Commerces de gros : votre convention collective décryptée
Guide rédigé par nos juristes en droit social
Décryptage des points juridiques essentiels et spécifiques à la CCN
Mise à disposition gratuite pour vous faire gagner du temps
Questions fréquentes sur le guide de la CCN des commerces de gros
A qui s'adresse notre guide de la convention collective du commerce de gros ?
A qui s'adresse notre guide de la convention collective du commerce de gros ?
La convention collective du commerce de gros a pour objectif d’encadrer les relations entre employeurs et salariés des professions dont l’activité est le commerce de gros.
Elle a pour IDCC le numéro 573.
Que contient notre guide de la convention collective du commerce de gros ?
Que contient notre guide de la convention collective du commerce de gros ?
Notre guide de la convention collective du commerce de gros au format PDF vous renseigne sur :
l’indemnité de licenciement ;
l’indemnisation en cas d’arrêt maladie ;
les différents jours de congés supplémentaires pour événements familiaux.
Pourquoi télécharger notre guide de la convention collective du commerce de gros en PDF ?
Pourquoi télécharger notre guide de la convention collective du commerce de gros en PDF ?
Télécharger notre guide de la convention collective du commerce de gros en PDF vous permet de vous informer sur 3 spécificités propres à la CCN.
En tant qu’employeur, il est nécessaire de connaître vos obligations.
Pour vous repérer et vous aider, vous pouvez utiliser notre guide portant sur la convention collective du commerce de gros, gratuit et au format PDF. Vous gagnerez en efficacité.