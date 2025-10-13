Un module pour chaque tâche paie, admin et RH

De la paie aux entretiens annuels, pilotez toutes vos missions depuis la même solution.

Devenir client Demander une demo

Paie et déclarations

Accéder à la page produit

Génération de la paie

  • Programmation d'une date de génération automatique des bulletins de paie

  • Édition et génération des bulletins de paie

  • Prévisualisation des bulletins de paie avant la date de génération des bulletins

  • Alertes sur les actions requises avant la génération de la paie

  • Réception des bulletins de paie dématérialisés dans les espaces personnels

  • Edition et mise à disposition du fichier bancaire SEPA

  • Paiement groupé des salaires via intégration bancaire

  • Demande d'acompte sur salaires

  • Paiement des acomptes

  • Tableau de bord d'accueil

  • Fonctionnalité de "Don sur salaire" (via le catalogue de notre partenaire Sossialy)

Déclarations sociales

  • Saisie et intégration des taux de mutuelle, intégration et prévoyance

  • Gestion de la déclaration sociale nominative (DSN) et export du récapitulatif

  • Edition d’un récapitulatif des cotisations aux organismes de protection sociale pour l’entreprise

  • Edition d’une synthèse du prélèvement à la source avec montant cumulé du prélèvement

  • Récapitulatif des taux de prélèvement à la source appliqués pour chaque collaborateur

  • Exonération, report, modulation et aide au paiement des cotisations

Suivi administratif lié à la gestion de la paie

  • Stockage de documents générés par PayFit

  • Export et import de documents administratifs

  • Ajout facilité de nouveaux Membres du Personnel

  • Edition et mise à disposition des documents liés à l’entrée et à la sortie des Membres du Personnel (solde de tout compte, bulletin de paie mis à jour et certicat de travail)

  • Génération de l’AED, à l’exception du formulaire CERFA de rupture conventionnelle

  • Gestion des alertes mails pour les événements importants (anniversaires, visites médicales, fin de contrat, fin de période d’essai, etc)

  • Mise à jour automatique du Registre Unique du Personnel sous version dématérialisée

  • Espace employé avec accès aux bulletins de paie dématérialisés

Variables de paie : Éléments de rémunération et événements

  • Actualisation et visualisation des bulletins de paie dès l'ajout ou l'édition de variables de paie

  • Saisie ou modification des éléments de rémunération au niveau individuel d’un collaborateur

  • Import en masse des éléments de rémunération pour plusieurs collaborateurs

  • Saisie ou modification des absences au niveau individuel d’un collaborateur

  • Import en masse des absences pour plusieurs collaborateurs

  • Saisie ou modification des heures supplémentaires ou complémentaires au niveau individuel d’un collaborateur

  • Import en masse des heures supplémentaires ou complémentaires pour plusieurs collaborateurs

  • Gestion des titres-restaurant et des indemnités de repas

  • Décompte des titres-restaurant en fonction des jours de présence

  • Gestion des primes

  • Gestion des transports

  • Gestion des avantages en nature et frais professionnels

  • Gestion des chèques-vacances

  • Gestion des heures supplémentaires et complémentaires

  • Gestion de tous types d'absences

  • Décompte des jours de congés et absences en jours ouvrés ou ouvrables

  • Gestion de l'activité partielle

Pilotage des charges, coûts et de la comptabilité

  • Génération et mise à disposition des écritures comptables et du livre de paie

  • Export de documents comptables (livre de paie, écritures comptables, provisions de congés payés et de RTT)

  • Paramétrage des exports par axe analytique, choix détail par salarié ou par période

  • Outil de reporting avec graphiques et tableaux personnalisés

  • Edition des récapitulatifs de réduction de charges

  • Export des salaires nets, bruts et des charges patronales pour l’entreprise

  • Création et attribution de rôle comptable

  • Espace administrateur restreint aux fonctionnalités comptables pour les rôles comptable

Gestion du personnel

Accéder à la page produit

Espace administrateur

  • Création de l'organigramme de l'entreprise

  • Paramétrage des droits de visibilité de l'annuaire des membres du personnels

  • Création et attribution de droits de visibilité et de validation des demandes des collaborateurs

  • Création et attribution de rôle manager

  • Gestion et personnalisation d'une liste de tâches pour accueillir de nouveaux collaborateurs

  • Personnalisation par l’administrateur d’un questionnaire à compléter par les nouveaux collaborateurs à leur arrivée

  • Partage de documents administratifs aux employés via leur espace personnel

Espace employé

  • Visibilité de l'organigramme

  • Visibilité de l'annuaire (si autorisé)

  • Accès des employés aux documents administratifs partagés par l'administrateur

  • Téléchargement de documents demandés par l'administrateur dans le cadre de l'intégration

Espace manager

  • Espace administrateur restreint aux fonctionnalités managériales

  • Validation des demandes des membres de son équipe

  • Visibilité de la fiche employé avec information contractuelle et salariale

Congés et absences

Accéder à la page produit

Comment sont calculés les tarifs chez PayFit ?

Nos tarifs s'adaptent à la taille de votre entreprise et évoluent en fonction de votre masse salariale. Cette approche vous garantit un coût toujours proportionnel à vos besoins.

Espace employé

  • Demande de congés et absences de la part du collaborateur

  • Visibilité du solde de congés et absences

  • Vue calendaire des absences des membres de son équipe

  • Expérience mobile optimisée

Espace manager

  • Validation des demandes de congé des membres de son équipe

  • Vue calendaire des absences des membres de son équipe

  • Expérience mobile optimisée

Gestion des temps et activités

Accéder à la page produit

Espace administrateur

  • Gestion et attribution des accès aux employés

  • Suivi des temps de présence des employés

  • Création de codes projets

  • Création d’un planning théorique

  • Visibilité sur les heures réellement travaillées

  • Gestion automatisée de la rémunération et indemnisation des heures travaillées

  • Visualisation des bulletins de paie actualisés après validation des feuilles de présence

  • Export complet

Espace employé

  • Saisie du temps en heures ou jours

  • Pointeuse digitale

  • Saisie du temps par code projets

  • Expérience mobile optimisée

  • Vue liste ou calendaire

Espace manager

  • Vérification et ajustement des heures saisies

  • Validation en un clic des feuilles de présence

Gestion des notes de frais

Accéder à la page produit

Espace administrateur

  • Gestion et attribution des accès aux employés

  • Définition d'une politique générale ou personnalisée de plafonnement des notes de frais

  • Synthèse détaillée des dépenses du mois et export des justificatifs

  • Visualisation des bulletins de paie actualisés après validation des notes de frais

Espace employé

  • Soumission de notes de frais

  • Reconnaissance automatique des justificatifs de paiement

  • Dématérialisation des justificatifs papiers

  • Conversion automatique des devises étrangères

Espace manager

  • Validation en un clic des notes de frais

Performance et engagement

Accéder à la page produit

Des frais supplémentaires sont-ils à prévoir ?

PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.

Qui est concerné par l’offre Starter ?

L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.

Espace manager

  • Réponse hebdomadaire au questionnaire

  • Historique des réunions passées

  • Préparation des entretiens

Rejoignez plus de 20 000 petites et moyennes entreprises

Parler à notre équipe Regarder une démo