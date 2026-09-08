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Modèle de charte de télétravail

  • Modèle rédigé par nos juristes en droit social

  • Insertion de commentaires pour adapter le modèle à votre situation

  • Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps

FormatWord
Date d'édition27/03/2026
AuteurJuristes en Droit social

Questions fréquentes

sur la charte de télétravail

Qu'est-ce qu'une charte de télétravail ?

La charte de télétravail est un document qui met en place et organise les modalités d'exercice du télétravail dans l'entreprise. 

Quelle est la procédure pour adopter une charte sur le télétravail ?

Pour adopter une charte sur le télétravail, l'employeur doit d'abord : 

  • la rédiger (il peut s'aider d'un modèle comme celui proposé gratuitement par Payfit) ; 

  • la présenter au CSE pour avis ; 

  • l'annexer au règlement intérieur et informer les salariés. 