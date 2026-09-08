À retenir : Un logiciel RH est un outil qui permet de faciliter et d’automatiser la gestion des ressources humaines dans les entreprises.

Il existe des outils RH spécialisés (pour les congés, la paie, le recrutement…) et des solutions complètes comme les SIRH.

Le choix d’un logiciel RH doit reposer sur des critères précis comme les besoins réels de l’entreprise, le budget, la simplicité d’utilisation, etc.

Entre le suivi des contrats, la gestion du temps de travail, la paie, la formation ou encore le recrutement, la gestion des ressources humaines en entreprise implique de nombreuses obligations administratives. Ces démarches, directement liées à la vie des salariés, peuvent se révéler complexes.



Face à ces enjeux, de plus en plus d'entreprises font le choix d'un logiciel RH pour simplifier leur quotidien. Aussi appelé GRH (Gestion des Ressources Humaines) ou SIRH (Système d’Information sur les Ressources Humaines), ce type d’outils permet de structurer et de fluidifier les processus mais également d’éviter les erreurs. Découvrez notre guide pour choisir le logiciel le plus adapté aux besoins de votre entreprise.

Qu’est-ce qu’un logiciel RH ?

Un logiciel RH est un outil numérique conçu pour améliorer et simplifier les processus d’un service de Ressources Humaines.

Grâce à un système de gestion du personnel intégré, il permet aux entreprises de gérer le quotidien des salariés et d’optimiser leur temps de travail.

Pour cela, les modules des logiciels professionnels reposent sur l’automatisation des tâches administratives telles que :

la paie ;

les congés et les absences ;

la gestion des contrats et des documents RH, etc.

De nombreux acteurs développent des solutions RH à destination des entreprises, notamment des PME (Petites et Moyennes Entreprises), avec des offres et des fonctionnalités qui varient selon les prestataires de paie choisis.

⚠️ Attention : le déploiement d’un logiciel RH en ligne doit impérativement respecter les obligations légales prévues par le Code du travail.

Quel type de logiciels RH choisir ?

En pratique, il existe deux grands types de solutions de ressources humaines : les outils RH "spécialisés" et les systèmes RH "complets", appelés également logiciels SIRH.

Solutions RH spécialisées

Comme son nom l’indique, une solution RH spécialisée est conçue pour répondre à un besoin précis. Elle ne couvre donc pas l’ensemble des problématiques liées aux ressources humaines (c’est le cas d’un outil de gestion des congés payés ou de gestion des notes de frais ).

📌 Exemple : un logiciel de gestion des contrats est une solution spécialisée. Il aide à automatiser l’ensemble du cycle de vie contractuel (de la génération des contrats de travail et avenants jusqu’à leur archivage sécurisé, en passant par la signature électronique et le suivi des échéances).

Bien qu’il ne dispose pas de tous les modules, un logiciel RH spécialisé offre des fonctionnalités plus poussées et plus simples à utiliser.

Il est possible de combiner plusieurs logiciels spécialisés pour permettre aux équipes RH de bâtir un environnement numérique personnalisé, adapté à leurs besoins, tout en optimisant l’expérience des utilisateurs.

⚠️ Attention : certains logiciels ne sont pas compatibles entre eux. Une erreur lors de leur mise en place peut entraîner des conséquences dommageables (comme la perte ou l’altération des données de l’entreprise).

Si une solution RH spécialisée peut sembler plus économique à l’achat, son coût peut se révéler plus important sur le long terme en raison de la complexité de ses automatisations.

Systèmes SIRH

Il existe aussi des SIRH, qui constituent des solutions complètes de gestion RH.

Regroupant plusieurs modules intégrés, un outil SIRH , selon les fonctionnalités proposées par les prestataires, peut automatiser :

les absences ;

les notes de frais ;

les plannings horaires ;

l'onboarding des nouveaux talents ;

la gestion des compétences ;

la gestion des formations ;

les congés payés ;

le suivi du temps de travail ;

les bulletins de paie dématérialisés et interactifs.

💡 Bon à savoir : une entreprise peut intégrer un ou plusieurs logiciels spécialisés à un SIRH pour assurer une gestion globale des ressources humaines.

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Quels sont les critères pour choisir un logiciel RH adapté à son entreprise ?

Quel que soit le service choisi par l’entreprise, l’investissement dans un logiciel RH n’est pas une décision simple à prendre.

Au-delà du budget que vous souhaitez allouer au déploiement de l’outil, nous vous recommandons de choisir votre solution RH en fonction des critères suivants :

les fonctionnalités dont votre personnel RH a besoin pour traiter ses données ;

la compatibilité selon le système informatique et les différents supports (ordinateur, tablette, smartphone) utilisés par l’entreprise ;

la facilité d’utilisation ou l’ accessibilité de la formation pour acquérir les compétences liées au logiciel RH ;

le design intuitif de l’interface pour améliorer l’expérience des utilisateurs ;

le tarif (type d’abonnement) et le rapport qualité-prix ;

la sécurité des données sensibles pour être en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).

la stabilité du prestataire chargé du développement et de la maintenance du logiciel en ligne.

👉 À noter : pour équiper au mieux vos équipes RH, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes.

Dans un premier temps, organisez une réunion avec tous les collaborateurs concernés par la mise en place du logiciel. Recueillez leurs besoins, leurs compétences informatiques et les éventuels blocages que pourrait provoquer ce changement de processus. Réunissez toutes ces informations dans un cahier des charges SIRH . Cet outil se révèlera précieux dans la recherche d’une plateforme préexistante ou le développement d’un logiciel personnalisé.

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Pourquoi utiliser une solution de ressources humaines ?

L’utilisation d’un logiciel RH présente de nombreux avantages pour un employeur comme pour un collaborateur :

fluidité : les solutions RH présentent généralement une interface pour les employeurs et une seconde pour les salariés. Cette distinction offre une grande souplesse dans les échanges (demande de congés, dépôt d’une note de frais, etc.) ;

gain de temps : grâce à la solution, les équipes RH d’une entreprise peuvent automatiser certaines tâches clés. Il peut s’agir, par exemple, de la création du planning de travail des salariés pour optimiser la gestion du temps ou des talents ;

centralisation : l’intégralité des données de vos salariés se situe sur un seul système. Ce processus vous permet de conserver tous les documents relatifs à la gestion RH dans votre entreprise, tels qu’un contrat de travail d’un ancien salarié, une note de frais de l’année précédente ou encore le solde de tout compte d’un salarié sortant.

Quelles sont les astuces pour choisir une solution de ressources humaines ?

Si le choix d’un logiciel RH revêt une importance particulière, c’est entre autres parce qu’il doit être adapté aux besoins de votre entreprise.

L’un des principaux enjeux est d’éviter les changements fréquents d’outil, qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires significatifs et perturber les processus internes. Cette exigence de stabilité et de pertinence est d’autant plus cruciale lorsqu’il s’agit de solutions destinées aux PME, souvent plus sensibles aux contraintes budgétaires et opérationnelles.

Dans ce contexte, il est également important d’anticiper l’évolution technologique des logiciels RH, notamment l’intégration croissante de l’ IA dans les RH , qui permet désormais d'automatiser des tâches complexes comme l'analyse de données RH ou la réponse aux questions des salariés via des assistants virtuels disponibles 24h/24.

Ainsi, il est préférable de raisonner sur le long terme et d’opter pour un SIRH complet, capable de couvrir vos besoins essentiels : paie, congés, absences, contrats et gestion du temps et vous accompagner dans la gestion du cycle de vie de vos collaborateurs.

💡 Bon à savoir : pensez à demander des démonstrations gratuites aux professionnels qui développent les solutions qui vous intéressent. Cela vous permet de tester le logiciel RH, d’explorer ses fonctionnalités et de déterminer si elle convient à vos attentes.