Votre calendrier paie & RH 2026

Gérez sereinement vos obligations RH et de paie grâce à notre calendrier paie 2026. Retrouvez toutes les dates clés pour vos déclarations sociales, versements des cotisations, gestion des congés ou encore entretiens professionnels. Synchronisez ce calendrier de paie avec votre agenda professionnel et anticipez chaque échéance pour garantir la conformité de votre entreprise.
Calendrier RH & paie
Les échéances importantes pour votre gestion RH et paie
mars 2026
Échéances de paie
Les échéances de paie rythment votre mois : DSN, versement des cotisations, régularisations annuelles. Ce calendrier centralise toutes vos échéances de paie pour que vous puissiez anticiper au lieu de courir après les deadlines. Visualisez toutes vos obligations en un coup d'œil !
Échéances RH
Entre les entretiens professionnels, les formations obligatoires et le suivi des congés, vos semaines sont déjà bien remplies. Plutôt que de tout garder en tête, synchronisez ces échéances RH avec votre agenda et reprenez le contrôle.
Échéances mixtes
L'index égalité professionnelle, la déclaration sociale nominative annuelle ou encore le bilan social mobilisent vos données paie et RH. Anticiper ces échéances mixtes vous permet de collecter les informations en amont et d'éviter les erreurs de dernière minute.
Comment bien utiliser votre calendrier paie ?
✨ 3 clics, 0 oubli
Cliquez sur "Ajouter à mon agenda"
→ confirmez
Cochez "Calendrier paie 2026"
→ tout s'affiche
Activez les alertes J-7, J-3, J-1
→ vous êtes prévenu
💡 Le bon réflexe : chaque lundi, vérifiez la semaine à venir.
✅ Ensuite ? La synchronisation est automatique, rien à refaire !
Checklist RH mensuelle pour ne rien oublier
Pour visualiser l'ensemble des échéances, voici un tableau récapitulatif mois par mois de votre calendrier paie 2026.
Il vous permet d'identifier rapidement les périodes de forte charge administrative.
👉 À noter : les mois de mars et de mai concentrent plusieurs échéances majeures qui nécessitent une préparation en amont.
|Mois
|Échéance
|Date limite
|Concerné
|Janvier 2026
|DSN de décembre 2025
|5 ou 15 janvier
|Toutes entreprises
|Déclaration et paiement de la taxe sur les salaires T4 2025
|15 janvier
|Entreprises concernées
|Versement des salaires
|Date contractuelle
|Toutes entreprises
|Février 2026
|DSN de janvier 2026
|5 ou 15 février
|Toutes entreprises
|Préparation index égalité pro
|Avant 1er mars
|Entreprises +50 salariés
|Mars 2026
|Index égalité professionnelle
|1er mars
|Entreprises +50 salariés
|DSN de février 2026
|5 ou 15 mars
|Toutes entreprises
|CSA (Contribution supplémentaire apprentissage)
|DSN de mars
|Entreprises +250 salariés si < 5% alternants
|Avril 2026
|DSN de mars 2026
|5 ou 15 avril
|Toutes entreprises
|Préparation DOETH
|Avant fin mai
|Entreprises +20 salariés
|Mai 2026
|DSN d'avril 2026
|5 ou 15 mai
|Toutes entreprises
|DOETH
|31 mai
|Entreprises +20 salariés
|Solde taxe d'apprentissage
|31 mai
|Toutes entreprises
|Juin 2026
|DSN de mai 2026
|5 ou 15 juin
|Toutes entreprises
|NAO (si accord annuel)
|30 juin
|Selon accord
|Juillet 2026
|DSN de juin 2026
|5 ou 15 juillet
|Toutes entreprises
|Gestion des congés d'été
|Variable
|Toutes entreprises
|Août 2026
|DSN de juillet 2026
|5 ou 15 août
|Toutes entreprises
|Septembre 2026
|DSN d'août 2026
|5 ou 15 septembre
|Toutes entreprises
|Entretiens professionnels (trim. 3)
|Variable
|Toutes entreprises
|Octobre 2026
|DSN de septembre 2026
|5 ou 15 octobre
|Toutes entreprises
|Préparation clôture annuelle
|Variable
|Toutes entreprises
|Novembre 2026
|DSN d'octobre 2026
|5 ou 15 novembre
|Toutes entreprises
|Décembre 2026
|DSN de novembre 2026
|5 ou 15 décembre
|Toutes entreprises
|Clôture comptable et paie
|31 décembre
|Toutes entreprises
|Préparation calendrier de paie 2027
|Avant fin décembre
|Toutes entreprises
Pourquoi utiliser un calendrier paie en 2026 ?
La gestion administrative d'une entreprise impose le respect de nombreuses échéances tout au long de l'année. Un calendrier des payes bien tenu vous permet d'anticiper vos obligations légales et d'éviter les sanctions financières.
📌 Exemple 1 : une DSN transmise en retard expose l'employeur à une pénalité financière calculée sur la base de 1,5 % du PMSS par salarié concerné (environ 60 € en 2026).
📌 Exemple 2 : l'absence de publication de l'index égalité professionnelle peut coûter jusqu'à 1 % de votre masse salariale.
Au-delà des sanctions, un planning RH structuré sécurise les droits sociaux de vos salariés (retraite, chômage, prestations) et vous fait gagner un temps précieux en identifiant les périodes de forte charge administrative.
Un calendrier paie bien tenu devient ainsi un outil de pilotage essentiel de la gestion d'entreprise, au même titre que votre suivi budgétaire ou commercial.
Quelles échéances mensuelles intégrer dans le calendrier de paie ?
Le calendrier de paie mensuel structure l'ensemble de vos obligations sociales et fiscales.
DSN et déclaration des cotisations sociales
La déclaration sociale nominative (DSN) constitue l'échéance la plus importante de votre calendrier des payes. Les dates limites de transmission varient selon votre effectif : 5 du mois pour les entreprises de 50 salariés et plus dont la paie est versée le même mois que la période de travail, 15 du mois pour les entreprises de moins de 50 salariés ou en cas de décalage de paie.
La DSN mensuelle permet également de déclarer et d'effectuer le paiement de l'ensemble des cotisations sociales (URSSAF, retraite complémentaire, prévoyance). La clôture de paie mensuelle doit être anticipée pour respecter ces délais.
⚠️ Attention : à partir de juin 2026, l'URSSAF pourra émettre des DSN de substitution automatiques si vous ne corrigez pas les erreurs signalées dans les comptes-rendus métiers (CRM) mensuels.
Versement des salaires et déclarations spécifiques
Le paiement du salaire doit respecter la date de versement prévue au contrat. Le virement bancaire doit être effectué au plus tard à la date contractuelle, quelle que soit la modalité de paiement choisie (virement, chèque).
Selon votre effectif, d'autres échéances s'appliquent :
- contribution au dialogue social (entreprises de 11 salariés et plus) ;
- déclaration trimestrielle URSSAF ;
- taxe sur les salaires (déclaration trimestrielle ou mensuelle selon votre chiffre d'affaires) ;
- versement transport dans les zones concernées.
💡 Bon à savoir : les délais de transmission de la DSN sont stricts. Une transmission même un jour après l'échéance expose à des pénalités automatiques calculées par mois ou fraction de mois de retard.
Quelles sont les obligations RH annuelles à ne pas manquer en 2026 ?
Index égalité professionnelle (1er mars 2026)
L'index de l'égalité professionnelle doit être calculé et publié au plus tard le 1er mars 2026 pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus. Les entreprises obtenant moins de 75 points doivent mettre en place des mesures correctives, notamment sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes, sous peine de pénalité pouvant atteindre 1 % de la masse salariale.
DOETH et taxe d'apprentissage (mai 2026)
La Déclaration Obligatoire d'Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) doit être effectuée au plus tard le 31 mai 2026 par les entreprises de 20 salariés et plus. Cette obligation vise à s'assurer que chaque entreprise emploie au moins 6 % de travailleurs handicapés ou verse une contribution. Le solde de la taxe d'apprentissage doit également être versé avant le 31 mai 2026.
Entretiens professionnels et consultations CSE
Chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Tous les 6 ans, un bilan récapitulatif doit vérifier que le salarié a bien bénéficié de ces entretiens et d'au moins 2 des 3 mesures suivantes : formation, progression salariale ou professionnelle, certification.
Les entreprises de 50 salariés et plus qui ne respectent pas cette obligation s'exposent à une pénalité et doivent abonder le CPF du salarié de 3 000 €.
Votre calendrier RH doit également intégrer les élections du CSE (tous les 4 ans) et la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, les primes et le temps de travail. La contribution à la formation professionnelle figure également parmi vos obligations annuelles.
Quelles sont les nouveautés 2026 en matière d'échéances administratives ?
L'année 2026 apporte plusieurs évolutions réglementaires à anticiper dans votre calendrier des payes.
La DSN évolue avec l'intégration progressive de nouvelles données pour améliorer le suivi du prélèvement à la source et des exonérations de cotisations sociales.
À partir de juin 2026, l'URSSAF pourra émettre des DSN de substitution automatiques en cas d'erreurs non corrigées signalées dans les comptes-rendus métiers mensuels.
La loi Partage de la valeur impose aux entreprises de 11 à 50 salariés ayant réalisé un bénéfice net d'au moins 1 % du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives de mettre en place un dispositif de partage (intéressement, participation ou prime de partage de la valeur).
Le DUERP doit toujours intégrer l'évaluation des risques psychosociaux et prendre en compte les modalités d'organisation du travail, y compris le télétravail.
💡 Bon à savoir : un logiciel de gestion des contrats peut faciliter le suivi de vos obligations RH et automatiser vos rappels d'échéances.