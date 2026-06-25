Offre valable pour le plan Paie avancée. Applicable aux entreprises de 1 à 99 collaborateurs qui souscrivent à PayFit entre le 1er juin et le 31 juillet 2026. Les conditions d'annulation applicables sont celles prévues dans nos Conditions Générales de Services. Des frais de mise en place peuvent être appliqués
Comment fonctionne la cotisation CEG ?
À retenir
La CEG (Contribution d’Équilibre Général) permet de financer le régime de retraite complémentaire en guise de prévoyance.
Elle est obligatoire pour tous les salariés.
Le taux de contribution dépend du montant de la rémunération selon le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
La Contribution d’Équilibre Général (CEG) a été instaurée en 2019 à la suite de la fusion AGIRC-ARRCO . Elle fait dorénavant partie des contributions d’équilibre du régime de retraite complémentaire pour les cadres (AGIRC) et les salariés (ARRCO).
Cette contribution remplace l’ AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) et la GMP (Garantie Minimale de Point).
Qu’est-ce que la cotisation CEG ? Comment la calculer ? Comment la déclarer et la payer ? PayFit vous explique.
Qu’est-ce que la cotisation CEG ?
La contribution d’équilibre général fait partie des contributions d’équilibre du régime de retraite complémentaire, au même titre que la Contribution d’Équilibre Technique (CET) . Ces cotisations annexes ne financent pas les retraites, mais elles permettent de maintenir l’équilibre du régime de retraite complémentaire .
La cotisation retraite CEG concerne l’ensemble des salariés, cadres et non cadres. Elle figure sur la fiche de paie en détaillant la part salariale et la part patronale.
Elle compense les charges financières qui découlent des départs à la retraite avant 67 ans. Elle maintient également les droits des salariés cadres qui ont cotisé à la GMP. Ceux-ci perçoivent un minimum de 120 points de retraite complémentaire par an si leur paie est inférieure au Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS).
💡 Bon à savoir : une exonération de la cotisation CEG et de la cotisation CET est prévu pour les apprentis.
Comment calculer la cotisation CEG ?
Le montant de la cotisation CEG en 2026 se calcule sur la base de l’assiette des cotisations des tranches AGIRC-ARRCO.
De manière générale, l’assiette des cotisations sociales se base sur la rémunération brute du salarié. Cette dernière comprend le salaire de base , les indemnités , les primes et même les avantages en nature . Les cotisations de l’AGIRC-ARRCO reposent sur les mêmes éléments, mais la contribution est découpée en tranches de salaire. Chaque tranche est définie en fonction du plafond de la Sécurité sociale :
la tranche 1 est égale à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit une rémunération annuelle de 48 060 € pour 2026 (47 100 € en 2025) ;
la tranche 2 multiplie le plafond de la Sécurité sociale entre 1 et 8 fois. Cela correspond à une rémunération annuelle comprise entre 48 060 € et 384 480 € pour 2026 (47 100 € à 376 800 € en 2025).
Le tableau ci-dessous détaille le taux des cotisations CEG applicables en 2026 :
|Tranche AGIRC-ARRCO
|Part salariale
|Part patronale
|Total
|Tranche 1
|0,86 %
|1,29 %
|2,15 %
|Tranche 2
|1,08 %
|1,62 %
|2,70 %
Comment déclarer et payer la cotisation CEG ?
L a déclaration et le paiement des cotisations s'effectuent toujours auprès des organismes compétents. En ce qui concerne la cotisation CEG, elle doit être recouvrée auprès de l’AGIRC-ARRCO .
La déclaration de la cotisation CEG de tranche 1 est enregistrée avec le
code type de personnel 824
. La déclaration de la tranche 2 bénéficie du
code type de personnel 826
.
La date limite de paiement des cotisations AGIRC-ARRCO est fixée au 25 du mois . L’employeur dispose de trois possibilités pour effectuer son opération :
soit via la DSN (Déclaration Sociale Nominative) par prélèvement SEPA ;
soit via le site internet cotizen.fr par prélèvement SEPA ou par carte bancaire ;
soit par virement bancaire.
Nous recommandons vivement aux employeurs d’opter pour le paiement via la DSN.
Cette méthode offre une grande souplesse grâce à la possibilité de répartir le paiement sur trois comptes bancaires différents, illustrant ainsi la flexibilité du prélèvement SEPA. De plus, le montant et la date de prélèvement peuvent être personnalisés, à condition de respecter la date d’échéance.
Ces options permettent à l’employeur de sécuriser le règlement de ses cotisations, en évitant tout risque de retard ou de majoration.
Notre outil PayFit représente une solution complète et fiable. Vous renseignez vos informations, puis le logiciel se charge de générer votre DSN et de l’envoyer automatiquement à Net-Entreprise. PayFit se charge aussi des fonctionnalités suivantes :
calcul des cotisations ;
rappel des échéances de paiement ;
versement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement.
Guide des effectifs et taxes annuelles
Foire Aux Questions (FAQ)
La CEG est une contribution d’équilibre du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Elle ne finance pas directement la retraite, mais permet le soutien de l’équilibre financier du régime complémentaire.
La CET et la CEG sont toutes les deux des cotisations annexes et ne génèrent pas de points pour la retraite. Néanmoins, elles diffèrent sur leur assiette et leurs taux.
La CET concerne uniquement les salariés dont le salaire brut dépasse la tranche 1 du plafond annuel de la Sécurité sociale. En 2026, cela représente une paie mensuelle de 4 005 € brut (3 925 € en 2025).
La CEG et la cotisation APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres) sont rattachées à la retraite complémentaire, mais elles n’ont pas le même champ d’application.
La CEG est une contribution obligatoire pour tous les salariés , cadres et non-cadres. Elle finance l’équilibre du régime de retraite complémentaire.
La cotisation APEC concerne uniquement les salariés relevant du statut de cadre , selon les articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de l’entreprise. La totalité des contributions sert au financement de l’association et à la proposition de nombreux services tels que l'orientation et la formation, entre autres.
La Contribution d’Équilibre Général est une cotisation salariale et patronale destinée à soutenir l’assurance d’une retraite complémentaire pour tous les salariés. La cotisation FNAL (Fonds National d’Aide au Logement) est une contribution qui finance les aides au logement . Le taux varie selon la taille de l’entreprise ; une FNAL supplémentaire est même réservée aux entreprises de plus de 50 salariés.
Les deux cotisations sont calculées sur la base des rémunérations versées aux salariés. Toutefois, comme elles ne remplissent pas les mêmes objectifs, elles figurent séparément sur la fiche de paie.
La contribution d’équilibre général demeure une contribution obligatoire pour tous les salariés du privé. Toutefois, elle peut entrer dans le cadre de l’ exonération de cotisation employeur sous deux conditions :
l’exonération est totale pour les apprentis ;
l'exonération est partielle uniquement sur la part patronale grâce à la réduction générale des cotisations patronales, applicable jusqu'à 3 SMIC en 2026 (contre 1,6 SMIC en 2025).
Pour aller plus loin...
Obligatoire, la contribution OPCO s'élève à 0,55 % ou 1 % de votre masse salariale. Découvrez comment la calculer, la déclarer et la verser sans erreur en 2026.
Découvrez si votre entreprise est concernée par le versement mobilité, une cotisation sociale locale destinée à financer les services de transports urbains.
Vous recrutez un apprenti ? Découvrez l'essentiel sur la taxe d'apprentissage : règles de calcul, démarches de déclaration et modalités de versement
Il existe plusieurs types de contributions dues par l’employeur (forfait social, versement transport, etc.). Retrouvez les détails avec PayFit.
Contribution à la formation professionnelle 2026 : taux (0,55% ou 1%), assiette de calcul, déclaration DSN et sanctions. Guide complet employeur.
Qui est assujetti à la taxe sur les salaires ? Comment la calculer, la déclarer et la payer ? Découvrez toutes les étapes pour les entreprises concernées.