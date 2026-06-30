À retenir : L’IDCC 1486 est l’identifiant des conventions collectives qui se rapporte à la CCN Syntec . Celle-ci couvre les bureaux d'études techniques, les cabinets d'ingénieurs-conseils et les sociétés de conseil.

Il ne doit ni être confondu avec le code NAF/APE , qui dépend de l’activité de l’entreprise, ni avec le numéro de brochure attribué par le Journal officiel à la publication de la CCN.

La convention collective Syntec fixe des règles spécifiques dans plusieurs domaines, comme la rémunération, la durée du travail ou encore les modalités de rupture du contrat. Ces dispositions sont appliquées en priorité par rapport à celles de la loi si elles sont plus favorables aux salariés .

L' IDCC signifie « Identifiant De Convention Collective ». Il s'agit d'un numéro de 1 à 4 chiffres attribué par le ministère du Travail à chaque convention collective, ce qui permet de repérer rapidement le texte applicable à une entreprise. La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 porte l' IDCC 1486 et reste connue sous le nom de convention Syntec .

Quelle est la carte d'identité de la convention collective IDCC 1486 ?

Quelle est la carte d'identité de la convention collective IDCC 1486 ?

La CCN Syntec se résume par quelques identifiants clés à connaître pour la paie et la gestion RH. Ces références figurent notamment sur le bulletin de salaire des collaborateurs.

Référence Valeur IDCC 1486 Nom officiel Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils Nom courant Convention Syntec Date de signature 15 décembre 1987 (mise à jour par l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021) Numéro de brochure (JO) 3018 Secteurs couverts Ingénierie, conseil, numérique, études techniques, événementiel

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Qu'est-ce que l'IDCC 1486 ?

L' IDCC 1486 est le numéro attribué à la convention collective Syntec lors de son enregistrement par le ministère du Travail. Chaque convention collective dispose d'un IDCC unique, ce qui explique qu'il existe autant d'IDCC que de conventions.

Cette CCN concerne un nombre important d'entreprises en France, principalement dans l'ingénierie, le conseil et le numérique. Vous la retrouvez dans notre guide complet de la convention collective Syntec.

💡 Bon à savoir : l'intitulé de la convention collective et son code IDCC font partie des mentions obligatoires du bulletin de paie.

À quoi sert l'IDCC 1486 ?

L'IDCC 1486 sert à identifier sans ambiguïté la convention collective applicable à votre société de conseil, votre cabinet d'ingénieurs-conseils ou votre bureau d'études techniques. Ce repère sécurise la gestion des salariés et figure sur leur fiche de paie.Une convention collective adapte le droit du travail aux spécificités d'un secteur et encadre les droits et obligations des salariés. Appliquer la mauvaise convention expose l'entreprise à des règles inadaptées et à des risques de litiges avec ses salariés.

L'IDCC, le code APE et le numéro de brochure sont trois identifiants distincts qu'il ne faut pas confondre. Chacun répond à une finalité différente.

Identifiant Composition Rôle IDCC 1 à 4 chiffres Identifie la convention collective applicable Code NAF/APE 4 chiffres + 1 lettre Identifie l’activité principale de l’entreprise (statistique INSEE) Numéro de brochure 4 chiffres (3018) Référence la publication de la CCN au Journal officiel

Le code NAF/APE est attribué par l'INSEE selon l'activité principale déclarée, mais il ne détermine pas à lui seul la convention applicable. C'est l' activité réellement exercée par l'entreprise qui fixe le rattachement à la CCN Syntec.

👉 À noter : une entreprise peut relever de la Syntec même si son code APE ne correspond pas exactement aux activités visées, et inversement. En cas de doute, l'activité principale prime toujours sur le code attribué.

Pourquoi appliquer la convention collective IDCC 1486 ?

Appliquer la convention Syntec est obligatoire pour toute entreprise dont l'activité principale entre dans son champ. Dans la relation de travail, vous comparez les dispositions de la convention et celles de la loi pour retenir les plus favorables au salarié.

Si la CCN Syntec se révèle plus favorable que la loi , ses dispositions s'appliquent. À l'inverse, lorsque ses règles sont moins favorables, le cadre légal prévaut. Un cabinet de conseil, un bureau d'études techniques ou un cabinet d'ingénieurs-conseils doit donc maîtriser la convention Syntec IDCC 1486 pour rester conforme.

Que prévoit la convention collective IDCC 1486 ?

La convention IDCC 1486 fixe un cadre propre à plusieurs aspects de la relation de travail, plus protecteur que le droit commun sur certains points. Elle adapte ces règles aux spécificités des métiers de l'ingénierie, du conseil, du numérique et de l'événementiel. Les principaux domaines encadrés sont :

la rémunération , avec une grille de salaire Syntec organisée par coefficient et position ;

la durée du travail , dont le forfait jours et les heures supplémentaires ;

la prévoyance , avec une adhésion obligatoire détaillée dans le régime de prévoyance Syntec ;

la rupture du contrat , avec des durées de préavis et des indemnités spécifiques.

La classification des salariés, structurée par le coefficient Syntec, conditionne directement le salaire minimum applicable et la durée du préavis.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-04.