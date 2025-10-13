Actualisation et visualisation des bulletins de paie dès l'ajout ou l'édition de variables de paie

Saisie ou modification des éléments de rémunération au niveau individuel d’un collaborateur

Import en masse des éléments de rémunération pour plusieurs collaborateurs

Saisie ou modification des absences au niveau individuel d’un collaborateur

Import en masse des absences pour plusieurs collaborateurs

Saisie ou modification des heures supplémentaires ou complémentaires au niveau individuel d’un collaborateur

Import en masse des heures supplémentaires ou complémentaires pour plusieurs collaborateurs

Gestion des titres-restaurant et des indemnités de repas

Décompte des titres-restaurant en fonction des jours de présence

Gestion des primes

Gestion des transports

Gestion des avantages en nature et frais professionnels

Gestion des chèques-vacances

Gestion des heures supplémentaires et complémentaires

Gestion de tous types d'absences

Décompte des jours de congés et absences en jours ouvrés ou ouvrables