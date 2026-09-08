La convention collective Syntec s’applique aux salariés des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Il est prévu dans la CCN (Convention collective Nationale) Syntec, en cas de maladie, des conditions plus favorables que la loi concernant l’indemnisation de certains salariés.

Que prévoit la convention Syntec en cas d’arrêt maladie et quelle est la durée de l’indemnisation ? Payfit vous répond.

Qu’est-ce qu’un arrêt maladie ?

Un arrêt maladie permet à un salarié de s’absenter de son lieu de travail pour cause de maladie. Durant cette absence, le collaborateur peut bénéficier, sous certaines conditions, d’indemnités journalières.

Les indemnités journalières sont versées par le régime d’assurance maladie du salarié sous conditions de cotisations.

💡 Bon à savoir : pour l’ indemnisation de l’arrêt maladie , un délai de carence doit être respecté.

Que prévoit la convention Syntec en cas d’arrêt maladie ?

La convention collective des bureaux d’études techniques prévoit des conditions particulières d’indemnisation en cas d’arrêt maladie.

Indemnisation des absences

La loi prévoit un délai de carence avant de bénéficier d'un complément employeur. En cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, la convention collective Syntec permet à l’employeur de verser un maintien de salaire.

Dans le cas de l’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d’une allocation maladie par l’employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l’entreprise.

Dans les autres cas de maladie ou d’accident, ce droit est acquis après un 1 an d’ancienneté.

Une indemnisation sur 12 mois consécutifs est prévue sans délai de carence en cas d’arrêt maladie sous Syntec pour :

les salariés de la catégorie ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) ;

les ingénieurs ;

les cadres.

Concernant les chargés d’enquête intermittents, il est prévu dans la convention Syntec, qu’en cas d’arrêt maladie, leurs indemnités soient versées par le régime de prévoyance.

💡 Bon à savoir : en cas de non-application de la convention Syntec pour l’arrêt maladie, un délai de carence doit être respecté. En principe, ce délai est de 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie .

Maladie et congés payés

En cas d’ arrêt maladie, des congés payés sont octroyés au salarié sous certaines conditions.

Pour le calcul de ces congés payés, la Syntec prévoit que les périodes indemnisées sont assimilées à du temps de travail effectif. Lorsque le salarié est en arrêt maladie avant sa prise de congés payés, et que l'arrêt continue sur ses dates de congés payés, il a également droit au report de ces congés. S'il n'a pas pu prendre ses congés entre son retour d'arrêt maladie et la rupture de son contrat de travail, il a droit au versement de l'indemnité de congés payés.

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Quelle est la durée de l’indemnisation sous Syntec en cas d’arrêt maladie ?

La convention collective Syntec prévoit le maintien du salaire en cas d’arrêt maladie, d’ accident de travail ou de maladie professionnelle.

Catégorie professionnelle Ancienneté Maintien du salaire (sous déduction des IJSS + régime de prévoyance) ETAM De 1 à 5 ans 1 mois à 100 % + 2 mois à 80 % 5 ans ou plus 2 mois à 100 % + 1 mois à 80 % Cadres 1 an ou plus 3 mois à 100 %

Pour l'arrêt maladie, la condition de moins d’un an d’ancienneté sous Syntec n’est pas requise en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle.

💡 Bon à savoir : pour retrouver plus facilement la convention Syntec, vous pouvez la rechercher par son code identifiant IDCC 1486 .