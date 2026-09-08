Aller au contenu principal
Jusqu'au 30 Septembre

Votre premier mois Payfit offert*

Quelles sont les modalités d’une charte de télétravail ?

Inès Lazaar
Mise à jour le 4 mins

Modèle de charte de télétravail

Télécharger gratuitement
Sommaire

Depuis quelques années, le télétravail, ou travail à distance, se développe de plus en plus au sein des entreprises. Particulièrement apprécié, il permet aux salariés de travailler en dehors des locaux de l’entreprise sans affecter leur activité

La charte de télétravail est un document qui fixe les règles du télétravail et de son fonctionnement pour les salariés dans l’entreprise. Elle permet la gestion du travail à distance dans les entreprises qui l’ont mise en place. 

Qu’est-ce qu’une charte de télétravail et que contient-elle ? Comment la mettre en place et quels sont les avantages pour le personnel ? Notre guide Payfit vous explique.

Qu’est-ce qu’une charte de télétravail ? 

Mise en place au sein d’une entreprise, la charge de télétravail fixe un cadre aux règles qui s’applique en matière de télétravail. Elle constitue un mode d’emploi, mise en place lorsque l’employeur souhaite instaurer le télétravail pour ses collaborateurs au sein de l’entreprise. Elle détaille par exemple les conditions d’accès et les outils disponibles au salarié en télétravail.

Ce document n’est pas obligatoire, puisque le télétravail peut être mis en place également par un accord collectif. Lorsque le télétravail est occasionnel, il peut de plus être instauré par un simple accord entre le salarié et l’employeur. 

Parce qu’une charge sécurise la pratique, il est toutefois toujours recommandé à l’employeur d’établir l’un de ces documents s'il souhaite instaurer le télétravail.

💡 Bon à savoir : Le CSE, s’il existe, a un droit de regard sur la charte de télétravail. Un avis négatif ne tient cependant pas lieu de refus : l’employeur peut ne pas en tenir compte.

Modèle de charte de télétravail

Télécharger gratuitement

Que contient une charte de télétravail ? 

La charte de télétravail doit être rédigée par l’employeur et contenir plusieurs mentions obligatoires : 

  • les conditions de passage en télétravail en cas d’épisode de pollution et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

  • les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravail ;

  • les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

  • la détermination des horaires de travail durant lesquels l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;

  • les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail ;

  • les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;

  • les modalités d'accès des salariés aidants d'un enfant, d'un parent ou d'un proche à une organisation en télétravail.

Pour les autres mentions, l’employeur est libre d’y insérer n’importe quelle mention qu’il souhaite. La charte de télétravail pourra par exemple détailler des données telles que : 

💡 Bon à savoir : n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre modèle de charte de télétravail pour vous aider dans sa mise en place.

Comment mettre en place une charte de télétravail ? 

Tout employeur qui souhaite mettre en œuvre une charte de télétravail doit avant tout réfléchir à l’organisation qu’il souhaite mettre en place, en respectant lors de la rédaction les mentions obligatoires. 

Rappel : dans les entreprises disposant d’un CSE (Comité Social et Économique), la charte de télétravail devra obligatoirement être présentée devant le comité. Le CSE rendra un avis que l’employeur est libre de suivre ou non

Une fois rédigée, l’employeur doit obligatoirement la signer

Il est de plus important de savoir que pour que la charte de télétravail soit imposable aux salariés, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies : 

  • elle doit être annexée au règlement intérieur et portée à la connaissance du salarié ;

  • elle doit figurer dans le contrat de travail du salarié

La charte de télétravail doit être facilement consultable par les salariés. La communication peut se faire par voie d’affichage ou bien sur l’intranet de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : il ne s’agit pas d’un document figé. Une révision est possible selon la situation et les retours de vos collaborateurs.

Envie de suivre les temps de travail sans faire d’erreurs ?

Demander une démo

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi mettre en place une charte de télétravail ?

Le télétravail offre de nombreux avantages au personnel, notamment la possibilité de concilier vie personnelle et vie professionnelle. La charte de télétravail est un outil précieux pour le mettre en place dans les meilleures conditions et s’assurer que l’activité n’en pâtisse pas, par exemple en définissant des plages horaires, des droits et des obligations pour le salarié.

Le Code du travail prévoit-il des dispositions sur le télétravail ?

Sur le plan juridique, le Code du travail définit le télétravail dans ses articles L1222-9 à L1222-11. Il prévoit notamment la possibilité de négocier un accord collectif d’entreprise ou une charte pour encadrer la gestion du travail à distance.

Quelles sont les différences entre charte et accord collectif concernant le télétravail ?

L’accord collectif d’entreprise, mis en place par négociation, est utilisé pour formaliser les conditions du télétravail dans toute la société. Il est particulièrement adapté aux grandes entreprises qui souhaitent adopter des règles stables et uniformes. La charte, quant à elle, ne concerne que le télétravail. Elle est plus souple et peut faire l’objet d’un avenant selon l’expérimentation et les retours des salariés.

Pour aller plus loin...

Feuille de temps : modèle Excel gratuit

Une feuille de temps bien conçue fait gagner plusieurs heures par semaine aux RH. Voici comment la créer facilement et téléchargez notre modèle Excel gratuit.

Lire l'article

Heures supplémentaires : règles, paiement et obligations

Comment bien gérer les heures supplémentaires en entreprise ? Voici toutes les règles de calcul, la majoration, le repos compensateur et les avantages TEPA.

Lire l'article

Temps de travail effectif : règles et calcul

Temps de travail effectif : définition légale, calcul et décompte des heures en 2025. Pauses, trajets, habillage : quels temps sont inclus ?

Lire l'article

Temps de travail : tout savoir

Durée légale de travail, heures maximales, temps de travail effectif, aménagement du temps de travail : On vous explique tout.

Lire l'article

Obligations de l’employeur en matière de télétravail : guide

Vous souhaitez mettre en place le télétravail dans votre entreprise mais ne savez pas quelles seront vos obligations ? Payfit vous accompagne.

Lire l'article

Pointeuse de temps de travail : dispositif et mise en place

Vous souhaitez mettre en place une pointeuse pour suivre le temps de travail de vos salariés ? Payfit vous détaille le dispositif.

Lire l'article
  • « Idéal pour ma structure de 12 salariés. »Mehdi
  • « L'outil permet un gain de temps considérable. »Avalor
  • « J’utilise Payfit en tant que salarié, et quel bonheur ! »Pauline Vivier
  • « Un logiciel de gestion super pratique ! »Lisa
  • « Mes collaborateurs ne peuvent plus se passer de Payfit. »Christophe
  • « 30% de temps en moins sur la paie. »Baptiste
  • « Payfit libère les RH pour se concentrer sur l’essentiel. »Manon

Rejoignez +22 000 décisionnaires qui prennent soin de leurs salariés avec Payfit

Sans frais cachés.

Essayez maintenantDemandez une démo