Grille de salaire : la méthodo complète

Vous désirez mettre en place une grille de salaire dans votre entreprise pour assurer une rémunération équitable à chaque salarié, quel que soit son poste. Mais le travail est complexe : classification, salaires minimums conventionnels, secteur de travail, équité salariale… Autant de critères qui influent sur la mise en place des grilles de salaires.

Nous vous proposons une méthodologie complète à chaque étape, depuis les réflexions préliminaires jusqu’au travail de communication autour de la grille de salaire.

Qu’est-ce qu’une grille de salaire ?

La grille de salaire (ou grille salariale) dans les entreprises repose sur le principe d’une rémunération adéquate pour tous les salariés. Elle définit une fourchette de rémunération pour chaque salarié en fonction de son poste, sa date de début de contrat ou encore son niveau d’études.

La grille de salaire peut inclure de nombreux critères et une multitude de postes différents selon la taille de l’entreprise, chacun avec sa fiche de paie. Les salaires peuvent aussi évoluer en fonction des échelons, des niveaux des salariés ou de l’inflation. La grille doit donc faire l’objet d’une attention particulière et permettre une évolution sur la durée.

💡 Bon à savoir : bien que l’entreprise établisse sa propre grille de salaire, les montants de la grille ne peuvent pas être inférieurs aux minimums conventionnels de rémunération fixés par la convention collective de votre secteur, ni au SMIC.

Pourquoi utiliser un modèle de grille de salaire en entreprise ?

Utiliser un modèle de grille de salaire simplifie la mise en place de vos propres grilles. La grille de salaire a de nombreux avantages en entreprise :

la transparence pour les salariés , qui savent quels salaires correspondent à quels postes ;

elle garantit l’équité entre vos collaborateurs , via des critères objectifs qui s’appliquent à tous les salariés ;

pour l’employeur et les ressources humaines, c’est une base solide pour fixer les salaires, ce qui permet de simplifier la gestion de la paie.

Bien que la grille de salaire ne soit pas obligatoire, elle est précieuse pour les entreprises. Avec de nombreux postes différents, dont chacun a son propre coefficient, et des salariés à divers niveaux d’ancienneté et d’expérience, il peut être difficile de s’y retrouver. Un modèle de grille de salaire vous servira de guide.

Notre guide complet sur la grille de salaire vous aide à définir une rémunération équitable et des fiches de paie correctes pour tous vos salariés.

Il comprend trois étapes :

les questions à se poser pour fixer vos objectifs (rémunération en fonction de la classification salariale, évolution des salaires, etc.) ;

la construction de la grille de salaire , avec le calcul de la paie selon le coefficient de salaire, les minimums conventionnels du secteur ou encore l’ancienneté ;

la communication autour de la grille de salaire, en interne comme en externe.



Enfin, vous trouverez un modèle de rémunération sous Excel qui inclut différents niveaux de salaires et permet de définir des critères comme l’ancienneté et les compétences.