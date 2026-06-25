À retenir La CEG (Contribution d’Équilibre Général) permet de financer le régime de retraite complémentaire en guise de prévoyance.

Elle est obligatoire pour tous les salariés.

Le taux de contribution dépend du montant de la rémunération selon le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

La Contribution d’Équilibre Général (CEG) a été instaurée en 2019 à la suite de la fusion AGIRC-ARRCO . Elle fait dorénavant partie des contributions d’équilibre du régime de retraite complémentaire pour les cadres (AGIRC) et les salariés (ARRCO).

Cette contribution remplace l’ AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) et la GMP (Garantie Minimale de Point).

Qu’est-ce que la cotisation CEG ? Comment la calculer ? Comment la déclarer et la payer ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce que la cotisation CEG ?

Qu’est-ce que la cotisation CEG ?

La contribution d’équilibre général fait partie des contributions d’équilibre du régime de retraite complémentaire, au même titre que la Contribution d’Équilibre Technique (CET) . Ces cotisations annexes ne financent pas les retraites, mais elles permettent de maintenir l’équilibre du régime de retraite complémentaire .

La cotisation retraite CEG concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres. Elle figure sur la fiche de paie en détaillant la part salariale et la part patronale.

Elle compense les charges financières qui découlent des départs à la retraite avant 67 ans. Elle maintient également les droits des salariés cadres qui ont cotisé à la GMP. Ceux-ci perçoivent un minimum de 120 points de retraite complémentaire par an si leur paie est inférieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).

💡 Bon à savoir : une exonération de la cotisation CEG et de la cotisation CET est prévu pour les apprentis.

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Le montant de la cotisation CEG en 2026 se calcule sur la base de l’assiette des cotisations des tranches AGIRC-ARRCO.

De manière générale, l’assiette des cotisations sociales se base sur la rémunération brute du salarié. Cette dernière comprend le salaire de base , les indemnités , les primes et même les avantages en nature . Les cotisations de l’AGIRC-ARRCO reposent sur les mêmes éléments, mais la contribution est découpée en tranches de salaire. Chaque tranche est définie en fonction du plafond de la Sécurité sociale :

la tranche 1 est égale à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit une rémunération annuelle de 48 060 € pour 2026 (47 100 € en 2025) ;

la tranche 2 multiplie le plafond de la Sécurité sociale entre 1 et 8 fois. Cela correspond à une rémunération annuelle comprise entre 48 060 € et 384 480 € pour 2026 (47 100 € à 376 800 € en 2025).



Le tableau ci-dessous détaille le taux des cotisations CEG applicables en 2026 :

Tranche AGIRC-ARRCO Part salariale Part patronale Total Tranche 1 0,86 % 1,29 % 2,15 % Tranche 2 1,08 % 1,62 % 2,70 %

L a déclaration et le paiement des cotisations s'effectuent toujours auprès des organismes compétents. En ce qui concerne la cotisation CEG, elle doit être recouvrée auprès de l’AGIRC-ARRCO .

La déclaration de la cotisation CEG de tranche 1 est enregistrée avec le code type de personnel 824 . La déclaration de la tranche 2 bénéficie du code type de personnel 826 .



La date limite de paiement des cotisations AGIRC-ARRCO est fixée au 25 du mois . L’employeur dispose de trois possibilités pour effectuer son opération :

soit via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) par prélèvement SEPA ;

soit via le site internet cotizen.fr par prélèvement SEPA ou par carte bancaire ;

soit par virement bancaire.

Nous recommandons vivement aux employeurs d’opter pour le paiement via la DSN.

Cette méthode offre une grande souplesse grâce à la possibilité de répartir le paiement sur trois comptes bancaires différents, illustrant ainsi la flexibilité du prélèvement SEPA. De plus, le montant et la date de prélèvement peuvent être personnalisés, à condition de respecter la date d’échéance.

Ces options permettent à l’employeur de sécuriser le règlement de ses cotisations, en évitant tout risque de retard ou de majoration.

Notre outil PayFit représente une solution complète et fiable. Vous renseignez vos informations, puis le logiciel se charge de générer votre DSN et de l’envoyer automatiquement à Net-Entreprise. PayFit se charge aussi des fonctionnalités suivantes :

calcul des cotisations ;

rappel des échéances de paiement ;

versement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement.