À retenir La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine (1 607 heures par an), applicable dans toutes les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148) .

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ouvrent droit à des majorations de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Les cadres autonomes peuvent relever d'un forfait annuel en jours, dont les modalités sont précisées par la convention collective et les accords d'entreprise.

Les astreintes font l'objet d'une réglementation spécifique dans le secteur des télécommunications, compte tenu des impératifs de continuité de service 24h/24.

Des accords d'entreprise peuvent déroger à certaines dispositions de la CCN dans le cadre fixé par le Code du travail.

Quelle est la durée légale du travail applicable dans la CCN Télécommunications ?

La convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148) s'inscrit dans le cadre général du Code du travail, qui fixe la durée légale à 35 heures par semaine, soit 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse). Cette référence s'impose à l'ensemble des employeurs du secteur, qu'il s'agisse d'opérateurs nationaux, de fournisseurs d'accès à internet ou de prestataires de services de communications électroniques.

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans les entreprises de télécommunications, certaines situations particulières — telles que les temps de déplacement professionnels exceptionnels ou les temps de formation — peuvent être assimilées ou non à du travail effectif selon les accords applicables.

Quelles sont les durées maximales à respecter ?

Quel que soit le mode d'organisation du temps de travail retenu, les entreprises relevant de la CCN Télécommunications doivent respecter les durées maximales légales suivantes :

Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (pouvant être portée à 12 heures dans certains cas dérogatoires).

Durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures sur une semaine isolée.

Durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures calculées sur une période de 12 semaines consécutives.

La CCN Télécommunications, comme de nombreuses conventions de branche, permet aux entreprises d'organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette modulation permet d'adapter les plannings aux variations d'activité propres au secteur, notamment lors des périodes de déploiement d'infrastructures réseau, de mise à jour de systèmes ou de pics de demande en support technique.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Dans les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148), elles sont soumises aux règles légales de majoration, sauf dispositions conventionnelles ou d'entreprise plus favorables expressément prévues.

Quels taux de majoration s'appliquent ?

En l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables, les heures supplémentaires sont majorées aux taux légaux suivants :

+ 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure hebdomadaire).

+ 50 % à partir de la 9e heure supplémentaire (à partir de la 44e heure hebdomadaire).

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie de la majoration salariale par un repos compensateur de remplacement (RCR), d'une durée équivalente à la majoration due.

Qu'est-ce que le contingent annuel d'heures supplémentaires ?

Le contingent annuel définit le volume maximum d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation préalable de l'inspection du travail. Il est fixé par accord de branche ou d'entreprise, ou à défaut par le Code du travail. Les entreprises relevant de la CCN Télécommunications doivent se référer à leur accord collectif applicable pour en connaître le niveau exact. Au-delà du contingent, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR), dont les modalités de prise sont strictement encadrées.

Tranches d’heures supplémentaires Taux de majoration légal Repos compensateur de remplacement 36e à 43e heure (8 premières heures sup.) + 25 % Possible par accord d’entreprise À partir de la 44e heure + 50 % Possible par accord d’entreprise Au-delà du contingent annuel Taux applicable + COR obligatoire Oui, en complément

Bon à savoir Dans le secteur des télécommunications, les impératifs de continuité de service conduisent fréquemment à des organisations du travail atypiques : travail posté, horaires décalés, travail de nuit ou le week-end. Ces situations font l'objet de dispositions spécifiques dans la CCN Télécommunications (IDCC 2148) et dans les accords d'entreprise, notamment en matière de compensations financières et de repos supplémentaires.

Qu'est-ce que le forfait annuel en jours pour les cadres dans la CCN Télécommunications ?

Le forfait annuel en jours est un mode d'organisation du temps de travail applicable aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut être déterminée à l'avance. Dans les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148), ce dispositif concerne principalement les cadres autonomes : ingénieurs, managers, chefs de projet ou consultants dont les missions ne se prêtent pas à un décompte horaire rigide.

Quelles conditions permettent de recourir au forfait jours ?

Pour relever d'une convention de forfait en jours, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :

Le salarié doit avoir la qualité de cadre autonome disposant d'une liberté réelle dans l'organisation de son temps.

Une convention individuelle de forfait doit être signée et annexée au contrat de travail ou à un avenant.

Un accord collectif — d'entreprise ou de branche — doit autoriser le recours au forfait jours et fixer les garanties afférentes (suivi de la charge de travail, droit à la déconnexion, entretien annuel).

Combien de jours travaillés dans le cadre du forfait ?

Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre d'un forfait annuel en jours est plafonné à 218 jours par an (journée de solidarité incluse), conformément aux dispositions légales. Un accord d'entreprise peut retenir un nombre de jours inférieur. Même sous forfait jours, le salarié conserve des garanties minimales en matière de repos :

Repos quotidien : minimum 11 heures consécutives.

Repos hebdomadaire : minimum 35 heures consécutives.

Droit à la déconnexion : les modalités d'exercice de ce droit doivent être définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par une charte élaborée par l'employeur après consultation du CSE.

Entretien annuel obligatoire : l'employeur doit organiser chaque année un entretien portant sur la charge de travail, l'organisation du travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, et la rémunération.

Caractéristique Forfait annuel en jours Salariés concernés Cadres autonomes (et certains non-cadres itinérants sous conditions) Nombre de jours maximum 218 jours par an (journée de solidarité incluse) Formalisme requis Convention individuelle de forfait + accord collectif Repos quotidien garanti 11 heures consécutives minimum Repos hebdomadaire garanti 35 heures consécutives minimum Entretien annuel Obligatoire (charge de travail, déconnexion, équilibre vie pro/perso) Droit à la déconnexion Modalités fixées par accord d’entreprise ou charte unilatérale

Les astreintes représentent une caractéristique structurelle de l'organisation du travail dans les entreprises de télécommunications, en raison de la nécessité d'assurer la disponibilité permanente des réseaux et des services. Une période d'astreinte est une période durant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise si besoin.

L'astreinte est-elle du temps de travail effectif ?

La période d'astreinte elle-même, à l'exclusion du temps d'intervention, ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle donne néanmoins droit à une compensation financière ou sous forme de repos, dont les modalités sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du CSE.

En revanche, le temps d'intervention au cours d'une astreinte est du temps de travail effectif, rémunéré comme tel avec les majorations applicables selon l'horaire concerné (nuit, dimanche, jour férié).

Quel impact les astreintes ont-elles sur les repos obligatoires ?

Lorsqu'un salarié intervient pendant une astreinte, les règles de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) peuvent être aménagées. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos équivalent dès la fin de son intervention. Des dérogations spécifiques s'appliquent aux secteurs soumis à des contraintes de continuité de service, comme les télécommunications, sous réserve du respect des durées minimales prévues par le droit de l'Union européenne.

Quelles sont les règles applicables au travail à temps partiel dans la CCN Télécommunications ?

Le travail à temps partiel dans les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148) est soumis aux dispositions légales du Code du travail. La durée minimale contractuelle est en principe de 24 heures par semaine, sauf dérogation légale (demande du salarié pour raisons personnelles ou contraintes d'emploi) ou conventionnelle expressément prévue.

Quels droits pour les salariés à temps partiel ?

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que leurs collègues à temps plein, appliqués au prorata de leur durée de travail :

Accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions.

Droits à congés payés calculés sur la base du temps de travail effectivement accompli.

Protection contre toute discrimination fondée sur le travail à temps partiel .

Priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur qualification disponibles dans l'entreprise.

Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de sa durée contractuelle. Ces heures sont majorées comme suit :

+ 10 % pour les heures complémentaires n'excédant pas le dixième de la durée hebdomadaire contractuelle.

+ 25 % pour les heures complémentaires allant au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Un accord d'entreprise peut prévoir des taux de majoration différents dans les limites fixées par la loi.

Quel rôle jouent les accords d'entreprise dans l'organisation du temps de travail dans les télécommunications ?

Dans le secteur des télécommunications, les accords d'entreprise jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre concrète des règles de temps de travail. Depuis les ordonnances Travail de 2017, le principe de primauté de l'accord d'entreprise s'est renforcé dans de nombreux domaines : un accord d'entreprise peut déroger aux dispositions de la convention de branche, à condition d'être expressément autorisé à le faire ou de prévoir des garanties au moins équivalentes pour les salariés.

Quels domaines peuvent être aménagés par accord d'entreprise ?

Dans les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148), un accord d'entreprise peut notamment porter sur :

Le contingent annuel d'heures supplémentaires : augmentation ou réduction par rapport au contingent de branche.

Les modalités du forfait annuel en jours : nombre de jours, fréquence des entretiens, dispositifs de suivi de la charge de travail.

L'organisation et la compensation des astreintes .

La mise en place d'un compte épargne-temps (CET) permettant d'affecter des droits à repos ou des éléments de rémunération.

Les modalités du télétravail et leur articulation avec les règles relatives au temps de travail.

La modulation ou annualisation du temps de travail pour adapter les plannings aux cycles d'activité.

En l'absence d'accord d'entreprise sur un sujet donné, les dispositions de la CCN Télécommunications (IDCC 2148) s'appliquent directement, complétées par les règles supplétives du Code du travail.

Point paie Pour le traitement en paie des heures supplémentaires, des astreintes et du forfait jours, plusieurs paramètres doivent être correctement configurés : taux de majoration applicable, distinction entre temps d'astreinte et temps d'intervention, vérification du respect des seuils de repos, et suivi du contingent annuel. Payfit intègre automatiquement ces règles pour les entreprises relevant de la CCN Télécommunications (IDCC 2148).

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-07-29.