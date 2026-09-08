Peut-on bénéficier d’une indemnisation Syntec en cas d'arrêt maladie ?
En cas d’arrêt maladie du salarié, la convention Syntec prévoit des règles d'indemnisations plus favorables. Les experts RH Payfit vous aident à faire le point.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 120 000
Champ d'application
Bureaux d’études, Ingénierie, Conseil, Numérique
Foire Aux Questions (FAQ)
Le maintien du salaire est-il garanti par l’employeur pendant une absence pour maladie sous la convention Syntec ?
Le maintien du salaire est-il garanti par l’employeur pendant une absence pour maladie sous la convention Syntec ?
Oui, la convention collective Syntec (IDCC 1486) prévoit un maintien de la rémunération en cas d’arrêt maladie, sous certaines conditions d’ancienneté. L’employeur doit compléter les indemnités journalières de la Sécurité sociale, IJSS, avec une allocation complémentaire. Cette indemnisation s’étend sur une période de 3 mois maximum, selon le statut du salarié (ETAM ou cadre).
Comment est calculé le montant de l’indemnisation pendant un congé maternité ou un arrêt maladie ?
Comment est calculé le montant de l’indemnisation pendant un congé maternité ou un arrêt maladie ?
Le montant de l’indemnisation dépend de la durée de l’absence et de l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise. L’indemnisation inclut les IJSS, les éventuelles prestations du régime de prévoyance, ainsi que la part prise en charge par l’entreprise. Ces montants sont généralement exprimés en brut et peuvent couvrir jusqu’à 100 % du salaire. Le congé maternité et les absences liées à la maladie professionnelle ou à un accident du travail peuvent être soumis à des dispositions particulières de la CCN.
Quelles sont les dispositions de la convention Syntec en cas d’arrêt maladie pendant les congés ou les RTT ?
Quelles sont les dispositions de la convention Syntec en cas d’arrêt maladie pendant les congés ou les RTT ?
Si un arrêt maladie survient durant une période de congé payé ou de RTT sous Syntec, la convention prévoit que ces jours peuvent être reportés, car ils ne sont pas considérés comme pris. Si le salarié ne peut pas bénéficier de ce report avant la fin de son contrat, une indemnité compensatrice de congés payés peut lui être versée par l’entreprise. Ces jours restent assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits futurs.