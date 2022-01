Découvrez les 10 propositions du Next 40 & CAC 40, pour plus de flexibilité.

Suite à notre étude menée en juin dernier, PayFit a organisé un atelier de réflexion avec les DRH du Next 40 et du CAC 40 autour de la flexibilité. Il en ressort 10 propositions pour combiner flexibilité, bien-être et performance.

Pour les découvrir, téléchargez le livre blanc dédié.