assurant la continuité de la vie sociale" ou "s'inscrivent dans la tradition du 1er mai comme la vente de fleurs naturelles, en particulier du muguet."

Pour rappel, le travail un jour férié est strictement encadré par le Code du travail et fait l'objet de règles spécifiques selon les secteurs d'activité.

Statut du texte

Adopté en Conseil des ministres le 29 avril 2026. Il doit encore être examiné et adopté par le Parlement.

💡 Bon à savoir : Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en France pour l'ensemble des salariés. Les autres ponts et jours fériés suivent des règles différentes selon les conventions collectives et les accords d'entreprise."

Travail le 1er mai 2027 : ce que cela change pour vous

Concrètement, trois conditions devront être réunies pour faire travailler vos salariés le 1er mai 2027.

Un accord de branche obligatoire

Votre convention collective de branche doit avoir conclu un accord de branche qui définit :

les conditions d'occupation des salariés le 1er mai ;

les modalités de recueil de l'accord écrit du salarié ;

les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié.

Ce que ça signifie pour vous : ce n'est pas vous qui négociez cet accord, c'est le rôle des partenaires sociaux de votre branche. Si vous êtes boulanger-pâtissier, consultez la convention collective boulangerie-pâtisserie pour connaître les spécificités applicables à votre secteur. Vous devrez simplement attendre qu'il soit conclu.

L'accord écrit de chaque salarié volontaire

Le salarié doit donner son accord par écrit pour travailler le 1er mai. Il pourra également changer d'avis selon les modalités prévues par l'accord de branche. Aucun salarié ne peut être contraint.

Une indemnité égale à 100 % du salaire

En plus de sa rémunération normale, chaque salarié qui travaille le 1er mai perçoit une indemnité égale au montant de son salaire pour la journée travaillée.

Cette indemnité doit impérativement apparaître sur le bulletin de paie du salarié, conformément aux mentions obligatoires.

Exemple concret : un salarié dont le salaire journalier est de 150 € coûte 300 € pour une journée travaillée le 1er mai (150 € de salaire + 150 € d'indemnité).

Notre recommandation : prenez vos marques en 2 temps

Maintenant : suivez l'avancée du texte

Pas d'action opérationnelle à mener tout de suite. En revanche, prenez le temps de vous familiariser avec les conditions :

vérifiez le statut artisanal de votre entreprise (condition préalable à la dérogation) ;

suivez l'avancée du projet de loi au Parlement ;

restez attentif aux négociations de votre branche professionnelle.

Une fois l'accord de branche conclu : préparez vos process

Quand votre branche aura signé un accord, vous pourrez vous préparer concrètement :

informez vos salariés de la possibilité de travailler volontairement le 1er mai ;

mettez en place un document de recueil d'accord écrit (selon les modalités définies par l'accord de branche) ;

anticipez le calcul de l'indemnité dans votre logiciel de paie en intégrant la majoration de 100 %.

En suivant ce rythme, vous serez prêt pour le 1er mai 2027 sans précipitation.

Les pièges à anticiper

3 points de vigilance d'après notre expérience

Confondre statut artisanal et statut commercial : seuls les artisans (inscrits au Registre National des Entreprises) sont concernés. Si votre boulangerie ou fleuristerie a un statut commercial, la dérogation ne s'applique pas. Anticiper l'ouverture avant la conclusion de l'accord de branche : sans accord de branche en bonne et due forme, vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés le 1er mai, même avec leur accord écrit. Les deux conditions sont cumulatives. Oublier l'aspect réversible de l'accord du salarié : un salarié qui a donné son accord peut changer d'avis selon les conditions définies par l'accord de branche. Prévoyez une procédure de suivi clair.

Chez Payfit, on vous aide à garder le rythme quand les règles évoluent. Notre logiciel de paie permet :

le calcul automatique de l'indemnité pour les jours fériés travaillés ;

la mise à jour des bulletins de paie en conformité avec les nouvelles obligations ;

les alertes légales pour vous tenir informé des évolutions réglementaires.