 Aller au contenu principal

Votre calendrier paie & RH 2026

Toutes les échéances à ne pas manquer

Gérez sereinement vos obligations RH et de paie grâce à notre calendrier paie 2026. Retrouvez toutes les dates clés pour vos déclarations sociales, versements des cotisations, gestion des congés ou encore entretiens professionnels. Synchronisez ce calendrier de paie avec votre agenda professionnel et anticipez chaque échéance pour garantir la conformité de votre entreprise.

Synchronisez le calendrier avec votre application :

💡 Bonne nouvelle : les nouvelles échéances s'ajouteront automatiquement à votre calendrier paie.

Calendrier RH & paie

Les échéances importantes pour votre gestion RH et paie

Chargement des événements...

mars 2026

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Paie

Échéances de paie

Les échéances de paie rythment votre mois : DSN, versement des cotisations, régularisations annuelles. Ce calendrier centralise toutes vos échéances de paie pour que vous puissiez anticiper au lieu de courir après les deadlines. Visualisez toutes vos obligations en un coup d'œil !

RH

Échéances RH

Entre les entretiens professionnels, les formations obligatoires et le suivi des congés, vos semaines sont déjà bien remplies. Plutôt que de tout garder en tête, synchronisez ces échéances RH avec votre agenda et reprenez le contrôle.

Paie / RH

Échéances mixtes

L'index égalité professionnelle, la déclaration sociale nominative annuelle ou encore le bilan social mobilisent vos données paie et RH. Anticiper ces échéances mixtes vous permet de collecter les informations en amont et d'éviter les erreurs de dernière minute.

Comment bien utiliser votre calendrier paie ?

✨ 3 clics, 0 oubli

1
Étape 1 :

Cliquez sur "Ajouter à mon agenda"
→ confirmez

2
Étape 2 :

Cochez "Calendrier paie 2026"
→ tout s'affiche

3
Étape 3 :

Activez les alertes J-7, J-3, J-1
→ vous êtes prévenu

💡 Le bon réflexe : chaque lundi, vérifiez la semaine à venir.

✅ Ensuite ? La synchronisation est automatique, rien à refaire !

Checklist RH mensuelle pour ne rien oublier

Pour visualiser l'ensemble des échéances, voici un tableau récapitulatif mois par mois de votre calendrier paie 2026.

Il vous permet d'identifier rapidement les périodes de forte charge administrative.

👉 À noter : les mois de mars et de mai concentrent plusieurs échéances majeures qui nécessitent une préparation en amont.

Mois Échéance Date limite Concerné
Janvier 2026 DSN de décembre 2025 5 ou 15 janvier Toutes entreprises
Déclaration et paiement de la taxe sur les salaires T4 2025 15 janvier Entreprises concernées
Versement des salaires Date contractuelle Toutes entreprises
Février 2026 DSN de janvier 2026 5 ou 15 février Toutes entreprises
Préparation index égalité pro Avant 1er mars Entreprises +50 salariés
Mars 2026 Index égalité professionnelle 1er mars Entreprises +50 salariés
DSN de février 2026 5 ou 15 mars Toutes entreprises
CSA (Contribution supplémentaire apprentissage) DSN de mars Entreprises +250 salariés si < 5% alternants
Avril 2026 DSN de mars 2026 5 ou 15 avril Toutes entreprises
Préparation DOETH Avant fin mai Entreprises +20 salariés
Mai 2026 DSN d'avril 2026 5 ou 15 mai Toutes entreprises
DOETH 31 mai Entreprises +20 salariés
Solde taxe d'apprentissage 31 mai Toutes entreprises
Juin 2026 DSN de mai 2026 5 ou 15 juin Toutes entreprises
NAO (si accord annuel) 30 juin Selon accord
Juillet 2026 DSN de juin 2026 5 ou 15 juillet Toutes entreprises
Gestion des congés d'été Variable Toutes entreprises
Août 2026 DSN de juillet 2026 5 ou 15 août Toutes entreprises
Septembre 2026 DSN d'août 2026 5 ou 15 septembre Toutes entreprises
Entretiens professionnels (trim. 3) Variable Toutes entreprises
Octobre 2026 DSN de septembre 2026 5 ou 15 octobre Toutes entreprises
Préparation clôture annuelle Variable Toutes entreprises
Novembre 2026 DSN d'octobre 2026 5 ou 15 novembre Toutes entreprises
Décembre 2026 DSN de novembre 2026 5 ou 15 décembre Toutes entreprises
Clôture comptable et paie 31 décembre Toutes entreprises
Préparation calendrier de paie 2027 Avant fin décembre Toutes entreprises

Pourquoi utiliser un calendrier paie en 2026 ?

La gestion administrative d'une entreprise impose le respect de nombreuses échéances tout au long de l'année. Un calendrier des payes bien tenu vous permet d'anticiper vos obligations légales et d'éviter les sanctions financières.

📌 Exemple 1 : une DSN transmise en retard expose l'employeur à une pénalité financière calculée sur la base de 1,5 % du PMSS par salarié concerné (environ 60 € en 2026).

📌 Exemple 2 : l'absence de publication de l'index égalité professionnelle peut coûter jusqu'à 1 % de votre masse salariale.

Au-delà des sanctions, un planning RH structuré sécurise les droits sociaux de vos salariés (retraite, chômage, prestations) et vous fait gagner un temps précieux en identifiant les périodes de forte charge administrative.

Un calendrier paie bien tenu devient ainsi un outil de pilotage essentiel de la gestion d'entreprise, au même titre que votre suivi budgétaire ou commercial.

Quelles échéances mensuelles intégrer dans le calendrier de paie ?

Le calendrier de paie mensuel structure l'ensemble de vos obligations sociales et fiscales.

DSN et déclaration des cotisations sociales

La déclaration sociale nominative (DSN) constitue l'échéance la plus importante de votre calendrier des payes. Les dates limites de transmission varient selon votre effectif : 5 du mois pour les entreprises de 50 salariés et plus dont la paie est versée le même mois que la période de travail, 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas de décalage de paie.

La DSN mensuelle permet également de déclarer et d'effectuer le paiement de l'ensemble des cotisations sociales (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance). La clôture de paie mensuelle doit être anticipée pour respecter ces délais.

⚠️ Attention : à partir de juin 2026, l'URSSAF pourra émettre des DSN de substitution automatiques si vous ne corrigez pas les erreurs signalées dans les comptes-rendus métiers (CRM) mensuels.

Versement des salaires et déclarations spécifiques

Le paiement du salaire doit respecter la date de versement prévue au contrat. Le virement bancaire doit être effectué au plus tard à la date contractuelle, quelle que soit la modalité de paiement choisie (virement, chèque).

Selon votre effectif, d'autres échéances s'appliquent :

💡 Bon à savoir : les délais de transmission de la DSN sont stricts. Une transmission même un jour après l'échéance expose à des pénalités automatiques calculées par mois ou fraction de mois de retard.

Quelles sont les obligations RH annuelles à ne pas manquer en 2026 ?

Index égalité professionnelle (1er mars 2026)

L'index de l'égalité professionnelle doit être calculé et publié au plus tard le 1er mars 2026 pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus. Les entreprises obtenant moins de 75 points doivent mettre en place des mesures correctives, notamment sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes, sous peine de pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.

DOETH et taxe d'apprentissage (mai 2026)

La Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) doit être effectuée au plus tard le 31 mai 2026 par les entreprises de 20 salariés et plus. Cette obligation vise à s'assurer que chaque entreprise emploie au moins 6 % de travailleurs handicapés ou verse une contribution. Le solde de la taxe d'apprentissage doit également être versé avant le 31 mai 2026.

Entretiens professionnels et consultations CSE

Chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Tous les 6 ans, un bilan récapitulatif doit vérifier que le salarié a bien bénéficié de ces entretiens et d'au moins 2 des 3 mesures suivantes : formation, progression salariale ou professionnelle, certification.

Les entreprises de 50 salariés et plus qui ne respectent pas cette obligation s'exposent à une pénalité et doivent abonder le CPF du salarié de 3 000 €.

Votre calendrier RH doit également intégrer les élections du CSE (tous les 4 ans) et la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, les primes et le temps de travail. La contribution à la formation professionnelle figure également parmi vos obligations annuelles.

Quelles sont les nouveautés 2026 en matière d'échéances administratives ?

L'année 2026 apporte plusieurs évolutions réglementaires à anticiper dans votre calendrier des payes.

La DSN évolue avec l'intégration progressive de nouvelles données pour améliorer le suivi du prélèvement à la source et des exonérations de cotisations sociales.

À partir de juin 2026, l'URSSAF pourra émettre des DSN de substitution automatiques en cas d'erreurs non corrigées signalées dans les comptes-rendus métiers mensuels.

La loi Partage de la valeur impose aux entreprises de 11 à 50 salariés ayant réalisé un bénéfice net d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives de mettre en place un dispositif de partage (intéressement, participation ou prime de partage de la valeur).

Le DUERP doit toujours intégrer l'évaluation des risques psychosociaux et prendre en compte les modalités d'organisation du travail, y compris le télétravail.

💡 Bon à savoir : un logiciel de gestion des contrats peut faciliter le suivi de vos obligations RH et automatiser vos rappels d'échéances.

FAQ

Qu'est-ce qu'un calendrier des échéances administratives en paie et RH ?

Le calendrier des échéances administratives paie et RH regroupe l'ensemble des dates importantes que les employeurs doivent respecter au cours de l'année pour remplir leurs obligations légales.

Il comprend :

  1. les déclarations obligatoires mensuelles (DSN, cotisations sociales) ;
  2. les déclarations annuelles (OETH, taxe d'apprentissage, contribution à la formation professionnelle) ;
  3. les échéances fiscales (taxe sur les salaires, contribution formation) ;
  4. les périodes clés RH (entretiens professionnels, gestion des congés payés et RTT).

Un calendrier bien tenu vous permet d'anticiper vos obligations et d'éviter les pénalités de retard.

Pourquoi est-il important de suivre un calendrier des échéances administratives ?

Suivre rigoureusement un calendrier paie permet de :

  • respecter vos obligations légales et éviter les sanctions financières ;
  • sécuriser les droits sociaux de vos salariés (droits à la retraite, allocations chômage, prestations sociales) ;
  • optimiser votre gestion du temps en anticipant les périodes de charge administrative ;
  • garantir la conformité de votre entreprise face aux contrôles.

Un retard dans vos déclarations peut avoir des conséquences financières importantes, mais aussi compromettre la confiance de vos équipes.

Que faire en cas d'oubli ou de retard sur une échéance paie ?

En cas d'oubli d'une échéance, agissez immédiatement pour limiter les pénalités et préserver les droits de vos salariés :

  • pour une DSN en retard : transmettez-la au plus vite via net-entreprises.fr, même tardivement. Les pénalités seront calculées au prorata du retard (1,5 % du PMSS par mois), mais la régularisation permettra de sécuriser les droits à la retraite et prestations sociales de vos salariés ;
  • pour un retard de paiement du salaire : effectuez le virement bancaire immédiatement et informez vos salariés. Le paiement tardif n'annule pas les pénalités URSSAF mais évite l'aggravation de la situation ;
  • pour les déclarations annuelles (DOETH, taxe d'apprentissage) : contactez votre URSSAF pour connaître les modalités de régularisation. Un logiciel de paie avec alertes automatiques prévient efficacement ces oublis.

Comment organiser efficacement le suivi de ses échéances administratives 2026 ?

Pour ne manquer aucune échéance en 2026, centralisez toutes vos obligations dans un calendrier paie unique intégré à votre agenda professionnel (Outlook, Google Calendar) avec des rappels automatiques à J-7, J-3 et J-1.

Désignez clairement les responsables de chaque déclaration (responsable paie, RH, comptable) et créez des fiches de procédure pour les déclarations récurrentes.

Identifiez les périodes de forte charge administrative (mars pour l'index de l'égalité professionnelle, mai pour l'OETH et la taxe d'apprentissage, décembre pour les clôtures annuelles) afin d'anticiper l'organisation de vos équipes.

Automatisez au maximum en utilisant un logiciel de paie compatible DSN qui génère automatiquement les déclarations.

Je n'arrive pas à ajouter le calendrier à mon calendrier professionnel, comment faire ?

Vous pouvez télécharger le calendrier au format .ICS et l'ajouter manuellement à votre application :

  • Cliquez sur le bouton "Télécharger le fichier .ics" en haut de page
  • Enregistrez le fichier sur votre ordinateur
  • Ouvrez votre application d'agenda (Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar)
  • Importez le fichier .ics via les paramètres de votre calendrier.

Si vous rencontrez des difficultés, consultez l'aide de votre application d'agenda ou contactez votre service informatique. Le format .ics est universel et compatible avec toutes les applications de calendrier.

Comment anticiper les périodes de forte charge administrative en 2026 ?

Mars 2026 cumule la DSN mensuelle, la publication de l'index égalité professionnelle (1er mars) et la CSA via la DSN. Mai 2026 concentre la DOETH et le solde de la taxe d'apprentissage (31 mai).

Centralisez vos échéances dans un planning RH avec rappels automatiques, désignez les responsables et collectez les données en amont.

Reprenez le contrôle sur la paie et les RH avec PayFit

Gagnez plus de 90 % de temps par mois sur la gestion de la paie et des RH grâce à notre logiciel.

Avec PayFit, vous pouvez gérer en toute autonomie la paie, les congés, absences et les temps de travail de vos salariés, sans compétences préalables requises.

Grâce à plus de 600 mises à jour juridiques par an, vous êtes toujours conforme aux évolutions légales et conventionnelles.

4.3/5 parmi +20 000 entreprises

Adoptez le logiciel de paie utilisé par plus de 20‎000 TPE et PME

Demander une démo Essayer maintenant

Aucun engagement requis