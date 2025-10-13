Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Un module pour chaque tâche paie, admin et RH
De la paie aux entretiens annuels, pilotez toutes vos missions depuis la même solution.
Paie et déclarations
Génération de la paie
Programmation d'une date de génération automatique des bulletins de paie
Édition et génération des bulletins de paie
Prévisualisation des bulletins de paie avant la date de génération des bulletins
Alertes sur les actions requises avant la génération de la paie
Réception des bulletins de paie dématérialisés dans les espaces personnels
Edition et mise à disposition du fichier bancaire SEPA
Paiement groupé des salaires via intégration bancaire
Demande d'acompte sur salaires
Paiement des acomptes
Tableau de bord d'accueil
Fonctionnalité de "Don sur salaire" (via le catalogue de notre partenaire Sossialy)
Déclarations sociales
Saisie et intégration des taux de mutuelle, intégration et prévoyance
Gestion de la déclaration sociale nominative (DSN) et export du récapitulatif
Edition d’un récapitulatif des cotisations aux organismes de protection sociale pour l’entreprise
Edition d’une synthèse du prélèvement à la source avec montant cumulé du prélèvement
Récapitulatif des taux de prélèvement à la source appliqués pour chaque collaborateur
Exonération, report, modulation et aide au paiement des cotisations
Suivi administratif lié à la gestion de la paie
Stockage de documents générés par PayFit
Export et import de documents administratifs
Ajout facilité de nouveaux Membres du Personnel
Edition et mise à disposition des documents liés à l’entrée et à la sortie des Membres du Personnel (solde de tout compte, bulletin de paie mis à jour et certicat de travail)
Génération de l’AED, à l’exception du formulaire CERFA de rupture conventionnelle
Gestion des alertes mails pour les événements importants (anniversaires, visites médicales, fin de contrat, fin de période d’essai, etc)
Mise à jour automatique du Registre Unique du Personnel sous version dématérialisée
Espace employé avec accès aux bulletins de paie dématérialisés
Variables de paie : Éléments de rémunération et événements
Actualisation et visualisation des bulletins de paie dès l'ajout ou l'édition de variables de paie
Saisie ou modification des éléments de rémunération au niveau individuel d’un collaborateur
Import en masse des éléments de rémunération pour plusieurs collaborateurs
Saisie ou modification des absences au niveau individuel d’un collaborateur
Import en masse des absences pour plusieurs collaborateurs
Saisie ou modification des heures supplémentaires ou complémentaires au niveau individuel d’un collaborateur
Import en masse des heures supplémentaires ou complémentaires pour plusieurs collaborateurs
Gestion des titres-restaurant et des indemnités de repas
Décompte des titres-restaurant en fonction des jours de présence
Gestion des primes
Gestion des transports
Gestion des avantages en nature et frais professionnels
Gestion des chèques-vacances
Gestion des heures supplémentaires et complémentaires
Gestion de tous types d'absences
Décompte des jours de congés et absences en jours ouvrés ou ouvrables
Gestion de l'activité partielle
Pilotage des charges, coûts et de la comptabilité
Pilotage des charges, coûts et de la comptabilité
Génération et mise à disposition des écritures comptables et du livre de paie
Export de documents comptables (livre de paie, écritures comptables, provisions de congés payés et de RTT)
Paramétrage des exports par axe analytique, choix détail par salarié ou par période
Outil de reporting avec graphiques et tableaux personnalisés
Edition des récapitulatifs de réduction de charges
Export des salaires nets, bruts et des charges patronales pour l’entreprise
Création et attribution de rôle comptable
Espace administrateur restreint aux fonctionnalités comptables pour les rôles comptable
Gestion du personnel
Espace administrateur
Création de l'organigramme de l'entreprise
Paramétrage des droits de visibilité de l'annuaire des membres du personnels
Création et attribution de droits de visibilité et de validation des demandes des collaborateurs
Création et attribution de rôle manager
Gestion et personnalisation d'une liste de tâches pour accueillir de nouveaux collaborateurs
Personnalisation par l’administrateur d’un questionnaire à compléter par les nouveaux collaborateurs à leur arrivée
Partage de documents administratifs aux employés via leur espace personnel
Espace employé
Visibilité de l'organigramme
Visibilité de l'annuaire (si autorisé)
Accès des employés aux documents administratifs partagés par l'administrateur
Téléchargement de documents demandés par l'administrateur dans le cadre de l'intégration
Espace manager
Espace administrateur restreint aux fonctionnalités managériales
Validation des demandes des membres de son équipe
Visibilité de la fiche employé avec information contractuelle et salariale
Congés et absences
Comment sont calculés les tarifs chez PayFit ?
Nos tarifs s'adaptent à la taille de votre entreprise et évoluent en fonction de votre masse salariale. Cette approche vous garantit un coût toujours proportionnel à vos besoins.
Espace employé
Demande de congés et absences de la part du collaborateur
Visibilité du solde de congés et absences
Vue calendaire des absences des membres de son équipe
Expérience mobile optimisée
Espace manager
Validation des demandes de congé des membres de son équipe
Vue calendaire des absences des membres de son équipe
Expérience mobile optimisée
Gestion des temps et activités
Espace administrateur
Gestion et attribution des accès aux employés
Suivi des temps de présence des employés
Création de codes projets
Création d’un planning théorique
Visibilité sur les heures réellement travaillées
Gestion automatisée de la rémunération et indemnisation des heures travaillées
Visualisation des bulletins de paie actualisés après validation des feuilles de présence
Export complet
Espace employé
Saisie du temps en heures ou jours
Pointeuse digitale
Saisie du temps par code projets
Expérience mobile optimisée
Vue liste ou calendaire
Espace manager
Vérification et ajustement des heures saisies
Validation en un clic des feuilles de présence
Gestion des notes de frais
Espace administrateur
Gestion et attribution des accès aux employés
Définition d'une politique générale ou personnalisée de plafonnement des notes de frais
Synthèse détaillée des dépenses du mois et export des justificatifs
Visualisation des bulletins de paie actualisés après validation des notes de frais
Espace employé
Soumission de notes de frais
Reconnaissance automatique des justificatifs de paiement
Dématérialisation des justificatifs papiers
Conversion automatique des devises étrangères
Espace manager
Validation en un clic des notes de frais
Performance et engagement
Des frais supplémentaires sont-ils à prévoir ?
PayFit inclut toutes les fonctionnalités essentielles sans surcoût : bulletins de paie simplifiés, gestion des congés et absences, calcul du taux de prélèvement à la source, signature électronique des contrats. Même les situations complexes comme les congés fractionnés ou les compléments de salaire maladie sont incluses. Seules les régularisations exceptionnelles peuvent occasionner des frais.
Qui est concerné par l’offre Starter ?
L'offre Starter est parfaite si vous n'avez jamais géré de paie en interne et souhaitez apprendre à faire une fiche de paie sans complexité. Cette formule vous permet de découvrir notre solution pas à pas : de la gestion du personnel à l'édition des fiches de paie en ligne, sans frais de migration ni rattrapage. Idéale pour comprendre sa fiche de paie et maîtriser progressivement tous les aspects de la paie.
Espace manager
Réponse hebdomadaire au questionnaire
Historique des réunions passées
Préparation des entretiens