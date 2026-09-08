À retenir : Le meilleur logiciel de gestion du temps de travail dépend de la taille de votre entreprise, de vos contraintes RH et de votre organisation.

Pour une PME , une solution connectée à la paie comme Payfit simplifie le suivi des heures et des variables.

Les entreprises avec des équipes terrain privilégieront une GTA avec planning et badgeage comme Skello ou Combo.

Pour les structures plus complexes, l’enjeu principal reste l’automatisation, la conformité et la réduction des ressaisies.

Le meilleur logiciel de gestion du temps de travail dépend surtout de votre usage. Les PME avec équipes terrain cherchent à fiabiliser les horaires et les variables de paie. Les cabinets de conseil ou bureaux d’études ont plutôt besoin d’un suivi par projet, parfois utile pour le CIR (Crédit d’Impôt Recherche).

L’enjeu : choisir un outil qui réduit les ressaisies, sans ajouter une couche de gestion supplémentaire.

Comparatif des meilleurs logiciels de gestion du temps de travail en 2026

Les solutions GTA (Gestion des Temps et Activités) les plus adaptées aux PME françaises sont Payfit, Timmi Temps, Factorial, Eurécia, Kelio, Skello et Combo. Le bon choix dépend du lien attendu avec la paie, du besoin de pointage des heures et de la complexité des plannings.

Solution Profil adapté Point fort Payfit PME avec besoin paie + GTA Temps, paie, rapports et CIR Timmi Temps PME avec équipe RH structurée UX et workflows flexibles Factorial PME cherchant un SIRH large Portail RH moderne Eurécia PME et ETI françaises GTA modulaire Kelio PME/ETI multi-sites Badgeage et GTA avancée Skello HCR, retail, équipes terrain Planning, badgeage, rotations Combo Réseaux multi-sites Planning et suivi terrain

Payfit, un logiciel de paie connecté aux meilleurs outils de GTA du marché

Payfit couvre deux usages : le suivi et la saisie des temps pour la paie et le suivi par projet. Les heures, absences, congés et variables de paie peuvent alimenter les bulletins du mois, sans ressaisie.

Pour les secteurs avec plannings variables, comme les HCR, le retail ou la santé, Payfit s’intègre avec Skello et Combo, qui couvrent le planning terrain et le badgeage.

Pour les consultants, bureaux d’études ou équipes R&D, le module d’application pointeuse Payfit permet de suivre le temps par projet et de générer des rapports utiles au CIR.

“On a mis en place un outil de gestion des plannings que Payfit a intégré. Pour le traitement des données en fin de mois, c’est un énorme gain de temps, ça limite le risque d’erreur et ça donne une traçabilité à l’employeur et aux salariés.” VB Valérie Brossaud Responsable RH @Terroirs d’Avenir

Timmi Temps, pour une UX premium et des workflows flexibles

Timmi Temps, le module GTA de Lucca, convient aux PME qui veulent un outil agréable à utiliser et des circuits de validation avancés. Il peut être pertinent pour les entreprises déjà équipées de Lucca ou qui veulent construire un SIRH modulaire. À comparer toutefois : le coût du module, l’intégration avec la paie et le niveau d’automatisation attendu.

Factorial, pour un SIRH PME généraliste

Factorial propose un SIRH avec gestion des temps, absences, documents RH et portail collaborateur. L’outil peut convenir aux PME qui veulent centraliser plusieurs process RH. Pour une entreprise française, il faut vérifier le niveau de connexion avec la paie, la gestion des CCN et les exports nécessaires aux bulletins.

Eurécia, pour les PME françaises avec modules sur mesure

Eurécia est une solution française modulaire. Elle couvre les congés, les absences, le suivi des temps, les notes de frais, les entretiens ou la formation. Elle peut convenir aux PME et ETI qui souhaitent déployer progressivement leur GTA. Comme pour tout outil modulaire, il faut surveiller le coût total et le paramétrage.

Skello, pour les secteurs HCR et retail

Skello est spécialisé dans le planning et la gestion des équipes terrain. Il répond bien aux besoins des restaurants, hôtels, commerces et structures avec horaires variables. Son point fort : la gestion des rotations, du badgeage et des plannings changeants. L’intégration avec Payfit permet ensuite de faire remonter les variables de paie, sans ressaisie.

Combo, pour les réseaux multi-sites et le retail

Combo s’adresse aux réseaux multi-sites, restaurants, commerces et équipes terrain. L’outil facilite la création des plannings, le suivi des temps et la préparation des variables. Comme Skello, Combo peut compléter Payfit lorsque l’entreprise a besoin d’un outil terrain avec badgeage. Les éléments utiles sont ensuite transférés vers la paie.

Que choisir entre un GTA intégré à la paie et un logiciel spécialisé ?

Le bon choix dépend de votre organisation.

Profil Besoin principal Solution recommandée Nuance PME 1-50 salariés Suivre les heures et la paie Payfit Adapté aux horaires simples HCR, retail, santé Planning variable et badgeage Payfit + Skello ou Combo Payfit ne propose pas de badgeuse physique Consultants, bureaux d’études Suivi par projet Payfit GTA + rapports CIR Utile pour documenter les temps R&D PME 50-200 salariés Workflows RH avancés Payfit ou Timmi Temps Selon l’intégration paie attendue ETI multi-sites Organisation complexe Kelio ou Horoquartz Adapté aux besoins lourds

Selon le baromètre RH Tissot x Payfit 2026, 51 % des services RH utilisent déjà un outil digital de gestion du temps de travail. Dans le même temps, 35 % utilisent un SIRH complet, contre 24 % en 2024. Ces chiffres montrent que les entreprises cherchent des outils plus connectés.

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Quelles obligations légales sur le suivi du temps de travail ?

L’article L3171-1 du Code du travail prévoit l’affichage des heures de travail en cas d’horaire collectif. Lorsque les salariés n’ont pas tous le même horaire, l’employeur doit assurer un suivi individuel et la saisie des temps de travail.

Ce suivi concerne aussi les salariés en forfait jours et en télétravail. Le lieu ou le mode d’organisation change, mais l’employeur doit toujours pouvoir suivre la charge de travail, les repos et les éventuelles heures supplémentaires.

⚠️ Attention : en cas de litige sur les heures réalisées, l’employeur doit fournir des éléments justifiant les horaires accomplis, conformément à l’article L3171-4 du Code du travail. Un outil de GTA limite ce risque en gardant une trace claire des heures, absences et validations.

Connecter la GTA à la paie évite de ressaisir les heures, les absences et les variables à chaque fin de mois. C’est essentiel pour les PME qui gèrent des heures supplémentaires, des temps partiels, des plannings variables ou plusieurs conventions collectives.

Avec un outil connecté, les managers valident les temps, les RH contrôlent les écarts, puis les données remontent dans le bulletin. Cette logique limite les erreurs et sécurise les échanges liés à l’Urssaf ou à la DSN.

💡 Bon à savoir : le logiciel GTA Payfit permet d’activer le module GTA en un clic. Les heures saisies peuvent ensuite être automatiquement intégrées aux bulletins de paie du mois concerné, sans aucune ressaisie manuelle.