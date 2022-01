2. La contrepartie :

Toutes les heures complémentaires sont majorées. Elles engendrent une majoration de 25% du salaire. Les heures supplémentaires sont de leur côté majorées (25% du salaire pour les huit premières heures et 50% au delà) ou remplacées partiellement ou intégralement par un repos compensateur de remplacement. Ce contingent ne s’applique cependant pas à tous les type de salariés.

3. Les avantages fiscaux et sociaux :

En principe, la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires est assujettie à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il existe une exonération fiscale sur les HS HC fiche de paie qui s'applique dans la limite de 5 000 € nets par an et par salarié. Cela signifie que seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce seuil sont imposables et soumises au prélèvement à la source.

Par ailleurs, chaque heure supplémentaire donne lieu à une déduction forfaitaire des cotisations patronales si l’entreprise a moins de 20 salariés (1,50€ par heure supplémentaire). En revanche les heures complémentaires ne donnent pas lieu à cette déduction forfaitaire de cotisations patronales.