Organisation des ponts :

Lorsqu’un pont est possible entre un jour férié et le week-end, si aucun accord collectif ou convention ne prévoit de disposition spécifique, c’est à l’employeur de prendre la décision et d’accorder ou non le pont.

Si ce dernier décide d’accorder effectivement le pont de son plein gré (sans que celui-ci soit prévu par la convention collective), il devra en tenir informé le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) ainsi que l'inspection du travail avant de procéder à la notification de ladite chose par l’affichage sur le lieu de travail.

Il peut décider que ce pont sera considéré comme un congé additionnel pour les salariés ou opter pour un rattrapage des heures. Ce rattrapage des heures doit être réalisé sur une période de 12 mois avant ou après le pont. Cette récupération n’est toutefois pas envisageable pour les heures perdues lors d’un jour férié chômé.

En ce qui concerne la rémunération durant les ponts, l’employeur n’est pas tenu de verser quoi que ce soit aux employés (sauf disposition contraire inscrite dans la convention collective).