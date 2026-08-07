À retenir L' article 33 de la convention collective commerce de gros fixe la durée de la période d'essai .

Dans le cas général, elle est de 2 mois pour les employés et ouvriers, 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise, 4 mois pour les cadres, sans renouvellement.

Deux avenants sectoriels, produits surgelés et congelés et alimentaire périssable , prévoient des durées et des renouvellements spécifiques.

L'employeur doit respecter un délai de prévenance avant de rompre la période d'essai.

La période d'essai est incluse dans le calcul de l'ancienneté du salarié.

Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

Dans le cas général de la convention collective commerce de gros, la durée de la période d'essai varie selon la catégorie professionnelle du salarié. Aucun renouvellement n'est prévu pour ces durées de base.

Catégorie professionnelle Durée de la période d’essai Renouvellement Employés et ouvriers 2 mois Non prévu Techniciens et agents de maîtrise 3 mois Non prévu Cadres 4 mois Non prévu

Ces durées correspondent aux plafonds fixés par le Code du travail pour un contrat à durée indéterminée (CDI). Des règles différentes s'appliquent toutefois dans certains secteurs, comme les produits surgelés ou l'alimentaire périssable, présentés plus loin dans cet article.

Quel texte encadre la période d'essai dans la convention collective commerce de gros ?

L'article 33 de la convention collective commerce de gros, intitulé « Embauchage - Période d'essai », fixe les durées applicables aux contrats à durée indéterminée (CDI). Cette convention collective nationale porte le numéro IDCC 573 et correspond à la brochure 3044.

💡 Bon à savoir : ces dispositions s'appliquent sauf si un accord d'entreprise prévoit une durée plus courte, auquel cas c'est cette dernière qui s'impose.

Quelles règles s'appliquent aux produits surgelés, congelés et glaces ?

Pour les entreprises relevant de l'avenant sur les produits surgelés, congelés et glaces, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée identique. Cet avenant du 5 juillet 1993, modifié par l'avenant n° 1 du 23 février 2012, encadre spécifiquement ce secteur. Le renouvellement doit être constaté par écrit et accepté par le salarié avant la fin de l'essai initial.

Catégorie professionnelle Durée initiale Renouvellement possible Durée maximale totale Employés et ouvriers 2 mois 2 mois 4 mois Techniciens et agents de maîtrise 3 mois 3 mois 6 mois Cadres 4 mois 4 mois 8 mois

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Quelles règles concernent le personnel de vente et de livraison en alimentaire périssable ?

L'avenant IV du 10 octobre 1984 fixe des règles particulières pour le personnel de livraison et de vente dans le secteur alimentaire périssable : fruits et légumes, produits laitiers, œufs, volaille et gibier, produits surgelés et glaces. Les règles diffèrent selon que le salarié est en contact avec la clientèle ou affecté à la livraison.

Quelle période d'essai pour le personnel de vente ?

Le personnel de vente ayant des relations permanentes avec la clientèle bénéficie d'une période d'essai de 2 mois, renouvelable une fois pour 1 mois. La durée maximale atteint donc 3 mois au total. Ce renouvellement doit, comme pour les autres catégories, faire l'objet d'un accord écrit du salarié avant l'échéance de l'essai initial.

Cette catégorie couvre notamment :

les commerciaux sédentaires en contact direct avec les clients en magasin ou en dépôt ;

les conseillers de vente chargés du conseil et de la prise de commande ;

les responsables de rayon dans les entreprises de distribution de produits alimentaires périssables.

Exemple concret : un conseiller de vente embauché le 1er septembre voit son essai initial se terminer le 31 octobre. Si l'employeur et le salarié conviennent d'un renouvellement, l'essai peut être prolongé jusqu'au 30 novembre.

👉 À noter : le renouvellement doit être décidé avant la fin de la période initiale, jamais après.

Quelle période d'essai pour le personnel de livraison ?

Le personnel exclusivement chargé de la conduite d'un véhicule et de la livraison bénéficie d'une période d'essai de 2 mois, sans possibilité de renouvellement. Cette durée reste identique quelle que soit l'ancienneté du salarié dans le secteur du transport.

Sont concernés par cette règle :

les chauffeurs-livreurs affectés à la distribution de produits périssables ;

les conducteurs dont la mission se limite au transport et à la remise des marchandises, sans mission commerciale.

À la différence du personnel de vente, aucune prolongation n'est envisageable pour cette catégorie, même en cas d'accord entre les parties. La période d'essai s'achève donc automatiquement au terme des 2 mois.

Personnel concerné Durée initiale Renouvellement Durée maximale Vente alimentaire périssable 2 mois 1 mois 3 mois Livraison alimentaire périssable 2 mois Non prévu 2 mois

Quels délais de prévenance faut-il respecter pour rompre la période d'essai ?

Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance dont la durée augmente avec le temps de présence du salarié. Ce délai ne prolonge jamais la période d'essai elle-même.

Temps de présence Délai de prévenance employeur Moins de 8 jours 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures De 1 mois à 3 mois 2 semaines 3 mois ou plus 1 mois

Lorsque c'est le salarié qui met fin à la période d'essai, le délai de prévenance est plus court : 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours.

⚠️ Attention : si l'employeur ne respecte pas ce délai, la rupture est reportée et il doit indemniser le salarié pour la période dépassée.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDD dans le commerce de gros ?

La convention collective commerce de gros ne prévoit pas de durée spécifique pour les contrats à durée déterminée (CDD) : ce sont les règles légales qui s'appliquent. La durée est alors de 1 jour par semaine travaillée, dans la limite de 2 semaines pour un CDD de 6 mois maximum, ou d'1 mois pour un CDD de plus de 6 mois.

Quelles périodes sont déduites de la période d'essai ?

Certaines situations réduisent ou suppriment la période d'essai prévue par la convention collective commerce de gros. Lorsqu'un salarié est embauché en CDI à la suite d'un contrat à durée déterminée (CDD) sur le même poste, la durée du CDD est déduite de l'essai.

Les règles légales de déduction s'appliquent également dans plusieurs cas :

un stage intégré à un cursus pédagogique, réalisé lors de la dernière année d'études, est déduit de la période d'essai si l'embauche intervient dans les 3 mois suivant le stage ;

un contrat de mission en intérim effectué dans les 3 mois précédant l'embauche est déduit dans les mêmes proportions.

👉 À noter : après un contrat d'apprentissage, aucune période d'essai ne peut être imposée en cas d'embauche, sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise. La convention collective prévoit une règle identique pour les jeunes préparant le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technico-commercial en thermique du bâtiment » : aucune période d'essai ne s'applique si un contrat de travail leur est proposé à l'issue de la formation.

La période d'essai compte-t-elle dans le calcul de l'ancienneté ?

La période d'essai est comptée dans le calcul de l'ancienneté du salarié dans le commerce de gros. L'ancienneté est appréciée à partir du premier jour de travail effectif dans l'entreprise, sans attendre la confirmation à l'issue de l'essai.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-31.