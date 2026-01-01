Votre calendrier paie & RH 2026

La gestion administrative d'une entreprise impose le respect de nombreuses échéances tout au long de l'année. Un calendrier des payes bien tenu vous permet d'anticiper vos obligations légales et d'éviter les sanctions financières.

📌 Exemple 1 : une DSN transmise en retard expose l'employeur à une pénalité financière calculée sur la base de 1,5 % du PMSS par salarié concerné (environ 60 € en 2026).

📌 Exemple 2 : l'absence de publication de l'index égalité professionnelle peut coûter jusqu'à 1 % de votre masse salariale.

Au-delà des sanctions, un planning RH structuré sécurise les droits sociaux de vos salariés (retraite, chômage, prestations) et vous fait gagner un temps précieux en identifiant les périodes de forte charge administrative.

Un calendrier paie bien tenu devient ainsi un outil de pilotage essentiel de la gestion d'entreprise, au même titre que votre suivi budgétaire ou commercial.