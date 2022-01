Les conditions d’obtention et d’utilisation des titres restaurant

L’employeur peut remettre des tickets restaurant sous plusieurs formats :

Des tickets papier sous forme de chéquier

Une carte à puce prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires)

L’accès à une application sur le smartphone.

Les tickets restaurant sont personnels et peuvent être utilisés uniquement pendant les jours ouvrables. Toutefois, il est possible de les utiliser le dimanche et les jours fériés à condition qu’ils soient travaillés. L’utilisation des tickets restaurant est d'habitude limitée à 19€ par jour.

Exceptionnellement, avec la crise du Covid-19, le plafond journalier d'utilisation des tickets restaurants a été élevé à 38 euros et ce, jusqu'au 28 février 2022.

Il est possible de payer tout ou partie du repas avec les titres restaurant dans les restaurants et chez certains commerçants (charcuteries, traiteurs, commerces de distribution alimentaire, primeurs, etc.). Les tickets restaurant sont valables pour des aliments immédiatement consommables ou qui serviront à la préparation du repas. Tous les restaurants et les commerçants ne sont pas obligés d’accepter les tickets restaurant.

Ils ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail ou dans les départements limitrophes, sauf exception, et sont valables que pendant l’année civile de leur émission et en janvier et février de l’année suivante.

Si vous quittez votre entreprise en possédant des titres-restaurant non utilisés, vous pouvez en demander le remboursement à votre employeur.

Les avantages pour l’employeur

À partir de 25 salariés, l'employeur est tenu de mettre à disposition des salariés un véritable local de restauration, avec notamment les équipements nécessaires pour conserver, réfrigérer et réchauffer les aliments.

Cependant, l'employeur n'a aucune obligation de fournir des tickets restaurant.

Lorsqu'il le décide, il doit respecter le plafond légal maximum de contribution fixé à 5,55€ en 2021 et qui correspond à entre 50% et 60% à la valeur du titre. Il peut ainsi être exonéré des charges fiscales et des cotisations et contributions sociales. On peut attribuer un ticket restaurant par jour travaillé, c’est-à-dire 220 jours maximum par an pour un salarié à temps plein.

Si l’employeur décide de dépasser la contribution de 5,55€, l’excédent est réintégré dans le calcul des cotisations sociales de l’entreprise. Le ticket restaurant est le seul moyen qui permet à l’employeur d’avoir la maîtrise totale du budget puisque son coût est prévisible. L’employeur doit régler l’intégralité de la valeur des tickets restaurant et recouvre ensuite sa contribution auprès de chaque collaborateur soit en la retenant directement sur la rémunération du salarié, soit en espèce, soit en chèque.

